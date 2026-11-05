El director del Festival de Cine de Sevilla: "Es necesario evitar la sobreproducción de películas. Se canibalizan unas a otras"

El Festival de Cine Europeo de Sevilla celebrará su 23.ª edición del 6 al 14 de noviembre con una programación que reúne algunas de las principales propuestas del cine europeo y más de una treintena de títulos anunciados en su primer avance.

Al frente del certamen está Manuel Cristóbal, que afronta su tercer año como director con el objetivo de reforzar su proyección internacional y estrechar su relación con la ciudad.

Considera que el festival se encuentra todavía al 40% de su potencial y defiende la necesidad de convertirlo en una cita que los sevillanos sientan como propia.

Lleva tres años al frente del Festival de Sevilla. Si tuviera que comparar el certamen que encontró con el que dirige hoy, ¿qué ha cambiado realmente y qué queda todavía por hacer?

Sobre todo, ha cambiado la concepción del certamen. Ahora es un festival de cine y no simplemente algo que sucede en Sevilla. Creo que el festival está todavía al 40% de su potencial. Durante estos tres años nos hemos centrado, por un lado, en conservar todo aquello que ya tenía y que debía seguir ofreciendo y, por otro, en ampliar ligeramente su capacidad para llegar a públicos más diversos y en poner en valor la propia ciudad de Sevilla.

¿Tiene ya el Festival de Sevilla una identidad propia que lo diferencie de otros grandes certámenes europeos o sigue en proceso de encontrarla?

Creo que el Festival de Sevilla ya tiene una personalidad propia. Esta debe estar vinculada a la ciudad en la que se desarrolla y a la cinematografía que representa, que es la europea. Se trata de una cinematografía mucho más amplia de lo que a veces se retrata y, sobre todo, mucho más pegada a la realidad.

Sevilla es una ciudad con una enorme tradición cultural, pero ¿cree que sus habitantes sienten el festival como algo suyo o todavía existe cierta distancia entre el certamen y el público sevillano?

Igual no soy la persona más indicada para responder a esa pregunta, pero considero que todavía hay mucho trabajo por hacer. Sobre todo, tenemos que conseguir que todos los sevillanos presuman de su festival.

Por eso insisto en que creo que estamos todavía al 40% de nuestro potencial. Nuestro objetivo más importante es que la ciudadanía de Sevilla sienta que tiene un festival propio y que lo haga suyo. Es cierto que el balance de estos tres años ha sido favorable. El año pasado alcanzamos un récord de asistencia, nos convertimos en el cuarto festival con más espectadores de España y en el primero de Andalucía. Sin embargo, todavía tenemos mucho margen de mejora.

Ha defendido en otras ocasiones que el festival debe ofrecer propuestas para públicos muy diferentes. ¿Hasta qué punto se puede programar cine exigente sin convertir el festival en un espacio reservado a una minoría cinéfila?

En este festival cabe todo el mundo. Contamos con una sección oficial que no tiene nada que envidiar a la de otros certámenes y con la atención de la Academia Europea de Cine. Ambas nos permiten ofrecer el mejor cine europeo para los espectadores más cinéfilos. Al mismo tiempo, tenemos que programar pensando en los distintos públicos que existen en Sevilla.

¿Qué no está dispuesto a sacrificar para conseguir que el Festival de Sevilla siga creciendo?

Creo que no hay que sacrificar nada. Lo que hay que hacer es acercar el festival a la ciudad, vincularlo a ella y presumir tanto de Sevilla como de su vida cultural.

El festival también debe competir por atraer la atención mediática en un calendario lleno de grandes acontecimientos cinematográficos. ¿Cómo se consigue que Sevilla tenga voz propia en ese mapa internacional?

Sobre todo, a través de iniciativas como el acuerdo único que tenemos con la Academia Europea de Cine y del trabajo en Puerto América, el premio que hemos creado en el que compiten las películas europeas que optan a los Oscar y con el que queremos convertirnos en una especie de trampolín para el cine europeo.

También es importante combinar el reconocimiento a figuras consolidadas con el impulso al nuevo talento. Este año contamos con premios de honor para figuras como Thierry Prémoz, Agnieszka Holland o Cartoon Saloon. Al mismo tiempo, queremos fomentar la aparición de nuevas voces.

En 2024 creamos Rampa, una categoría dedicada a nuevos directores, y el año pasado incorporamos, por primera vez, una sección competitiva de cortometrajes europeos que hasta entonces no existía. Se trata de mantener ese equilibrio entre el respeto a las trayectorias consolidadas y la búsqueda de nuevos talentos.

En alguna ocasión ha señalado la sobreproducción como uno de los problemas del cine español y ha mostrado interés por el modelo danés. ¿Estamos produciendo demasiadas películas para las posibilidades reales de distribución y exhibición que tiene nuestro mercado?

Absolutamente. La cuota del cine español en España lleva estancada en el 18% durante los últimos diez años. Sin embargo, cada vez producimos más películas, lo que provoca que unas terminen canibalizando a otras.

Es necesario desarrollar una política audiovisual que permita corregir esta situación. Al final, ese es el modelo que representa La bola negra: una película impulsada por Movistar Plus+, con un presupuesto considerable y una clara ambición internacional, que reúne muchas de las características del camino que deberíamos seguir.

¿Cuál es la posición del cine andaluz en la actualidad?

El cine andaluz goza de muy buena salud, y una prueba de ello es que, entre las 17 películas que consideramos más relevantes de Europa, hay una producción andaluza como Taranta, un largometraje documental de una productora sevillana que forma parte de nuestra sección oficial.

Además, en la sección oficial fuera de competición contamos con Anguita, el hombre de los tres siglos, también de una productora sevillana. A esto hay que sumar todos los estrenos que tenemos dentro del panorama andaluz. Creo que todo ello demuestra el buen momento que atraviesa el cine andaluz.

¿Las plataformas audiovisuales han ayudado a democratizar el acceso al cine o han contribuido a debilitar la experiencia de ver una película en una sala?

Al final, las plataformas han hecho que la experiencia de ver una película en una sala sea todavía más especial. El objetivo es disfrutar del cine, pero hacerlo en una sala, rodeado de gente a la que también le gusta el cine, es, en Sevilla, uno de los mejores planes y una experiencia cinematográfica imbatible. Existen muchas maneras de disfrutar del cine, pero los festivales son, precisamente, una celebración del cine en las salas.

La inteligencia artificial ya está transformando los procesos de creación, producción y distribución audiovisual. ¿Le preocupa que pueda terminar homogeneizando las historias o cree que abre oportunidades creativas que todavía no sabemos aprovechar?

En absoluto. Al final, la inteligencia artificial es una herramienta más. A lo largo de la historia ha existido una evolución constante en la adaptación de la tecnología para llegar a los espectadores, y la inteligencia artificial forma parte de ese proceso. Lo que hace especiales a las películas es algo que no puede replicarse: una visión personal, la del guionista y la del director.