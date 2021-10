El universo zombi continúa creciendo en AMC, la antología ‘Tales Of The Walking Dead' será la siguiente

El universo zombi basado en los cómics de Robert Kirkman continúa expandiéndose. AMC ha dado luz verde a Tales of the Walking Dead, una serie antológica de seis episodios creada por Channing Powell y Scott M. Gimple, que se convertirá en el cuarto spin-off de la franquicia.

Tras el estreno de la segunda y última temporada de la precuela adolescente The Walking Dead: World Beyond, el reciente final de la primera parte de la undécima temporada The Walking Dead, y el inminente lanzamiento de la séptima temporada de Fear The Walking Dead el 18 de octubre, la productora estadounidense seguirá contando historias sobre el amplio mundo del apocalipsis zombi.

El universo zombi en la actualidad

'The Walking Dead' | Temporada 11 | FOX

Mientras esperan el estreno de la segunda mitad de la undécima temporada de The Walking Dead en febrero, la franquicia continúa ofreciéndole a sus fans nuevas y diferentes historias y demostrando que el apocalipsis zombi tiene mucho que contar aún.

El Universo Walking Dead ya ha hecho realidad dos series spin-off: Fear The Walking Dead y The Walking Dead: World Beyond. La primera de ellas se ambienta en la ciudad de Los Ángeles y cuenta la historia de una familia que debe sobrevivir al apocalipsis zombi, mostrando cuál es el origen del virus y cómo se expandió alrededor del mundo. Por otro lado, The Walking Dead: World Beyond se sitúa diez años después de que tenga lugar el apocalipsis, presentándonos a cuatro jóvenes que atraviesan la crisis de la adolescencia mientras intentan sobrevivir y se buscan la vida.

Estos dos títulos se encuentran en emisión y la productora ha confirmado otro más, añadiendo a la lista la secuela que protagonizarán Norman Reedus (en el papel de Daryl Dixon) y Melissa McBride (Carol Peletier), que llegará en 2023; y también Tales of The Walking Dead, en la que Channing Powell, escritor y productor de The Walking Dead y Fear the Walking Dead será el showrunner junto a Scott M. Gimple, director del contenido oficial del Universo Walking Dead.

Una antología con viejos conocidos y otras caras nuevas

La temporada aún no tiene fecha de estreno fijada, pero se espera que el rodaje se inicie a principios de 2022. Incluirá un total de seis episodios independientes de una hora de duración aproximadamente, aunque la productora no ha cerrado la puerta a la posibilidad de que haya más entregas.

Cada capítulo se centrará en un personaje concreto y algunos de ellos serán completamente desconocidos para el público más veterano de la saga. Además, el reparto aún no se ha confirmado, por lo que es muy probable que la serie adquiera un tono diferente y un estilo propio que no se parecerá a lo que se ha visto anteriormente.

Scott M. Gimple adelantó a los fans que Tales of The Walking Dead no se parecerá a ninguna de las producciones previas y que "la serie se basa en nuevas voces, perspectivas e ideas, dando vida a historias como ninguna otra que hayamos contado antes, y regresando a algunas cuestiones que la gente se ha estado preguntando o a lo que ocurrió con ciertos personajes".

Un equipo veterano y fanático tras las cámaras

Fotograma de un episodio de 'Fear The Walking Dead'. Amazon Prime Video

Una serie como The Walking Dead ha hecho historia en la ficción televisiva actual y Dan McDermott, presidente de programación original de AMC Networks y AMC Studios es consciente de ello, explicando cómo "fue capaz de atraer a todo un ejército de fanáticos apasionados y muy comprometidos".

"Vemos mucho potencial para una amplia gama de narraciones muy ricas y convincentes en este mundo, y el formato de antología episódica de Tales of the Walking Dead nos dará la flexibilidad para entretener a los fanáticos existentes, mientras ofrece un punto de entrada para nuevos espectadores, especialmente en plataformas de streaming. Hemos visto el atractivo de este formato en clásicos de la televisión como The Twilight Zone y, más recientemente, Black Mirror, y estamos emocionados de interactuar con los fanáticos de esta nueva manera, en el contexto de este mundo único y fascinante", explicó.

Powell añadió que él mismo "comenzó siendo fan de The Walking Dead y que ha terminado convirtiéndose en el showrunner de lo que será un spin-off realmente único". El escritor y productor también agradeció a AMC la oportunidad y el gran apoyo recibido, con el que "se continuará ampliando este universo para traerles a los fans algo nuevo e inesperado que al mismo tiempo sea fiel a lo que el público principal les sigue pidiendo".