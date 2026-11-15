La realidad aumentada resucita a reyes, artistas y personajes de leyenda para charlar con ellos en rutas por Sevilla

El repartidor que lleva un barril de Cruzcampo a la Hostería del Laurel, la señora que va a la compra o el tropel que sigue a un guía por los estrechos callejones del barrio de Santa Cruz en Sevilla solo ven a unas personas con gafas de sol que sonríen y le hablan a una pared.

Pero estas personas no charlan con un muro sino, nada menos, que con Don Juan Tenorio. Lo ven justo delante suyo, lo oyen y, lo más importante, pueden preguntarle distendidamente sobre Doña Inés y otras fechorías del burlador de Sevilla.

Con sus gafas de realidad aumentada están conociendo a reyes como Pedro I el Cruel, Alfonso X el Sabio, a la judía Susana ben Susón (la ‘Susona’), al propio Tenorio y hasta una decena de protagonistas de la historia y las leyendas de Sevilla.

La empresa AntharIA, a través de ARTours, ha empezado a comercializar estas rutas con realidad aumentada, para enseñar la ciudad de otra forma: a través de sus figuras clave, y de forma interactiva.

Los personajes no sólo van saliendo al encuentro del visitante, sino que dialogan con él, responden a sus preguntas, bromean y hasta recomiendan buenos sitios para tapear en las inmediaciones.

El desarrollo tecnológico es obra del fundador de AntharIA, Jacobo Silva. Economista de formación, programador desde hace décadas y en el último lustro inmerso en la IA.

“He desarrollado un motor para gafas de realidad aumentada que coloca personajes en el punto exacto del mundo que yo elija, a partir de coordenadas geográficas. Para saber dónde está el visitante combina el GPS con el posicionamiento visual de Google, que reconoce las fachadas. El mismo motor guía al visitante de una parada a otra con una flecha”, explica.

“Cada personaje es un agente de inteligencia artificial basado en Claude, de Anthropic. Está preparado para hablar y responder como lo haría él: en su época, con lo que sabía entonces y con su forma de hablar”.

En Santa Cruz son 11 personajes, unos 45 minutos de paseo, y el tour funciona en seis idiomas. Pero la tecnología está lista para trasladarse a cualquier otra ciudad.

¿Y por qué en Sevilla? “Porque tiene unas condiciones perfectas. Tenemos el barrio de Santa Cruz con la judería, con muchísima historia, es un sitio que puedes andar tranquilamente. Tiene mucho que contar. Y esto es una forma nueva de contarlo”.

Se ha solicitado ya la patente del motor, pendiente de resolución.

El motor para gafas y todo el desarrollo tecnológico son obra del propio Jacobo Silva. Son miles de horas invertidas, que han permitido poner el producto en el mercado sin rondas de financiación ni inversores.

Visitantes con gafas de realidad aumentada en el Patio de Banderas de los Alcázares. AntharIA

Se ha subcontratado la animación de los personajes, que es obra de programadores de videojuegos profesionales.

Actualmente en Sevilla y otras capitales españolas hay experiencias de visitas con realidad aumentada que permiten, por ejemplo, ver cómo era una plaza o un monumento hace siglos, recreándolo a través de visores.

La innovación de AntharIA es guiar al visitante con flechas, insertar personajes animados en la ruta y permitir la interacción con ellos en una charla natural.

La tecnología llama la atención, pero el contenido -lo que cuentan los personajes- está también cuidado. Se ha contado para ello con colaboración del mundo de la universidad. Y se ha redescubierto a personajes poco conocidos con buenas historias.

"Hay mucha investigación detrás de cada personaje para que actúe con rigor histórico, con el lenguaje adecuado, y para que muestre aspectos poco conocidos de Sevilla. Por eso es una visita que puede interesar a turistas, pero también a los sevillanos", explica Silva.

Tendencia

Los avatares son tendencia actualmente en el mundo del turismo más avanzado, como se puso de manifiesto en la pasada edición de TIS Sevilla, el gran evento tecnológico del sector en el sur de España.

Hoteles, monumentos, centros de convenciones, museos y organismos están recurriendo a ellos para informar a su público, sacar tickets o hacer reservas.

Es uno de los muchos usos que el sector turístico y los servicios están encontrando a la IA, que ya emplean en prácticamente toda su cadena de valor.

Aunque desde AntharIA destacan que su tecnología tiene aplicaciones en muchos otros campos, como la industria o la seguridad laboral.