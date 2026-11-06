El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el delegado de Hacienda, Juan Bueno, durante la rueda de prensa. El Español

Sevilla duplica el presupuesto en los colegios desde el inicio del mandato de José Luis Sanz

El Ayuntamiento de Sevilla duplica el presupuesto en los colegios desde el inicio del mandato de José Luis Sanz.

Para 2027, habrá 25'74 millones para el mantenimiento de los centros escolares, más de 12 millones más que con respecto a 2023.

Así lo ha explicado el alcalde, José Luis Sanz, en una rueda de prensa donde ha hecho un balance y una comparativa de cómo se encontró el Consistorio y cuáles son las cuentas con las que termina el mandato.

Si se aprueba el presupuesto para el año que viene, habrá casi siete millones más que en 2026.

Para limpieza en los colegios, habrá 12'56 millones de euros y para obras y mejoras en las aulas y otros espacios, casi cuatro millones de euros.

En el apartado de la vivienda y urbanismo, habrá 82'30 millones de euros disponibles, 20 millones más que cuando el actual equipo de gobierno comenzó a trabajar hace tres años y medio.

Emvisesa tendrá un presupuesto de más de 97 millones de euros, de los cuales 26'73 millones irán destinados a 261 viviendas en los barrios de la Cruzcampo, Su Eminencia y Palmas Altas.

Habrá una inversión de 11'49 millones de euros para 281 viviendas en alquiler y 480.000 euros para la rehabilitación de 144 viviendas en la zona de Los Pajaritos - Nazaret.

La protección social es otro de los ejes del presupuesto donde hay una partida que se incrementará notablemente como es la de ayuda a domicilio con más de 104 millones de euros, más de 46 millones que con respecto a 2026.

Los servicios sociales tendrán también 185'34 millones de euros, 48 millones más que el año pasado.

En cuanto a empresas municipales, además de los más de 50 millones de euros destinados a Lipasam en estos tres años y medio, Tussam superará por primera vez los 100 millones de euros y tendrá más de 17 millones para renovar la flota que se añaden a los 23 millones de 2026 para esta finalidad.