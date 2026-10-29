La novela negra, Alfredo Landa, Carlos Cano y la literatura solidaria, presentes hoy jueves en la Feria del Libro

La Feria del Libro de Sevilla afronta este jueves, 29 de octubre, su segunda jornada con una programación que invita a recorrer distintos géneros literarios, recuperar figuras esenciales de la cultura española y descubrir propuestas que vinculan la lectura con la música, el cine y la inclusión social.

Los Jardines de Murillo se convierten en un punto de encuentro para autores, lectores, editoriales y profesionales del sector cultural. La jornada ofrecerá citas destacadas en los espacios de la Fundación Unicaja, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y la Fundación José Manuel Lara, con una agenda que combina conversaciones literarias, presentaciones de novedades y homenajes a figuras fundamentales de la cultura andaluza.

Es el caso de la mesa redonda que ha acogido el Espacio Fundación Unicaja con «Noir sevillano: novela negra sevillana», un encuentro que ha explorado las particularidades de este género desde la perspectiva de tres autores vinculados a la ciudad: Antonio Puente Mayor, Carmen Macedo y Gregorio Serrano. Moderado por Susana Quirós, el encuentro ha permitido conocer novedades editoriales y adentrarse en los mecanismos narrativos de una literatura que encuentra en los conflictos humanos y sociales una de sus principales fuentes de inspiración.

El Espacio Fundación UNIA, también se ha convertido en el escenario para abordar «Alfredo el Grande: vida de un cómico», una propuesta organizada en colaboración con el Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF) y presentada por Miguel Olid. La actividad toma como punto de partida la reedición, a cargo de Sílex, de las memorias de Alfredo Landa escritas por Marcos Ordóñez.

El encuentro coincide con el 50 aniversario del rodaje de El puente, la película de Juan Antonio Bardem que marcó un giro decisivo en la trayectoria del actor y le permitió alejarse del denominado landismo. La conversación ha ofrecido también la oportunidad de recordar la relación de Landa con la literatura a través de personajes como Sancho Panza, Armando, de Ninette y un señor de Murcia, y Fendetestas, de El bosque animado, una obra por la que el intérprete sentía una especial fascinación.

La imaginación y la reinterpretación literaria también han sido protagonistas con “El Princhiquito”, una presentación organizada por la revista Jot Down en el Espacio Fundación Unicaja. Ángel L. Fernández fue el encargado de presentar esta singular versión de El Principito en chiquitistaní, acompañado por Cristina Consuegra y Diego Ríos. La propuesta ha invitado a redescubrir uno de los grandes clásicos de la literatura universal desde una perspectiva diferente.

La música y la literatura han tenido en «Carlos Cano, una historia musical andaluza», una actividad para conmemorar el 80 aniversario del nacimiento del cantautor granadino. El periodista y escritor Juan José Téllez fue el encargado de presentar la reedición ampliada de su libro dedicado a Carlos Cano, en una cita que contó con las intervenciones propuestas de Pasión Vega y José Chamizo. El encuentro reivindicó el legado de un artista que supo convertir la canción en una forma de expresión cultural, social y sentimental profundamente vinculada a Andalucía.

La dimensión solidaria de los libros ha estado presente en el Espacio Fundación Unicaja con la presentación de «Las capacidades. Una historia susurrada», una obra benéfica que da voz a la discapacidad y pone el foco en las capacidades de quienes conviven con ella. La iniciativa ha destinado la totalidad de lo recaudado al Centro Manuel Díaz el Cordobés, de la asociación AVAIN. Además, los responsables de la obra han firmado ejemplares del libro.

La actividad incorpora a la programación una dimensión de compromiso social y recuerda el potencial de la literatura para visibilizar realidades, favorecer la empatía y contribuir a proyectos con impacto directo en la comunidad.

El Espacio Fundación José Manuel Lara ha sido el lugar elegido, en el último tramo del día, para que Marta San Miguel presentara su libro, “Última escala” una obra donde la autora alterna la reconstrucción de la vida del músico Federico Granados con pasajes en los que la propia Marta San Miguel cuenta su proceso de descubrimiento e investigación.

La poesía ha cerrado hoy este recorrido por la programación con una tertulia dedicada a la Poesía completa de Pepe Cala, en el Espacio UNIA. El autor ha estado acompañado por el prologuista Javier Salvago, Pibe Amador y Abel Feu, en una conversación moderada por Alfredo Valenzuela.