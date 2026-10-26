El alcalde de Sevilla en la construcción de Las Setas de la Encarnación. A.S.

Del tranvía a Las Setas: los proyectos de Monteseirín, el alcalde del siglo XXI que metió la piqueta en la Sevilla histórica

Alfredo Sánchez Monteseirín encaró el siglo XXI con un casco de obra en una de las ciudades más puristas y celosas de su propia imagen.

Durante sus doce años como alcalde lo acompañó el runrún de debates encendidos entre apocalípticos e integrados, quienes defendían que el centro de Sevilla no se toca y quienes abogaban por una renovación.

Regidor socialista durante tres mandatos, de 1999 a 2011, el apoyo primero del Partido Andalucista y luego de Izquierda Unida, le valió para impulsar proyectos rupturistas que han marcado el último cuarto de siglo de la ciudad.

Llegó donde nadie había osado llegar, incluso a redibujar el perfil de Sevilla con el primer rascacielos, la Torre Pelli, o a instalar un edificio vanguardista como Las Setas en la histórica plaza de la Encarnación.

Nada de eso se hizo sin polémica y aún hoy sus grandes obras siguen dividiendo a los sevillanos. Tampoco faltaron escándalos como el caso Mercasevilla, los sobrecostes de Las Setas y las facturas falsas del Distrito Macarena.

El tranvía y la gran peatonalización

Los coches dejaron de llegar al centro neurálgico del casco histórico entre 2006 y 2007 con la gran peatonalización acometida durante el segundo mandato de Monteseirín.

Se 'cerraron' la Puerta de Jerez, la calle San Fernando, la Avenida de la Constitución y la Plaza Nueva.

En ese mismo trazado se inauguró en octubre de 2007 el tranvía Metrocentro tras años de polémica y con la ciudad soportando largas obras en su entorno más conocido.

La Torre Pelli, un nuevo 'skyline'

La Torre Sevilla, popularmente conocida como Torre Pelli, fue una de las apuestas más arriesgadas y controvertidas del alcalde Monteseirín.

Aunque ubicado en La Cartuja, este rascacielos de 180 metros rompía completamente el tradicional 'skyline' de la ciudad, con La Giralda como referente.

Tanto es así que incluso la Unesco mostró su preocupación por el impacto visual y amenazó con reconsiderar la declaración de Patrimonio de la Humanidad del nudo Catedral-Alcázar-Archivo de Indias.

Las Setas, ¿vanguardia o aberración?

La plaza de la Encarnación había llegado al siglo XXI con una estampa popular, pero degradada. Aunque todos coincidían en la necesidad de rehabilitarla, pocos hubieran pensado en un proyecto como Metropol Parasol.

Mediante un concurso internacional, el Ayuntamiento optó por la osada estructura del arquitecto alemán Jürgen Mayer. Monteseirín defendió la obra a capa y espada. Un proyecto con muchos retrasos y sobrecostes, de 50 millones iniciales a 100.

Las Setas se inauguraron en marzo de 2011 y hoy es un poderoso reclamo turístico en el centro, si bien entre los sevillanos continúan los debates sobre su estética.

Y el Metro llegó a Sevilla

La ansiada red de Metro de Sevilla llegó en 2009, bajo el mandato del alcalde Monteseirín, aunque la infraestructura fue costeada y ejecutada en su mayoría por la Junta de Andalucía.

Otra gran obra pública que generó controversia por los cortes al tráfico, los retrasos y los costes.

La Línea 1, de Ciudad Expo (Mairena del Aljarafe) hasta Olivar de Quintos (Dos Hermanas), atraviesa zonas céntricas como Plaza de Cuba, Puerta de Jerez y Prado de San Sebastián.

Movilidad sobre dos ruedas

La apuesta por la bicicleta es otro de los grandes proyectos a nivel de movilidad acometidos por el equipo de Monteseirín.

Entre 2006 y 2009 se construyeron 120 kilómetros de carriles bici, y Sevilla pasó a ser una de las ciudades con más infraestructura de este tipo. Paralelamente, se puso en servicio el sistema de alquiler público Sevici.

La Alameda, sin albero

Otro punto neurálgico del centro como la histórica Alameda de Hércules también cambió de fisonomía durante los años del alcalde socialista.

Se eliminó el tradicional albero y las verjas de acceso y se repavimentó con baldosas blancas y azules. Asimismo, se remodeló el tráfico de la zona. La rehabilitación se finalizó en diciembre de 2008.