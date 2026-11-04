La familia de David Benítez, la última andaluza en recibir sus restos, lo despedirá en Sevilla una semana después

"Su misión no estaba en este mundo tan pequeño, injusto y egoísta". Así hablaba este lunes desde Toledo Ana Benítez, la hermana de David Benítez, el último andaluz en poder ser despedido por sus familiares tras fallecer hace una semana en el accidente ferroviario de Urda.

Lo harán este miércoles por la tarde en el Tanatorio de la SE-30, mientras que este jueves se celebrará una misa por el descanso de este ingeniero de 38 años, nacido en Huelva, residente en Sevilla y con fuertes vínculos cofrades con Chiclana de la Frontera, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

La familia de David ha sido una de las últimas que quedaban en Toledo para poder trasladar su cuerpo a Sevilla y la espera ha sido angustiosa.

"Necesitamos pasar el duelo en casa, en familia", señaló durante su intervención en Espejo Público. Sobre todo tras reconocer que ya empezaban a "desesperar un poco" ante la falta de noticias y a la espera de los permisos para su traslado.

No obstante, Ana agradeció la labor de los profesionales que participan en el dispositivo: "Solamente tengo palabras de agradecimiento para todo lo que estamos recibiendo aquí, de servicios, de atenciones".

Pero también reclamó más medios ante posibles tragedias de esta magnitud. "Sé que faltan manos y por eso nosotros seguimos aquí", dijo el pasado lunes.

Sin embargo, nada de eso ha hecho que Ana y su familia pierdan la fe, a pesar de la dureza de la situación. David Benítez falleció a los 38 años, de una manera muy trágica y dejando a dos hijos muy pequeños en el mundo.

"Si no es por la fe, esto no se sostiene", aseguraba con el rostro compungido. "Ahora su misión está en cuidarnos desde ahí arriba porque era el corazón más grande que había en mi familia".

Esta familia encontró refugio durante estos días en una casa sacerdotal de Toledo. Ana destacó la atención recibida por parte de la comunidad religiosa y agradeció el papel de la Iglesia en estos momentos tan duros.

Este martes por la tarde el Centro Integrado de Datos (CID) informó que ya se habían entregado a las familias 59 cuerpos del total de 69 fallecidos en el trágico accidente ferroviario.

Se trata del último dato después de que este lunes se identificara a la totalidad de los cadáveres en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real.