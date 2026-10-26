El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el delegado de Hacienda, Juan Bueno, durante el pleno de las ordenanzas fiscales. Ayuntamiento de Sevilla

Sevilla aprueba las rebajas fiscales de 2027 con el apoyo de Vox salvo la bonificación de la plusvalía

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este lunes el proyecto de ordenanzas fiscales del gobierno de José Luis Sanz para 2027 gracias a la abstención de Vox, salvo la plusvalía.

La bonificación a este impuesto ha caído por los votos desfavorables de todos los partidos políticos. Sí ha salido adelante la principal modificación como es la rebaja del 1 % en todos los tipos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

El delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha apuntado que con la aprobación, "habrá un ahorro de casi dos millones de euros para el bolsillo de los sevillanos". Esta medida ha sido posible gracias a la abstención de Vox y el voto favorable en algunos puntos como las modificaciones en el Impuesto de Actividades Económicas o en el de Construcciones, Instalaciones y Obras.

La modificación que no se ha aprobado por los votos negativos del PSOE, Vox y Podemos-IU son las relacionadas con la plusvalía donde se iba a aumentar el 10 % en las bonificaciones de este impuesto para que se pagara menos por las herencias.

Las mayores críticas han llegado por parte de Ismael Sánchez, concejal del grupo Podemos-IU, que no comparte "unas rebajas generalizadas, bonificaciones de dudosa eficacia y una ausencia de progresividad fiscal".

En el punto de la bajada del 1 % del IBI, ha llamado la atención de que "esta rebaja es para todos los propietarios, independientemente de la capacidad económica, con un ahorro insignificante para la mayoría de las familias".

El portavoz de Vox en el Consistorio hispalense, Gonzalo García de Polavieja, ha explicado las decisiones de su partido apuntando que "todo lo que sea por avanzar y que las familias sevillanas tengan que pagar menos impuestos difícilmente Vox lo va a impedir".

No obstante, ha advertido que "se podría haber ido más allá para solventar la sangría fiscal que se viene sufriendo desde hace años por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, tal y como ha señalado la Unión Europea y hasta el Banco de España con índices como una presión de un 2,9 % sobre el Producto Interior Bruto entre 2015 y 2024".

El PSOE municipal ha apoyado o se ha abstenido en cinco puntos de la aprobación de las ordenanzas fiscales. La portavoz adjunta ha justificado no estar en contra de la bajada de impuestos pero sí en contra de usar las rebajas fiscales como "anuncios vacíos".

Además, ha recalcado que los socialistas no comparten las bajadas fiscales "cuando no haya progresividad". Ha puesto un ejemplo sobre la postura del grupo: "No es lo mismo la reducción del IBI para una subestación eléctrica de una compañía de la luz que para una vivienda en Las Letanías".