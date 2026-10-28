Sanz se muestra "con mucha preocupación" por el accidente entre los trenes que cubrían la ruta entre Madrid-Andalucía

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, no ha tardado en pronunciarse sobre el fatal accidente entre dos trenes que cubrían la ruta Madrid-Andalucía a la altura de Urda (Toledo).

"Sigo con mucha preocupación lo sucedido en este accidente entre dos trenes que cubrían la ruta entre Madrid-Andalucía a la altura de la localidad de Urda", ha publicado el primer edil en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

"Desde Sevilla seguimos muy pendientes", ha apostillado.

El accidente, en el que ya se contabilizan, al menos, 46 muertos, ha sido confirmado por Renfe en la mañana de este miércoles. El suceso tuvo lugar poco antes de las 9:00 horas.

La compañía hablaba de un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, que había obligado a interrumpir la circulación.

Conforme han ido pasando las horas y se ha ido descubriendo la gravedad de la situación, Andalucía ha enviado "UVI móviles y Vehículo de Apoyo Logístico del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para apoyar la atención a las personas afectadas".

Así lo ha indicado el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en un mensaje en su cuenta en la red social 'X' en el que ha señalado que desde la comunidad autónoma andaluza se sigue "muy de cerca" este accidente ferroviario ocurrido en Urda, y se está "en contacto con las autoridades para conocer la evolución de la situación".

"Desde Andalucía hemos enviado UVI móviles y Vehículo de Apoyo Logístico del Servicio Andaluz de Salud para apoyar la atención a las personas afectadas", ha anunciado también el vicepresidente y consejero de Emergencias.

Además, Antonio Sanz ha trasladado un mensaje de "apoyo a las personas heridas y a sus familias", y de "agradecimiento a los equipos de emergencia que trabajan en el lugar".

El administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, ha precisado que la "incidencia" ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda (Toledo), en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.