Desde la ampliación del Real hasta el nuevo horario del paseo de caballos: las novedades de la nueva ordenanza de la Feria

La nueva ordenanza de la Feria de Sevilla incluye numerosas novedades para actualizar la Fiesta Mayor de la ciudad.

Entre los diferentes puntos que se tratan en la normativa que se presentará próximamente al Pleno, se recoge la ampliación del Real hasta un nuevo horario del paseo de caballos.

La más importante está relacionada con el crecimiento de la Feria hacia el terreno de Los Gordales, donde se prevén 228 nuevos módulos de casetas, algo que no significa que sean exactamente 228 casetas, según indicó el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés.

La adjudicación extraordinaria de estas casetas se prevé a principios de 2027 después de que se haya aprobado la ordenanza por parte del Pleno municipal, en torno al mes de febrero.

Los técnicos de Fiestas Mayores confirmarán cuántos de los 228 nuevos módulos estarán disponibles para 2028 y se destinarán a casetas de 1,2 y 3 módulos.

Si sale adelante la normativa, el Ayuntamiento de Sevilla adjudicaría las obras de ampliación en marzo y en abril, empezarían los trabajos en la parte trasera de la calle del Infierno.

Las actuaciones coincidirían con la celebración de la Feria de 2027, pero no afectarían al normal desarrollo de la fiesta porque la otra opción que manejaba el gobierno municipal es que se realizaran las obras en la calle Costillares, algo que perjudicaría a las casetas o al paseo de caballos.

En la nueva ordenanza, hay otros puntos como la evacuación de residuos, los industriales feriantes y a petición de los enganches, se ajustará el horario de las entradas de caballos y carruajes, que pasará de las 12:00 a las 13:00 horas para facilitar tareas de limpieza y descarga de mercancías en el recinto.

Se van a desarrollar medidas de seguridad en cuanto a incendios y alimentos, se perseguirán posibles situaciones de fraudes en cuanto al alquiler de casetas para lo que se reforzarán las sanciones e inspecciones.

Además, las casetas deberán permanecer abiertas y con las luces encendidas durante toda la jornada para evitar las "casetas discotecas". Una medida que el delegado, Manuel Alés, ha relacionado con la incluida el pasado año con los farolillos, que volverán a permanecer encendidos hasta el amanecer.

De igual manera, la Feria de 2027 sí tendrá concluido el acceso de Tablada por la calle Pascual Márquez, que se presentará ya adoquinada.