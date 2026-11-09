Paquili inicia acciones legales contra Julio Vera por manifestaciones contra su actividad profesional

El bordador Francisco Carrera Iglesias 'Paquili' ha iniciado acciones legales contra el músico y director de la banda de las Tres Caídas de Triana, Julio Vera, por unas manifestaciones contra su actividad profesional.

Vera ha comentado en un vídeo que ha circulado por las redes sociales en las últimas horas que el bordador adquiría piezas en Pakistán.

Estas declaraciones han provocado que el también presidente de la Asociación Gremial de Arte Sacro inicie actuaciones a través de sus abogados.

Francisco Carrera Iglesias ha insistido en un comunicado en el respeto entre los profesionales vinculados al mundo cofrade sevillano, algo que debe constituir un "principio esencial".

Todo ello sin que las discrepancias personales o comerciales puedan "justificar" la difusión de afirmaciones que lesionen el prestigio ajeno.

Precisamente, los comentarios señalados por Julio Vera se enmarcan dentro de la lucha que tienen los artistas y artesanos hispalenses contra los talleres paquistaníes que copian sus diseños y los venden por mucho menos precio a cofradías andaluzas y españolas.

Paquili y otros integrantes se han reunido con el Ayuntamiento de Sevilla, con la Junta de Andalucía y con el Gobierno de España en los últimos años para denunciar esta situación que sufren los creadores por parte de los mencionados talleres orientales y de intermediarios que 'colocan' las piezas en diversas corporaciones.

Julio Vera ya ha pedido disculpas públicamente a través de un comunicado y ha apuntado que las declaraciones no fueron "acertadas".

También, ha señalado que lo personificó en la persona de Paquili porque es el único bordador que conoce sobre el que no puede reprocharle su trabajo.

Ha destacado que su actividad y trayectoria es "loable" en sus formas y en su fondo, con un taller que da trabajo a muchos bordadores, más que suficientes para no necesitar trabajadores externos ni material que no requiera del "máximo rigor".