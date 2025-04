Rocío Galván, abogada de Sevilla Este: "Esto se está transmitiendo a las nuevas generaciones del barrio"

Cuando Rocío Galván decidió mudarse a Sevilla Este, lo hizo buscando algo diferente. Después de vivir en barrios bulliciosos y repletos de ajetreo como la calle Arroyo, zona donde ha vivido durante los últimos 20 años, la tranquilidad y las amplias zonas verdes del Paseo de Unamuno fueron el imán que la atrajo.

Y es que tras cuatro años viviendo en la zona, esta abogada sevillana disfruta de una vida mucho más serena que nunca, pero igualmente conectada con la ciudad. "Siempre he vivido en barrios céntricos, muy populosos y me apetecía cambiar", confiesa feliz con su cambio.

A tan solo unos minutos de las principales arterias de la capital, Sevilla Este le ofrece a Rocío todo lo que necesita: colegios, centros médicos, supermercados y hasta una residencia de ancianos. "La zona está muy bien comunicada, y tiene todos los servicios. Es muy residencial", asegura.

Esta abogada es vecina de uno de los barrios más demandados.

Lo que más destaca de su barrio es la mezcla de calma y vitalidad, algo que según explica no lo había encontrado en su anterior zona. "Lo que más me gusta es la tranquilidad que se respira, pero también la energía que aportan los jóvenes. Los fines de semana, este ambiente no se ve en otros sitios, con la chavalería reuniéndose para tomar cervezas y charlar al solito", comenta con una sonrisa.

En estos años como vecina, ha visto cómo la zona se transforma. "Han mejorado muchísimo los espacios públicos: jardines, mobiliario infantil, y están comenzando las obras para el tranvibus. Esto hace que estemos más conectados que nunca", destaca orgullosa.

Pero lo que más ha conquistado a Rocío es el espíritu de comunidad que se respira. "Es un barrio que se vuelca con todo. Lo vemos en Navidad, con la cabalgata de Reyes o en Semana Santa con la cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Humildad. Esto es algo que se transmite de generación en generación y me encanta", dice con admiración.

Y es que tal y como explica la abogada, esa conexión entre vecinos es lo que hace que muchos jóvenes, hijos de residentes, estén eligiendo sin pensarlo este barrio para su primera vivienda.

Una de las zonas más residenciales.

A pesar de la calma que caracteriza a la zona, Rocío confiesa que al principio le costó adaptarse. "Me despertaban los pajaritos por la mañana, algo a lo que no estaba acostumbrada y me sentía muy rara. Pero ahora no me cambiaría por nada. La calidad de vida aquí es insuperable", asegura con una mirada llena de satisfacción.

Y es que parece que Sevilla Este no para de crecer, manteniendo la tradición y la verdadera esencia del barrio. Una tradición que, como dice Rocío, se transmite con cariño y dedicación a las nuevas generaciones, manteniendo viva esa "cercanía y solidaridad" que hace diferente a esta zona de la capital.