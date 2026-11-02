Imagen del accidente en Zamora en el que fallecieron cuatro personas de una misma familia. Efe

Ruth, la madre de los dos niños fallecidos en el accidente, era vecina de Las Tres Mil Viviendas y natural de Zamora

Ruth llegó con sus dos pequeños de dos y tres años a Aspariegos, una localidad de Zamora de 225 habitantes, hace cuatro meses. Y nunca imaginó que encontraría la muerte allí de manera tan dramática.

A la espera de determinarse las causas, todo apunta a que el coche en el que viajaba con sus dos hijos y que conducía su padre, Manuel, se salió de la vía sobre las 13,50 horas este domingo en una recta. El desenlace fue fatal para los cuatro.

Ruth llegó al pueblo, donde vivía su padre, quizás para cambiar de vida y de aires tras dejar una relación con su pareja, el padre de sus dos hijos, con el que estuvo viviendo en Sevilla, concretamente en el barrio de Las Tres Mil Viviendas.

Esta barriada es bastante conocida a nivel nacional por ser una de las zonas de mayor exclusión social, pobreza y estigmatización de España y de Europa, integradas dentro del Polígono Sur de Sevilla.

Sin embargo, ella defendía el barrio. "No es para tanto como lo pintan", comentaba entre los vecinos cuando explicaba donde vivía con sus pequeños antes de llegar a Aspariegos.

Su padre, natural también de Zamora, compró una casa en la citada localidad el pasado mes de mayo, y trabajaba en Toro, en una quesería.

"Estaban muy bien integrados en el pueblo. El abuelo paseaba un perro y ella igual. Se había hecho amiga de una vecina. Da mucha pena lo que ha ocurrido. Estamos muy tristes en el pueblo", asegura a EL ESPAÑOL la alcaldesa de la localidad, Isabel de Prada Calleja.

Este medio ha podido confirmar además que la familia no era sevillana, como se creyó en un principio, sino que ella circunstancialmente había vivido en Sevilla con el padre de los niños, natural de Salamanca.

"Cuando se marcharon de Salamanca, se fueron a vivir a Sevilla, al barrio de Las Tres Mil Viviendas, pero al dejar la relación con su pareja decidió venirse a vivir con su padre, con quien vivía en la actualidad", según una de sus vecinas.

Recuerda que ella estaba "feliz y contenta" en el pueblo, donde cuidaba de sus hijos. El mayor de los pequeños, de tres años y que iba a cumplir cuatro el 20 de noviembre y estaba escolarizado en la localidad vecina de Coreses.

“No te lo crees. Tuvimos misa por el Día de Todos los Santos y estaba la madre en el parque con los pequeños a las 12:50 o por ahí”, asegura la alcaldesa de Aspariegos.

Una localidad marcada por la tragedia, que ha decretado tres días de luto y donde recibirán sepultura este mismo lunes tras el trágico accidente.