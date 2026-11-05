El Ayuntamiento de Sevilla destina a la limpieza de la ciudad 50 millones más en el mandato de José Luis Sanz

El Ayuntamiento de Sevilla destina a la limpieza de la ciudad 50 millones más en el mandato de José Luis Sanz.

La empresa municipal de Limpieza, Lipasam, tendrá la "mayor dotación" de la historia con 155 millones de euros en transferencias mientras que en la anterior legislatura, acabó con 100 millones, según ha explicado el delegado de Hacienda, Juan Bueno, durante la presentación de los presupuestos.

El gobierno del PP termina el mandato con un incremento en las inversiones en un "caballo de batalla" para el alcalde José Luis Sanz desde que se presentó a candidato a máximo responsable del consistorio.

Con respecto a 2026, las transferencias han crecido en más de 5 millones de euros pero el montante total supera los 50 millones desde que se inició una legislatura en la que se aseguró que Sevilla iba a estar más "limpia".

El alcalde y el resto del gobierno municipal han reconocido estos años que la capital hispalense no está "como se quiere" pero "se han dado pasos" en material de personal, actualización de la maquinaria y en diversas unidades creadas como la que elimina grafitis.

Precisamente, se señaló en agosto que esta unidad había quitado desde su creación en diciembre de 2023, 27.000 pintadas en las calles y plazas con una superficie total de casi 150.000 metros cuadrados.

En cuanto a inversiones, hace sólo un mes, se anunciaba que Lipasam invertiría 1,2 millones en la adquisición de nueve nuevos vehículos para la limpieza de Sevilla: 3 hidrolimpiadores para limpiezas profundas de mobiliario urbano y puntos concretos que requieran limpieza profunda, dos furgones eléctricos para el servicio de talleres internos y dos vehículos para realizar tareas de movimiento de contenedores.

También, en octubre, se había aprobado el suministro de un camión de recogida de residuos con una caja compactadora para residuos y un camión para el traslado de grandes cubas destinadas a la retirada de residuos.

Además, se habían aprobado los pliegos para la licitación del servicio de lavado de contenedores para incrementar la frecuencia de limpieza de los mismos y reforzar de limpieza de aquellos contenedores que por su uso necesitan una mayor frecuencia de limpieza, concretamente los ubicados en zonas de mayor actividad comercial.

En julio de este año, se adquirieron seis nuevos vehículos con el uso de agua caliente a presión para facilitar el tratamiento contra manchas incrustadas tras una inversión de más de 1,7 millones de euros.