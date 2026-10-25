Bravo repetirá como cabeza de lista del PP de Sevilla al Congreso y Ávila liderará la candidatura al Senado

El PP de Sevilla ha aprobado su propuesta de candidaturas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026, con Juan Bravo como número uno al Congreso de los Diputados y el alcalde de Carmona, Juan Manuel Ávila Gutiérrez, al frente de la lista al Senado.

Las candidaturas deberán ser ratificadas por el Comité Federal del partido.

Según ha informado la formación en una nota, Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, volverá a encabezar la papeleta por Sevilla a la Cámara Baja, como ya hizo en las elecciones generales de 2023.

La lista al Congreso estará integrada también por Sol Cruz Guzmán, Ricardo Tarno, Lourdes Fuster y Francisco Jiménez, que ocuparán los siguientes puestos de la candidatura.

Por su parte, Juan Ávila, alcalde de Carmona, encabezará la lista al Senado. Le acompañarán María Teresa Astolfi y Antonio Enamorado, por este orden.

En los anteriores comicios generales, celebrados en julio de 2023, Bravo lideró la candidatura sevillana al Congreso después de asumir en abril de 2022 la responsabilidad del área económica del PP nacional, tras el XX Congreso Nacional de la formación, celebrado en Sevilla.

En aquella convocatoria, Sol Cruz Guzmán y Ricardo Tarno también formaron parte de los primeros puestos de la lista, junto al entonces concejal del Ayuntamiento de Sevilla Rafael Belmonte. La candidatura se completó con otros nueve integrantes.

En el caso del Senado, Juan Ávila ya encabezó la candidatura popular en 2023, después de revalidar la Alcaldía de Carmona en las elecciones municipales de mayo de ese año, en las que el PP obtuvo 15 de los 21 concejales del pleno.

Entonces, la lista incluyó también al alcalde de Pilas, José Leocadio Ortega, y a Susana Cayuelas, exdelegada provincial de Fomento.