Por qué 'Secretos de un matrimonio' de Bergman sigue siendo tan influyente cinco décadas después

Ha concluido en HBO el remake de Secretos de un matrimonio y, más allá del intercambio por el que a Jessica Chastain se le asigna en 2021 el papel que en la original tenía Erland Josephson, Hagai Levi no necesitó hacer cambios significativos con respecto a la trama original de la serie de Ingmar Bergman al momento de actualizar la historia para el espectador contemporáneo.

A la crónica de la desintegración de una pareja burguesa a través de varios años, que Bergman estrenó en 1973, se le atribuye haber causado un aumento en la cifra de divorcios durante el año siguiente a su emisión. No se puede establecer una correlación directa, pero la oficina de servicio público de asesoramiento para parejas de Estocolmo afirma que las solicitudes de citas pasaron a tener varios meses de espera. Motivados por el retrato realista que habían visto en pantalla, los espectadores identificaron que tenían problemas fundacionales en sus relaciones y empezaron a hablar de ello.

Liv Ullman y Erland Josephson en la miniserie original de 'Secretos de un matrimonio'.

Ese no es el único legado que dejó la obra del director sueco que se inspiró en sus propias experiencias, incluida su relación con Liv Ullmann, la protagonista de la serie. El naturalismo, la fuerza de sus diálogos, la tensión psicológica y la claustrofobia de la relación entre Johan y Marianne marcó a toda una generación posterior de directores, que en los últimos años han acudido a este clásico como fuente de inspiración reconocida para sus relatos contemporáneos.

'Secretos de un matrimonio', la serie de HBO con Oscar Isaac y Jessica Chastain.

En la serie de HBO, la dolorosa exploración de los conflictos insalvables entre la Mira y el Jonathan que interpretan de forma tan visceral Jessica Chastain y Oscar Isaac, es sorprendentemente fiel a la obra original en cuanto a diálogos, tramas y puntos de giro. Salvando el hecho de que en 2021 Mira es Johan y Jonathan es Marianne, las otras diferencias que existen entre un relato y otro son anecdóticas y estéticas; como si se transcribiera un manuscrito hecho con máquina de escribir al ordenador con otra fuente tipográfica y otro papel.

Pero antes de este remake directo, en los últimos años hemos visto otras obras que han bebido de la misma fuente de forma reconocida. La última fue Moments of Love, la tercera temporada de Master of None, que por la forma en la que mantiene anclados los puntos claves de la estructura de la narración original, podemos considerarla un remake apócrifo de la serie de Bergman. Aquí Naomi Ackie y Lena Waithe encarnan a la pareja en crisis, y al poner a una pareja negra del mismo sexo, y la búsqueda de un hijo, en lugar de no tenerlo, la serie de Netflix sobresale con respecto a la de HBO a la hora de modernizar el texto.

Lena Waithe junto a Naomie Ackie en la tercera temporada de 'Master of None'.

Unos meses antes vimos a la pareja interpretada por Zendaya y John David Washington en Malcom & Marie desintegrarse en el transcurso de una noche, para la que Sam Levinson (Euphoria) reconoce haber tomado Secretos de un matrimonio como uno de los principales puntos de referencia a la hora de construir su historia.

Aunque en su estructura y conflictos es distinta, Historia de un matrimonio de Noah Baumbach es, desde su título, un homenaje a la obra de Bergman. La película abre con unas cartas que recuerdan los momentos buenos de la relación (así como en la serie original los entrevistan como ejemplo de matrimonios exitosos), para después mostrar el crepúsculo de una historia de amor en su camino al abismo.

Scarlett Johansson y Adam Driver en 'Historia de un matrimonio'.

También está inspirada en Secretos de un matrimonio la historia de amor de Celine y Jesse en la trilogía de Richard Linklater. Aunque esta relación es más evidente en la tercera parte, Antes del anochecer (2013), las tres partes conforman un todo que se sostiene en largas conversaciones entre dos personajes, mientras explora las diferentes fases del amor a través de una relación monógama de varios años.

Confiar en la fuerza que tienen dos personajes hablando de sus emociones, y la receta de un cóctel perfecto, con el que diálogos profundamente literarios parecen naturales, hasta el punto que olvidamos que estamos viendo a actores interpretar un guion. Esos son unos de los mayores legados de esta serie de Bergman, que ha demostrado ser una obra seminal en la exploración de las relaciones de pareja.

La miniserie 'Secretos de un matrimonio' de Ingmar Bergman (1973) está disponible en Filmin y Amazon Prime Video.

