Así era 'El Tito', el hombre muerto en Sevilla "que no se metía con nadie": un coche lo atropelló y arrastró por Sevilla

Se llamaba Manuel, aunque le conocían como 'El Tito'. Tenía "más de 60 años" aunque las autoridades hablar de "mediana edad" y murió la mañana de este lunes al ser atropellado en centro de Sevilla y luego arrastrado 5 kilómetros en los bajos de un coche. La conductora no se dio cuenta ni de que lo había arrollado ni de que lo llevaba enganchado.

Un vídeo de Manuel cantando y tocando la guitarra en un bar de la Alameda de Hércules

Los hechos ocurrieron cerca de la avenida de Torneo, en el centro de la capital hispalense, a la altura de la Puerta de Juan Sacre. Fue sobre las 08:20 horas de la mañana cuando los servicios de Emergencias 112 recibieron el aviso alertando de lo sucedido.

Si algo hay que destacar de la mañana del pasado lunes es la escasa visibilidad que había a primera hora de la mañana. Llovía a mares y había poca luz. El hombre, además, estaba tumbado en la carretera tras caer o desmayarse en la misma.

Las fuertes precipitaciones y la poca luz dificultaban mucho la visión, por lo que este podría haber sido el motivo de que la conductora no se percatara de lo que había ocurrido.

Según confirmó el Ayuntamiento de Sevilla a este medio, la mujer dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas. Además, tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios, ya que el shock le provocó un ataque de ansiedad.

'El Tito'

EL ESPAÑOL de Sevilla ha podido saber que la persona que perdió la vida de esta trágica y extraordinaria manera es Manuel, o, como lo conocen por la zona de la Alameda de Hércules, donde solía parar, 'El Tito'. Sin embargo, señalan quienes había tenido relación con él, al mismo "le gustaba que lo llamaran por su nombre".

Según Paula, una de las trabajadoras del bar Lola por Dios, en el mencionado barrio, Manuel tenía "más de 60 años", aunque las autoridades hablar de "mediana", era "una persona de la calle" y, "por último" vivía en esta.

Imagen de Manuel. Cedida. Sevilla

El fallecido veía los días pasar sentado en los bancos o establecimientos de la conocida plaza y alternando con unos y con otros. Eso sí, siempre con la compañía de su boina y su guitarra, los dos elementos que lo caracterizaban y que le hicieron convertirse en un "icono 'alamedero'", señalan algunos vecinos.

Amante del flamenco

En palabras de esta joven, "él ni se metía con nadie ni pedía dinero, simplemente se sentaba a tomar vino o leche". "No era conflictivo, sino todo lo contrario, muy buena gente".

Manuel se ha hecho conocido por ser un "amante del flamenco". Tanto es así que ambientaba las mesas de los bares con "palos de flamenco antiguos".

Manuel se había ganado un hueco en el corazón de May, otra de las trabajadoras de un establecimiento de la zona.

Con lágrimas en los ojos y voz entrecortada, solo desea que "falleciera en el acto o antes de ser atropellado y no a causa del arrastre". "Es una pena que alguien muera de esa manera", lamenta.

En cuanto a su familia y amigos, aunque pasaba la mayor parte del tiempo solo, "sí tenía un hijo que vivía fuera y familiares en Sevilla".

Investigación abierta

Manuel pasaba gran parte del día en las inmediaciones de la Alameda de Hércules, en el Casco Histórico de la capital hispalense.

Uno de los lugares que frecuentaba era el comedor social de San Juan de Acre, un sitio cercano al lugar donde habría sido atropellado. Ahora, algunos de sus compañeros, lamentan lo sucedido.

Silvia, una de las personas sin hogar que acuden al centro, no da crédito a lo que acaba de pasar y sostiene lo mismo que el resto de los preguntados: "Era una buena persona que no daba problemas".

Desde el pasado lunes, la ciudad entera se pregunta qué es lo que ha podido pasar. Actualmente, las autoridades competentes tienen abierta una investigación para descubrir cómo sucedieron los hechos.

En paralelo, el cuerpo de Manuel ha sido trasladado al Instituto Legal de Medicina de Sevilla, lugar en el que se le practicará la autopsia que desvelará si murió antes de ser atropellado, por el golpe o en todo el trayecto que el coche recorrió.