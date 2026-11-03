Las Atarazanas abrirán en noviembre y diciembre con visitas gratuitas teatralizadas y actividades educativas

La Fundación Cajasol, en colaboración con Fundación Atarazanas, abrirá las Reales Atarazanas de Sevilla durante la segunda fase de su recuperación con visitas teatralizadas para familias, recorridos guiados para el público general y actividades educativas para centros escolares.

Esta iniciativa supone un "paso decisivo" hacia la apertura progresiva del edificio y su incorporación a la vida cultural de la ciudad, tal y como han explicado en un comunicado.

La apertura supone el inicio de un "nuevo tiempo" para este enclave histórico. La programación diseñada para estos meses constituye "la primera expresión de esa vocación de apertura", acercando al público un espacio que durante siglos ha formado parte de la historia de Sevilla y que ahora empieza a integrarse de nuevo en la vida cotidiana de la ciudad.

El programa nace con el propósito de acercar este extraordinario conjunto monumental al mayor número posible de personas mientras continúa avanzando su recuperación definitiva.

Familias, escolares y visitantes tendrán la oportunidad de descubrir la historia del edificio, su arquitectura, su vinculación con el Guadalquivir y el papel fundamental que desempeñó en el desarrollo marítimo, comercial y cultural de Sevilla.

El inicio de la segunda fase de las obras hace posible poner en marcha un programa de uso cultural compatible con el desarrollo de los trabajos.

El programa

Esta apertura progresiva permite acercar el edificio a la sociedad y ofrecer una oportunidad única para conocer desde dentro uno de los grandes monumentos históricos de Andalucía.

El programa se desarrollará durante los meses de noviembre y diciembre de 2026 y está estructurado en torno a propuestas específicamente adaptadas a distintos públicos.

Las visitas familiares teatralizadas, llamadas 'Polizones a bordo', comenzarán el próximo 7 de noviembre y se celebrarán cada sábado a las 10:30 horas.

Con una duración aproximada de una hora y quince minutos, la actividad invita a pequeños y mayores a embarcarse en una aventura repleta de historias, enigmas y descubrimientos a través de los espacios del monumento.

Ese mismo día dará comienzo también 'El eco de las naves', una propuesta destinada al público general que se desarrollará los sábados a las 12,00 horas.

A través de una visita guiada de aproximadamente una hora de duración, los participantes podrán adentrarse en la historia, la arquitectura y las transformaciones que han marcado la evolución de las Reales Atarazanas a lo largo de los siglos.

La programación incluye igualmente 'Galeones de ladrillo y sal', una actividad diseñada para centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria que arrancará el 10 de noviembre y se celebrará los martes, miércoles y jueves a las 10,00 horas.

Con una duración de dos horas y media, esta experiencia combina recorridos interpretativos y talleres participativos para acercar a los escolares al patrimonio, la navegación, el comercio y la historia de Sevilla.

Las invitaciones para participar en las distintas actividades podrán obtenerse a través de la web de la Fundación Cajasol, donde los interesados podrán consultar toda la información relativa a fechas, horarios y condiciones de participación. Para más información en 'reservas@cajasol.com'.

Todas las actividades son gratuitas y han sido concebidas para acercar a la ciudadanía el valor histórico, arquitectónico y cultural de las Reales Atarazanas a través de experiencias adaptadas a distintos públicos.