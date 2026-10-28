Habilitan una oficina en La Borbolla para recoger ADN de familiares de los pasajeros de los trenes accidentados

La Guardia Civil ha habilitado una oficina en Sevilla para que los familiares de primer grado de las víctimas del accidente ferroviario entre dos trenes en Urda puedan aportar muestras de ADN que permitan agilizar la identificación de las personas desaparecidas.

La dependencia se encuentra en la Zona de la Guardia Civil de Andalucía, situada en la avenida de la Borbolla, número 8. La atención comenzará a partir de las 16.00 horas.

Además de en Sevilla, se han habilitado otras oficinas en Madrid, en la calle Batalla del Salado, número 32; Córdoba, con entrada por la avenida de los Mozárabes; y Toledo, en la avenida Barber, número 42.

El objetivo de este dispositivo es facilitar la toma de muestras genéticas de los familiares y acelerar el proceso de identificación de las víctimas.

En caso de que algún familiar tenga movilidad reducida, el equipo territorial de la Guardia Civil más cercano realizará las gestiones necesarias para trasladarlo.