De Juanita Reina, Marifé y Pepe Pinto a Arcángel: los hijos del autor José Alfonso Sánchez rescatan sus coplas del olvido

José Alfonso Sánchez comenzó a escribir con 18 años. Corría el año 1943 y aquel joven sevillano empezaba a dar forma a una vocación que lo acompañaría durante toda su vida. Ahora, su hija ha editado un libro para recuperar su memoria.

Escribió teatro infantil, ejerció como crítico teatral y, sobre todo, compuso letras flamencas y coplas que terminarían en las voces de algunos de los artistas más importantes de su época.

Pepe Pinto, Pepe Marchena, Bení de Cádiz, Gracia Montes, Magdalena del Río, Marifé de Triana o Juanita Reina interpretaron sus composiciones. Sin embargo, su nombre no alcanzó la misma popularidad que el de quienes las cantaban.

Ahora, casi tres décadas después de su fallecimiento, su hija Carmen Alfonso Segura, doctora en Filología Hispánica y profesora de Lengua y Literatura ya jubilada, ha decidido recuperar esa parte de la historia musical sevillana.

Junto a su hermano José Miguel, ha publicado Coplas flamencas de mediados del siglo XX, con la editorial Renacimiento, un libro que recoge una selección de las letras de su padre y reivindica la figura de unos autores que, pese a su contribución al flamenco y la copla, han quedado relegados a un segundo plano.

La obra ha sido prologada por el cantaor Arcángel, quien interpretó algunas de sus letras el día de la presentación.

"En el flamenco, la autoría de las coplas casi siempre queda invisible. El intérprete que las canta es el que más se conoce, pero a los letristas ya no se les conoce", explica Carmen.

Esa falta de reconocimiento es precisamente una de las razones que la llevaron a poner en marcha el proyecto. Su intención era que la obra de José Alfonso Sánchez dejara de permanecer en el ámbito privado y pudiera consultarse y conocerse más allá de su entorno familiar.

Los hijos de José Alfonso Sánchez junto al cantaor Arcángel. Cedida

El proceso

El trabajo ha sido posible gracias al archivo que el escritor conservó durante toda su vida. José Alfonso falleció en 1997, pero dejó tras de sí una documentación muy extensa y cuidadosamente organizada.

"Era muy ordenado para todo", indica su hija. Guardaba copias mecanografiadas de todas sus letras, correspondencia con otros autores e intérpretes, fotografías, programas de mano y guiones de sus trabajos de teatro infantil y copla. "Las carpetas estaban ordenadas alfabéticamente y por fechas", lo que ha facilitado la labor de recuperación.

Carmen se hizo cargo de aquel material en 2002 y comenzó entonces a revisar los documentos con la intención de preservar un legado que consideraba que tenía un valor cultural más allá del recuerdo familiar.

"Quería darle vida a todo eso", resume. En aquella documentación encontró también una parte de la historia musical de Sevilla y Andalucía que, a su juicio, apenas había tenido presencia en libros y enciclopedias.

Sin vivir de la escritura

La trayectoria de su padre permite entender la dimensión de ese trabajo. Nacido en 1925, empezó a escribir a los 18 años, cuando se inició en el teatro infantil.

Posteriormente, colaboró como crítico teatral en un periódico de Barcelona y en el diario Ayer, de Jerez de la Frontera. Su actividad creativa convivió siempre con empleos que le permitieran mantener a su familia.

Trabajó en empresas cinematográficas y en Cinema International Corporation, antes de incorporarse a la Sociedad General de Autores, donde desempeñó tareas relacionadas con la gestión de espectáculos.

La escritura nunca fue, por tanto, su fuente principal de ingresos. Como recuerda su hija, "vivir de componer letras no era una posibilidad al alcance de la mayoría de los autores de aquella generación".

"Él tenía una familia con dos hijos, y no era posible. Ni él ni muchos otros que se dedicaban a esto podían mantener una familia con la escritura", señala. Aun así, continuó desarrollando su faceta creativa y colaborando con algunos de los nombres más reconocidos del flamenco y la copla.

Portada del libro 'Coplas flamencas de mediados del siglo XX'. Cedida

El libro

En el libro, Carmen y su hermano han organizado las composiciones por palos flamencos y en orden alfabético. La selección incluye alegrías, bulerías, cantiñas y campanilleros, entre otros estilos.

Cada letra aparece acompañada de la información que su padre anotaba en los originales: el título, los autores y, cuando correspondía, el músico que había compuesto la melodía. También se indica el intérprete y la discográfica en aquellos casos en los que la composición llegó a publicarse en un disco.

La edición incorpora, además, un código QR en la contraportada que permite acceder a grabaciones originales de algunas de estas letras. De este modo, el lector no solo puede acercarse a los textos, sino también escucharlos en las voces de los artistas que los interpretaron en su momento.

Cuenta Carmen que el cantaor Arcángel, quien firma el prólogo del volumen, recibió esta participación "con especial emoción" cuando le propusieron formar parte del proyecto.

En su texto, Arcángel reflexiona sobre la importancia de respetar la relación entre la métrica de las letras y el ritmo del palo flamenco.

Según explica, el cantaor considera que los intérpretes de mediados del siglo XX cuidaban especialmente esa correspondencia, lo que permitía que las palabras se entendieran con claridad.

"Él considera que, ahora, los cantaores de flamenco alargan demasiado las sílabas dificultando el entendimiento de las letras", explica la docente jubilada.

"Lo llevo en la sangre"

La iniciativa tiene igualmente una dimensión personal. Carmen reconoce que la influencia de su padre ha marcado tanto sus intereses como su trayectoria profesional.

Aunque se dedicó a la enseñanza, el teatro siempre estuvo presente en su vida y organizó numerosas representaciones con sus alumnos. También creció acompañándolo a espectáculos de copla, un ambiente que terminó formando parte de su propia identidad. "Si he tenido que cantar, he cantado", declara.

"La influencia de mi padre en mí es total. Lo he vivido desde pequeñísima. Lo llevo en la sangre, en el ADN", afirma.

La publicación del libro no es la única vía por la que la familia ha querido dar continuidad a ese legado.

Carmen y su hermano han entregado también parte del archivo relacionado con el flamenco al Centro de Documentación del Flamenco de Jerez, para que pueda quedar a disposición de investigadores interesados en estudiar aquella producción musical.

Para Carmen, el valor del proyecto reside en haber conseguido que una obra conservada durante décadas en archivadores familiares pueda volver a circular y ser conocida.

Su padre no vivió de escribir, pero nunca dejó de hacerlo. Ahora, sus letras tienen una nueva oportunidad de ser leídas y escuchadas con el nombre de su autor por delante.