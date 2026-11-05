Presentación del informe en la Cámara de Comercio de Sevilla El Español

Hasta 1,5 millones de euros al día, el impacto económico negativo en Sevilla del corte del AVE con Madrid

El corte del AVE Madrid Sevilla tendrá un impacto económico negativo directo de hasta 1,5 millones de euros al día.

Así se ha explicado en la Cámara de Comercio de Sevilla donde se ha señalado que el rango depende de qué parte de las personas que llegan a la provincia y pernoctan, que son entre un 65 y 70 por ciento.

Los diferentes escenarios que han comentado son que si se reanuda la conexión ferroviaria la semana que viene, el 14 de noviembre, la ciudad y la provincia ya habrán perdido más de 19 millones de euros.

En el peor de los casos y si vuelve a funcionar el tren de alta velocidad a principios de enero, se habrán perdido hasta más de 95 millones de euros entre el gasto del viajero sin alojamiento, hoteles y apartamentos y las personas que no duermen cuando se desplazan a la capital hispalense.

Si se recuperara la conexión la próxima semana, Sevilla ya habrá perdido 18 millones de euros en este mismo sentido.

Otro apartado del estudio explica que se van a perder más de 6.500 personas que no llegan a Sevilla al día si la conexión ferroviaria no se recupera durante noviembre.

El presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, ha recordado cómo hace más de tres décadas el AVE era un medio de transporte ejemplar y ahora no recomienda su uso. "Todos hemos dado bandazos por los pasillos cuando hemos ido al servicio", dice como ejemplo.

Jorge Castilla, presidente de la Asociación de Hoteleros, ha apuntado que al sector le preocupa el medio y largo plazo porque habrá que ver cómo los clientes llegan a Sevilla.

Además, empiezan a observar una ralentización en las reservas a largo plazo, pero sin dar datos concretos, ya que solo han pasado ocho días de la tragedia ferroviaria.

El nivel reputacional

Sí ha insistido en que puede haber un problema a largo plazo a nivel reputacional y ha recordado que el principal cliente que tiene Sevilla y su provincia es el madrileño porque la capital de España "es nuestro hub" y vienen a la capital hispalense los fines de semana o en los puentes.

Alfonso Maceda, el presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, ha explicado que el puente de noviembre se ha podido salvar porque la gente tenía el billete comprado ya y ha buscado alternativas.

Ha comentado que si la situación persiste en el tiempo, puede haber problemas en el empleo porque las empresas valorarán contratar o no de cara a la campaña de Navidad.

Por su parte, Jorge Robles del Salto, presidente de la Asociación sevillana de Empresas Turísticas, ha señalado que en el sector ya se están notando las consecuencias con una media de afectación de un 20 por ciento en los asociados.

La presentación del informe la ha cerrado el delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, quien ha señalado que se lleva denunciando la situación de la conexión ferroviaria desde hace mucho tiempo y que el Consistorio estará al lado de las empresas para apoyarlas si el escenario se alarga en el tiempo.