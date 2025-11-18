Así era Manuel, el hombre muerto en Sevilla "que no se metía con nadie": un coche lo atropelló y arrastró por Sevilla

Se llamaba Manuel, era de "mediana edad" y murió la mañana de este lunes al ser atropellado en el centro de Sevilla y luego arrastrado 5 kilómetros en los bajos de un coche. La conductora no se dio cuenta ni de que lo había arrollado ni de que lo llevaba enganchado.

Los hechos ocurrieron cerca de la avenida de Torneo, en el centro de la capital hispalense, a la altura de la Puerta de Juan Sacre. Fue sobre las 08:20 horas de la mañana cuando los servicios de Emergencias 112 recibieron el aviso alertando de lo sucedido.

Si algo hay que destacar de la mañana del pasado lunes es la escasa visibilidad que había a primera hora de la mañana. Llovía a mares y había poca luz. El hombre, además, estaba tumbado en la carretera tras caer o desmayarse en la misma.

Las fuertes precipitaciones y la poca luz dificultaban mucho la visión, por lo que este podría haber sido el motivo de que la conductora no se percatara de lo que había ocurrido.

Según confirmó el Ayuntamiento de Sevilla a este medio, la mujer dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas. Además, tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios, ya que el shock le provocó un ataque de ansiedad.

Según Paula, una de las trabajadoras del bar Lola por Dios, en el mencionado barrio, Manuel era "una persona de la calle" y, "por último", vivía en esta.

El fallecido veía los días pasar sentado en los bancos o establecimientos de la conocida plaza y alternando con unos y con otros.

Amante del flamenco

En palabras de esta joven, "él ni se metía con nadie ni pedía dinero, simplemente se sentaba a tomar vino o leche". "No era conflictivo, sino todo lo contrario, muy buena gente".

Manuel se había ganado un hueco en el corazón de los vecinos y trabajadores de la zona.

Con lágrimas en los ojos y voz entrecortada, solo desea que "falleciera en el acto o antes de ser atropellado y no a causa del arrastre". "Es una pena que alguien muera de esa manera", lamenta.

Investigación abierta

Manuel pasaba gran parte del día en las inmediaciones de la Alameda de Hércules, en el Casco Histórico de la capital hispalense.

Uno de los lugares que frecuentaba era el comedor social de San Juan de Acre, un sitio cercano al lugar donde habría sido atropellado. Ahora, algunos de sus compañeros, lamentan lo sucedido.

Silvia, una de las personas sin hogar que acuden al centro, no da crédito a lo que acaba de pasar y sostiene lo mismo que el resto de los preguntados: "Era una buena persona que no daba problemas".

Desde el pasado lunes, la ciudad entera se pregunta qué es lo que ha podido pasar. Actualmente, las autoridades competentes tienen abierta una investigación para descubrir cómo sucedieron los hechos.

En paralelo, el cuerpo de Manuel ha sido trasladado al Instituto Legal de Medicina de Sevilla, lugar en el que se le practicará la autopsia que desvelará si murió antes de ser atropellado, por el golpe o en todo el trayecto que el coche recorrió.