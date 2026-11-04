El guitarrista Carlos Santana se suma a Icónica Sevilla Fest 2027 y actuará en la Plaza de España el 4 de julio

El guitarrista mexicano Carlos Santana es la última incorporación al cartel de Icónica Occident Sevilla Fest 2027. El músico actuará el próximo 4 de julio en la Plaza de España, donde llevará su característica mezcla de rock, blues, jazz y ritmos afro-latinos a la séptima edición del festival sevillano.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Santana se ha convertido en una de las figuras más reconocidas de la música internacional. Su particular manera de entender la guitarra y de combinar diferentes estilos musicales le ha permitido construir una identidad propia, con la que ha conseguido conectar con varias generaciones de público.

Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó en 1999 con la publicación de Supernatural.

El álbum alcanzó un enorme éxito internacional gracias a temas como Smooth y Maria Maria y pasó a la historia de los Grammy al conseguir nueve galardones en una misma noche, entre ellos los de Álbum del Año y Grabación del Año.

A este trabajo se suman otros discos fundamentales de su trayectoria, como Abraxas, además de su recordada participación en el festival de Woodstock.

Su carrera acumula diez premios Grammy y tres Latin Grammy. También forma parte del Rock & Roll Hall of Fame y ha recibido distinciones como el Kennedy Center Honoree y los premios Century y Latin Music Lifetime Achievement de Billboard.

En 2026, The Recording Academy le concedió el Premio a la Trayectoria por sus aportaciones a la música. Además, la revista Rolling Stone lo sitúa en el puesto número once de su clasificación de los cien mejores guitarristas de todos los tiempos.

El artista mantiene su actividad musical con nuevos lanzamientos y colaboraciones junto a nombres como Carín León, Grupo Frontera y Becky G. Su trayectoria también ha quedado recogida en el libro Carlos Santana: Love, Devotion, Surrender, publicado en 2025, mientras continúa con su residencia musical en el House of Blues de Las Vegas, que alcanza ya su decimocuarto año.

Diez conciertos confirmados

La incorporación de Santana amplía la programación de Icónica Occident Sevilla Fest para el próximo verano. Hasta el momento, el festival ha anunciado diez actuaciones que se repartirán entre junio y julio de 2027.

El calendario arrancará el 5 de junio con El Barrio, cuyo concierto ya ha colgado el cartel de entradas agotadas. Después llegarán Hakuna (11 de junio), Antoñito Molina (18 de junio), Queens of the Stone Age (20 de junio), Alejandro Astola y Carmen Avilés (25 de junio) y SFDK (26 de junio).

Ya en julio, además de la actuación de Santana el día 4, el festival contará con Rod Stewart (6 de julio), Noah Kahan (7 de julio) y Camilo (11 de julio).

La organización irá desvelando nuevos nombres durante los próximos meses para completar la programación de una edición que aspira a ser la más ambiciosa de su trayectoria.

Desde su nacimiento, Icónica ha llevado a la Plaza de España a artistas y bandas de diferentes generaciones y estilos, entre ellos Patti Smith, Deep Purple, Scorpions, Marc Anthony, Pet Shop Boys, Robbie Williams, Lenny Kravitz, Kylie Minogue, Sting y Justin Timberlake.

El festival sevillano afrontará así su séptima edición después de consolidarse como una de las grandes citas musicales del verano en España, con una programación internacional que volverá a convertir la Plaza de España en escenario de conciertos durante los meses de junio y julio.