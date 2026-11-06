We Love Flamenco celebra sus 15 años con más de 30 firmas y una edición del 8 al 14 de enero en Sevilla

We Love Flamenco ha presentado el cartel y los primeros detalles de su XV edición, que se celebrará del 8 al 14 de enero de 2027 en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla.

La pasarela, que cumple quince años desde su nacimiento como iniciativa solidaria, reunirá a más de una treintena de firmas de moda flamenca y volverá a dedicar una jornada a entidades sociales y ONG.

El anuncio se realizó en Hacienda Lopaz, que acogió por primera vez un evento de estas características. La presentación sirvió también para adelantar algunas de las propuestas de la temporada 2027 a través de un desfile en el que cada una de las firmas participantes mostró un traje de su próxima colección.

La puesta en escena estuvo dedicada a la mujer del campo, su relación con la tierra y su papel en la conservación de las tradiciones vinculadas a la moda flamenca.

La elección de Hacienda Lopaz estuvo relacionada también con su vinculación con el mundo rociero. La finca alberga una imagen de la Virgen del Rocío y ha sido lugar de paso de una treintena de hermandades durante su peregrinación hacia la aldea almonteña.

El acto contó con la asistencia del vicepresidente de la Diputación de Sevilla, institución que respalda la iniciativa a través de Prodetur, además de representantes del mundo de la cultura, la moda y la sociedad sevillana.

También participaron los fundadores de la pasarela, Laura Sánchez y Javier Villa, responsables de Go! Eventos y Comunicación.

Villa destacó la evolución del proyecto desde sus inicios. "Estamos muy satisfechos con la magnitud que ha tenido un evento que nació como una pasarela solidaria y que se ha convertido en un referente de la moda nacional", señaló.

Por su parte, Sánchez incidió en el significado de esta edición, que considera especialmente importante por los quince años de trayectoria y el crecimiento experimentado por la plataforma desde su creación.

Tres generaciones de mujeres

El ilustrador Carlos Buendía es el autor de la imagen oficial de esta XV edición. Su propuesta representa a tres mujeres de distintas generaciones, unidas por un mismo sentimiento y por su vínculo con Andalucía.

"Quise reflejar tres mujeres y tres generaciones, separadas por años y vivencias, pero unidas por un mismo sentimiento y por una misma Andalucía, que permanece a través del tiempo entre la tradición y la modernidad", explicó Buendía.

El artista planteó así una composición que conecta la evolución de la moda flamenca con la permanencia de sus elementos tradicionales.

En cuanto a la programación, la organización ha confirmado la participación de más de 30 firmas, entre ellas Flamenca Pol Núñez, José Hidalgo, Santana Diseños, Ismael Domínguez, José Manuel Valencia, Carmen Acedo, Rocío Olmedo, Nuria Carmona, Notelodigo, Mónica Méndez, Alicia Suárez, Luisa Pérez, Sueños de Abril, Ventura, Lola Azahares y Zambonino.

También estarán presentes MColmenero & Luque, Ianire Ibar, Mantones Foronda, José Paco Couture, Ángela & Adela, AJL Pepe Jiménez, Sofía Rivera, Javier García, Benjamín Redondo, Iván Campaña, Lorena Reyes, Lucía Márquez, José Galván, Paco Prieto y Javier del Álamo.

La edición de 2027 mantendrá, además, una de las señas de identidad de la pasarela desde sus comienzos: la celebración de una jornada dedicada exclusivamente a entidades sociales y organizaciones no gubernamentales.

De esta forma, We Love Flamenco conservará el componente solidario con el que nació hace quince años, al tiempo que vuelve a reunir en Sevilla a diseñadores y profesionales del sector para presentar las tendencias de la próxima temporada.