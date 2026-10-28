Junta y Ayuntamiento montan un puesto de mando avanzado en Santa Justa para atender a los familiares de las víctimas del accidente de Urda

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla han creado un puesto de mando avanzado en la estación de trenes de Santa Justa para atender a los familiares de las víctimas del accidente de tren en la localidad de Urda, en la provincia de Toledo.

Miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional, Cruz Roja, Protección Civil y hasta los serenos del Ayuntamiento de Sevilla están prestando colaboración a las personas que se están acercando a la estación sevillana para saber noticias de sus familiares.

Entre las administraciones que se están coordinando en estos momentos están la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, la cual ha movilizado recursos sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

Se ha montado otro puesto de mando avanzado en la estación Julio Anguita de Córdoba con efectivos de los mismos servicios.

El consejero de la Presidencia está en contacto con las autoridades de la infraestructura ferroviaria y el servicio de emergencias castellano manchego, al igual que la Agencia de Emergencias de Andalucía que ha puesto a disposición de la comunidad autónoma vecina los medios y recursos andaluces.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) coordinó desde los primeros momentos el envío de tres UVIS móviles del 061 de Jaén y Córdoba, así como un vehículo de apoyo logístico de Granada con capacidad para atender simultáneamente hasta medio centenar de heridos.

Las familias afectadas pueden solicitar información en los siguientes teléfonos: Renfe: 900 10 10 20 e Iryo: 900 001 403. También pueden informarse a través del teléfono del servicio de emergencias de Castilla La Mancha: 900 122 112.