Sevilla reduce el paro en 8.200 personas en tres años pese al repunte de desempleo en el tercer trimestre de 2026

La provincia de Sevilla contabiliza 145.900 personas desempleadas en el tercer trimestre de 2026, un 5,32% menos que hace tres años. Es decir, 8.200 personas en términos absolutos.

Sin embargo, la evolución más reciente del mercado laboral arroja un balance negativo, y es que el paro ha aumentado un 14,70% respecto al trimestre anterior y un 3,62% en comparación con el mismo periodo de 2025, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La comparación con 2023 permite observar una mejora en términos absolutos pese al retroceso de los últimos registros.

En el tercer trimestre de aquel año, Sevilla contabilizaba 154.100 personas en paro, frente a las 145.900 actuales. La diferencia es de 8.200 desempleados menos, lo que supone una reducción del 5,32% en tres años.

La evolución del desempleo también puede analizarse en relación con la población activa, es decir, las personas que trabajan o buscan empleo.

En el tercer trimestre de 2026, Sevilla registra 976.000 personas activas, de las que 830.100 están ocupadas y 145.900 se encuentran en paro. Con estas cifras, la tasa de desempleo se sitúa aproximadamente en el 14,95%.

En el tercer trimestre de 2023, la provincia contaba con 946.000 personas activas y 154.100 desempleadas.

La tasa de paro calculada a partir de esos datos era del 16,29%. Por tanto, el indicador ha mejorado en torno a 1,34 puntos porcentuales en tres años, pese al repunte registrado durante los últimos meses.

Menos ocupados que hace un año

La evolución de la ocupación permite completar la fotografía del mercado laboral sevillano. La provincia suma 830.100 personas ocupadas en el tercer trimestre de 2026, frente a las 791.900 contabilizadas en el mismo periodo de 2023.

Esto supone 38.200 trabajadores más, un incremento del 4,82%.

No obstante, el balance cambia al comparar los datos con los del año pasado. En el tercer trimestre de 2025 había 836.500 personas ocupadas en Sevilla, 6.400 más que en la actualidad.

La caída interanual es del 0,77%, en línea con el retroceso que refleja la evolución reciente del empleo provincial.

Población activa

La población activa también ha aumentado a medio plazo. Sevilla pasa de 946.000 personas activas en el tercer trimestre de 2023 a 976.000 en el mismo periodo de 2026. Son 30.000 personas más, un crecimiento del 3,17%.

Este incremento, sin embargo, no se ha traducido en una mejora continuada de la ocupación, como demuestra el descenso registrado respecto al año anterior.

Las mujeres sufren más paro

La distribución por sexos muestra otra de las diferencias del mercado laboral sevillano. En el tercer trimestre de 2026, la provincia contabiliza 75.000 mujeres desempleadas, frente a 70.900 hombres.

Las mujeres representan el 51,4% del total de personas en paro, mientras que los hombres suponen el 48,6%.

La brecha también aparece en los datos de ocupación. Sevilla registra 458.500 hombres ocupados y 371.600 mujeres. La diferencia es de 86.900 personas, pese a que ambos grupos forman parte de una población activa que suma 529.400 hombres y 446.600 mujeres.

La comparación con 2023 permite observar, además, que la reducción del desempleo ha sido más pronunciada entre las mujeres. Hace tres años había 82.300 mujeres paradas en la provincia, frente a las 75.000 actuales. El descenso es de 7.300 personas, equivalente al 8,87%.

Entre los hombres, la reducción ha sido más moderada. El número de desempleados ha pasado de 71.800 en el tercer trimestre de 2023 a 70.900 en el mismo periodo de 2026. Son 900 personas menos, una caída del 1,25%.

Aunque la evolución a tres años es favorable para ambos grupos, las cifras siguen mostrando una mayor presencia femenina entre las personas desempleadas. Esta diferencia convive, además, con una distancia considerable en el número de hombres y mujeres que tienen trabajo.

Sevilla, con más paro

La evolución de Sevilla durante el tercer trimestre también contrasta con la registrada en otras provincias andaluzas.

Según los datos facilitados de la EPA, el desempleo aumentó un 14,70% en Sevilla respecto al trimestre anterior, mientras que en Huelva el incremento alcanzó el 54,30% y en Jaén fue del 0,94%.

En el resto de las provincias andaluzas, el paro descendió durante ese periodo. Cádiz encabezó las bajadas, con una reducción del 11,1%, seguida de Granada, con un 6,73%; Almería, con un 1,74%; Córdoba, con un 0,93%, y Málaga, con un 0,76%.

La ocupación también mostró diferencias territoriales. Mientras Sevilla registró un descenso del 2,34% respecto al trimestre anterior, el empleo creció en Granada un 3,02%, en Cádiz un 2,70% y en Jaén un 1,36%. Por el contrario, también disminuyó en Huelva, un 6,21%; Almería, un 2,27%; Málaga, un 1,18%, y Córdoba, un 0,16%.

La comparación interanual tampoco favorece a Sevilla. El paro aumentó un 3,62% respecto al tercer trimestre de 2025, mientras que descendió en Córdoba un 20,78%; Granada, un 16,76%; Cádiz, un 12,01%, y Jaén, un 9,70%. En cambio, también creció en Huelva, Málaga y Almería.