Tres encapuchados asaltan con armas de fuego a una familia en el garaje de su vivienda en Sevilla

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado investigan el asalto con armas de fuego sufrido por una familia china en el barrio de Contadores durante la noche de Halloween.

Según los primeros indicios recogidos en la investigación, tres encapuchados abordaron a la familia cuando entraba en coche a su vivienda en la calle Electricidad.

Tras intimidarlos con armas de fuego en el garaje, cogieron el coche de uno de los miembros de la familia y se dieron a la fuga.

Se investiga si en el asalto, según los primeros testimonios recogidos, se llegaron a hacer disparos, aunque la Policía ha confirmado que nadie resultó herido

El coche fue encontrado horas después, abandonado a distancia del lugar de los hechos tras un accidente.

Fue el incidente más destacado de la noche de Halloween, en la que las policías Local y Nacional tenían desplegados en Sevilla a 500 agentes en previsión de disturbios y altercados.

Más allá de este asalto, que no se relaciona con las convocatorias de Blocus, apenas si se registraron incidentes leves habituales en una noche de fin de semana.

La fuerza pública tuvo que intervenir por varias peleas y altercados en el centro (en la Alameda hubo lanzamiento de botellas contra una patrulla) pero ninguna operación coordinadas para alterar el orden público.

La Policía Local realizó además inspecciones en locales de ocio, habituales en los fines de semana, y pruebas de alcoholemia en el casco urbano.