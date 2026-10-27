Las obras del Metro de Sevilla provocan una avería en la fibra óptica en la zona norte de la ciudad que supera las 24 horas

Las obras del tramo norte de la línea 3 del Metro de Sevilla han provocado una avería en la fibra óptica en la zona norte de la capital y localidades limítrofes que supera las 24 horas.

Los operarios de las compañías telefónicas siguen trabajando en la resolución del problema y llevan varias horas desde la noche de este lunes. Las incidencias siguen en diversos enclaves del Centro de Sevilla, tal y como ha atestiguado El Español, y afecta a otras localidades cercanas como Camas, La Algaba o La Rinconada.

En el Casco Antiguo de la capital, hay barrios con problemas como la Macarena, la Alameda de Hércules o San Lorenzo, donde los vecinos no se pueden conectar a internet y tienen que utilizar otras redes móviles para trabajar.

Los técnicos han advertido de que no hay ninguna hora prevista para la vuelta a la normalidad de los servicios de fibra óptica en Sevilla y sus alrededores.

Este problema ha surgido en el contexto de las obras del tramo norte de la línea 3 del Metro de Sevilla que se encuentran en la actualidad en la avenida Doctor Fedriani y el entorno del hospital Virgen Macarena.

El siguiente tramo en el que entrarán los obreros será la Ronda Histórica donde se prevén estaciones del suburbano en la Ronda de Capuchinos, María Auxiliadora o los Jardines de Murillo.