Así es 'Reservation Dogs', una de las mejores series de la temporada, según Taika Waititi y Sterlin Harjo

La representación de realidades diversas en pantalla solo trae cosas positivas, porque además de la importancia de visibilizar y generar un sentimiento de identificación, siempre enriquece el panorama televisivo. Una de las series que ha destacado en 2021 en ese sentido es Reservation Dogs, una dramedia juvenil cocreada por Taika Waititi y Sterlin Harjo para FXonHulu, que sigue a un grupo de adolescentes de una comunidad indígena de Oklahoma.

Su especificidad le otorga un carácter único que la hace especial, porque nos permite ver una realidad que siempre había estado filtrada por el ojo blanco y, por tanto, era una perpetuación de estereotipos. Su existencia, con actores nativo americanos de distintas tribus, que interpretan aquí su primer papel en televisión, ha sido posible gracias a la llegada del streaming, que ha permitido abrir la puerta a otras voces y dar luz verde a otras historias.

Como esta de Reservation Dogs, que llega el 13 de octubre a Disney+, en la que seguimos a un grupo de adolescentes de una zona rural que deciden reunir dinero para irse a California, y hacer sí realidad el sueño de uno de ellos que ya no está. Con un equipo conformado casi en su totalidad por profesionales indígenas estadounidenses, esta serie demuestra que solo hacía falta que les dieran una oportunidad, porque tienen historias que contar y mucho talento para contarlas.

El proyecto surgió de una idea de Taika Waititi y Sterlin Harjo, amigos desde hace 20 años, que querían hacer una serie en la que los protagonistas fueran jóvenes nativos, tal como lo fueron ellos, uno en Nueva Zelanda y otro en Oklahoma. Esto fue lo que nos contaron en la presentación de la serie en la TCA de verano.

Así es 'Reservation Dogs', la serie de Taika Waititi que promete ser una de las revelaciones del 2021

Experiencias comunes a pesar de vivir en continentes diferentes

Waititi y Harjo reconocen que siempre habían hablado de la posibilidad de crear una historia a partir de sus experiencias comunes, pero sus vidas dispares nunca les permitía llegar a concretar nada. Hasta que hace dos años volvieron a conversar sobre el tema durante toda una noche. Waititi explica que se sintió tan apasionado por la idea, que llamó a FX y les contó lo que tenía en mente. "Nunca habían leído nada parecido y en tres días ya estaba el contrato firmado". Su nombre y su relación con el canal (es cocreador de Lo que hacemos en las sombras) facilitaron, por supuesto, el proceso, y él se siente orgulloso de usar el poder que ha conseguido para hacer posible estas historias.

Harjo ha hecho lo mismo con su equipo, todos los episodios están escritos y dirigidos por profesionales indígenas de Estados Unidos: "esto fue un regalo para mí y quise asegurarme de hacer lo mismo por otros compañeros de profesión. Contratamos a personas que de otra forma nunca habrían podido trabajar en una serie como esta, porque todo lo que necesitaban era una oportunidad, talento tienen de sobra".

Una historia particular, no la representación definitiva

Elora y Willy intentando reunir el dinero para el viaje a California.

Con tantas décadas de estereotipos a las espaldas, la única intención de los creadores de Reservation Dogs es contar una buena historia y entretener a los espectadores. Si por el camino estos aprenden algo nuevo, bienvenido sea, pero ser una de las pocas representaciones de los indígenas de Estados Unidos no los obliga a ser LA representación de sus comunidades. Especialmente cuando es tan amplia y diversa: "en Oklahoma, donde yo crecí, hay 38 tribus, cada una con sus costumbres, ritos y lenguaje, es imposible contar la historia de todos, solo podemos contar la de nuestros personajes", aclara Harjo.

Se centraron en esas experiencias particulares y construyeron un relato honesto que muestra cómo es la vida de los jóvenes esas zonas rurales siempre con cariño y a través del humor, aunque a los cuatro los une la muerte de su amigo. "Todo está inspirado en experiencias que vivimos Taika y yo", nos dice Harjo. "Que en nuestra sala de guionistas todos fuéramos indígenas nos permitió perder el miedo a ofender, así que nos soltamos y nos propusimos contar verdades aunque fueran dolorosas, pero siempre buscando también una sonrisa, una luz y arriesgándonos formalmente", añade.

La fructífera búsqueda de actores indígenas

Los cuatro amigos protagonistas de 'Reservation Dogs'.

Viéndolos en pantalla cuesta creerlo, pero este es el primer papel para D'Pharaoh Woon-A-Tai, Devery Jacobs, Lane Factor y Paulina Alexis en televisión. Los cuatro son carismáticos, talentosos y se mueven con la misma destreza en el drama y la comedia. Es inevitable pensar cuánto talento nos estamos perdiendo a la espera de esa primera oportunidad.

Para Harjo, la ausencia de actores nativo americanos en pantalla se debe en gran parte a que nadie piensa en ellos para papeles que le darían a un actor blanco, y tampoco se cuentan sus propias historias: "la realidad es que tienes que ir a buscarlos. Si los buscas, los encuentras, ¡y vaya talentos!, pero los agentes de casting no los van a encontrar caminando por Hollywood Boulevard porque ellos no se van a vivir allí si saben que no van a conseguir trabajo", señala el creador.

"Hay mucho talento en nuestras comunidades y también mucho humor", añade Waititi, "la idea que tienen los espectadores de los indígenas a partir de lo que han visto en el cine es deprimente. Y también estereotipos muy burdos, que probablemente hace siglos fueran así, pero hoy en día somos diferentes. Esa imagen básica del nativo con penacho y plumas hablando con fantasmas es lo que esperan cuando piensan en nosotros. Solo pensar que tenemos el poder de romper esas expectativas con nuestra serie es una sensación muy poderosa".

'Reservation Dogs' se estrena el 13 de octubre en Star de Disney+.

