Los Remedios supera los 4.000 euros por metro cuadrado y roza los precios de antes de estallar la burbuja inmobiliaria

Los Remedios vuelve a acercarse a los precios que alcanzó durante la burbuja inmobiliaria. El barrio sevillano ha superado en octubre de 2026 la barrera de los 4.000 euros por metro cuadrado y se sitúa a poco más de 100 euros de su máximo histórico, registrado hace 17 años, en octubre de 2009.

Entonces, en plena escalada del mercado inmobiliario que precedió al estallido de la crisis, comprar una vivienda en esta zona de Sevilla costaba de media 4.124 euros por metro cuadrado.

Ahora, la cifra se encuentra en 4.013 euros, una diferencia de apenas 111 euros respecto a aquel registro.

Los datos del portal inmobiliario Idealista reflejan hasta qué punto se ha encarecido la vivienda en uno de los barrios más cotizados de la capital hispalense. La evolución de los precios dibuja una trayectoria marcada por dos etapas muy diferentes.

Primero, una caída pronunciada que se prolongó durante los años posteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria. Después, una recuperación progresiva que, con el paso del tiempo, ha devuelto los precios a niveles que recuerdan a los de aquella época.

Récord en 2009

El punto de partida de este descenso se encuentra precisamente en octubre de 2009. Desde entonces, el valor del metro cuadrado comenzó a perder terreno hasta tocar fondo durante el primer trimestre de 2015, cuando se situó en torno a los 2.080 euros.

En apenas seis años, Los Remedios había perdido algo más de 2.000 euros por metro cuadrado. Una depreciación considerable que coincidió con uno de los periodos más difíciles para el mercado residencial español.

A partir de ese mínimo comenzó el camino inverso. Sin embargo, la recuperación no se produjo con la misma velocidad que la caída. Durante los once años siguientes, el precio fue aumentando de manera progresiva hasta alcanzar los actuales 4.013 euros.

En este periodo, el metro cuadrado se ha encarecido en 1.933 euros, lo que supone prácticamente duplicar su valor respecto al suelo registrado en 2015.

Una subida que se ha intensificado especialmente durante los últimos ejercicios y que mantiene al barrio en una tendencia alcista.

De hecho, el encarecimiento no se limita a la comparación con los años posteriores a la crisis inmobiliaria. Solo en los últimos doce meses, el precio de la vivienda en Los Remedios ha aumentado más de un 10%, una subida que evidencia la presión que continúa soportando el mercado residencial sevillano.

Por zonas

El comportamiento de los precios tampoco es homogéneo en todo el barrio. Algunas de sus zonas más reconocidas han alcanzado cifras todavía superiores a la media y, en determinados casos, ya han batido sus propios máximos históricos.

Es el caso del entorno de Asunción y Adolfo Suárez, que se ha convertido en la zona más cara de Los Remedios. En octubre, el metro cuadrado alcanzó los 4.254 euros, su registro más elevado desde que existen datos de la serie consultada.

La situación es diferente en el entorno de Plaza de Cuba y República Argentina, dos de los enclaves más conocidos de Sevilla y que también concentran algunos de los precios más elevados del distrito.

En esta zona, el metro cuadrado se sitúa actualmente en 4.126 euros. Aunque ya ha superado la media general de Los Remedios, todavía permanece por debajo de su máximo histórico, registrado en 2010, cuando llegó a los 4.246 euros.

La diferencia respecto a aquel récord es de 120 euros por metro cuadrado. Se trata, por tanto, de otra de las áreas que se encuentran muy cerca de recuperar los niveles de precios que se alcanzaron durante la anterior etapa de expansión inmobiliaria.

La última de las zonas recogidas por Idealista es el entorno de Ramón de Carranza y Madre Ràfols, que constituye actualmente la zona más económica de Los Remedios.

Pese a ello, sus cifras también reflejan la escalada que atraviesa el mercado residencial del barrio. El metro cuadrado se encuentra en 3.852 euros, un importe que continúa siendo elevado y que se aproxima a los 3.956 euros que marcaron su máximo histórico en mayo de 2026.

El segunda zona más cara

Este encarecimiento consolida a Los Remedios como una de las zonas residenciales más caras de la capital hispalense. En la actualidad, ocupa la segunda posición del ranking de barrios con el metro cuadrado más elevado, únicamente por detrás del Centro de Sevilla.

Esta última zona alcanza los 4.260 euros por metro cuadrado, apenas 247 euros más que la media de Los Remedios. La distancia entre ambos barrios se ha estrechado hasta situarse en una diferencia relativamente pequeña.

La evolución de los últimos once años confirma que la recuperación iniciada en 2015 no se ha detenido. Al contrario, las subidas registradas durante el último ejercicio han situado al barrio a las puertas de un nuevo máximo histórico.