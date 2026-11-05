KOMOBI lanza GEN II, su nuevo localizador GPS antirrobo para motos con detección de accidentes y servicio eCall

La nueva versión incorpora tres mejoras: una mayor velocidad de comunicación ante cualquier intento de robo, más precisión en la ubicación y un diseño completamente renovado. Cedida

La segunda generación del dispositivo mejora hasta 20 veces la velocidad de comunicación con la aplicación, aumenta la precisión de la ubicación y estrena un diseño renovado.

KOMOBI, la solución tecnológica de referencia en España para la seguridad de los motoristas y sus motos, presenta GEN II, la segunda generación de su localizador GPS antirrobo con detección de accidentes y servicio eCall operativo los 365 días del año.

Esta nueva versión incorpora tres mejoras principales respecto al modelo anterior: una mayor velocidad de comunicación ante cualquier intento de robo, más precisión en la ubicación y un diseño completamente renovado.

GEN II mantiene las funcionalidades que han convertido a su predecesor en un dispositivo utilizado por más de 70.000 motoristas en Europa. Entre ellas se encuentran la alarma antirrobo con aviso inmediato al móvil, la localización en tiempo real, la detección de accidentes y el servicio eCall durante todo el año.

La nueva generación refuerza estas prestaciones con una conexión más rápida y una localización más fiable.

"Más de 70.000 motoristas nos han enseñado lo que necesitan: saber dónde está su moto y que, si algo pasa, alguien responda. KOMOBI GEN II es nuestra respuesta: más rápida, más precisa y diseñada para que la tecnología pase desapercibida y solo quede la confianza", afirma Jesús Carnerero, CEO de KOMOBI.

Hasta 20 veces más rápido

Una de las principales novedades de GEN II es la velocidad con la que el dispositivo se comunica con la aplicación. Según explica la compañía, esta conexión es hasta 20 veces más rápida en condiciones reales respecto a la generación anterior.

En la práctica, esto permite que las alertas de alarma, las ubicaciones y los avisos lleguen antes al teléfono móvil del motorista.

Para conseguirlo, el nuevo dispositivo incorpora un módem 4G con fallback 2G. De esta forma, mantiene como mínimo la cobertura de GEN I y gana velocidad allí donde la red lo permite, reduciendo los tiempos de espera.

La seguridad del motorista sigue siendo uno de los principales objetivos de esta nueva generación. Cedida

Más precisión

La segunda gran mejora afecta a la localización. KOMOBI GEN II incorpora un nuevo módulo GNSS que permite mejorar la precisión media del dispositivo en menos de un metro y ofrecer un registro de posición más fiable. Así, cuando se genera un aviso, el motorista puede conocer con mayor exactitud dónde se encuentra su moto.

También se ha mejorado la consulta de los recorridos. Las rutas se cargan y sincronizan un 60 % más rápido, lo que permite acceder al trayecto prácticamente al instante.

A estas novedades se suma un diseño completamente renovado, tanto del dispositivo como del llavero. El localizador es ahora más fino para camuflarse mejor entre los componentes de la moto, mientras que el llavero presenta una estructura más robusta para adaptarse a cualquier situación.

Seguridad

La seguridad del motorista sigue siendo uno de los principales objetivos de esta nueva generación. Entre las mejoras incorporadas destaca la velocidad del aviso de emergencia por SMS, que ahora se envía hasta tres veces más rápido.

En caso de accidente, KOMOBI detecta la caída del motorista y activa automáticamente su servicio eCall, que envía una alerta al 112 sin necesidad de que el usuario tenga que intervenir. Se trata de una funcionalidad diseñada para ofrecer asistencia cuando el conductor no puede solicitarla por sus propios medios.

Más de 70.000 dispositivos

KOMOBI cuenta actualmente con más de 70.000 dispositivos conectados en Europa y se ha consolidado como un dispositivo de referencia en España. La compañía también registra una progresión exponencial en otros mercados europeos, como Italia, Francia y Portugal.

La información generada por esta red de dispositivos permite a KOMOBI seguir perfeccionando sus algoritmos y sus procesos de detección de accidentes. Actualmente, la empresa registra más de 5.000 accidentes al año y más de 500 alertas de emergencia al 112.

Disponibilidad y precios

KOMOBI GEN II ya se puede reservar a través de la página web oficial de la marca. El dispositivo está disponible desde 199 euros en su gama CITY y desde 269,95 euros en la versión PRO.

Además, los usuarios de GEN I podrán actualizarse a la nueva generación mediante el Plan Renove, que ofrece un cambio de dispositivo a un precio especial. Para conocer las condiciones de esta promoción, la compañía recomienda consultar directamente con la marca.

Con el lanzamiento de GEN II, KOMOBI refuerza su compromiso con la seguridad de los motoristas y continúa desarrollando soluciones tecnológicas para acompañarlos antes, durante y después de cada trayecto.