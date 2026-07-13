Identificados seis fallecidos del incendio de Almería: un español y cinco extranjeros

Un coche aparcado y calcinado permanece en una zona quemada tras los devastadores incendios forestales que afectaron a la provincia de Almería, en Los Gallardos, Almería, España. Cedida REUTERS

El juzgado de Vera (Almería), encargado del incendio originado en Los Gallardos que se ha cobrado la vida de 13 personas, cuenta ya con la identificación de seis víctimas.

Estas corresponderían a un ciudadano español y a cinco extranjeros, un hombre y una mujer de Reino Unido, uno de Francia, uno de Bélgica y una mujer de Estados Unidos.

Los fallecidos identificados hasta el momento son tres hombres y tres mujeres, según han informado fuentes de la investigación, que han precisado que el español y la estadounidense eran matrimonio.

También hay un séptimo fallecido cuya identificación no está del todo clara por no haber podido ser "contrastada", y está previsto que esta tarde se puedan comunicar otras tres identificaciones.

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