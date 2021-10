'The Walking Dead: World Beyond': Así será el final del spin-off adolescente del universo zombi de AMC

'The Walking Dead: World Beyond' finaliza con sus últimos episodios en AMC.

The Walking Dead: World Beyond estrena el 4 de octubre a las 23:00h su segunda y última temporada en AMC, despidiendo la serie spin-off adolescente de la franquicia zombie con la que el universo de The Walking Dead ha seguido expandiéndose explorando a la primera generación de jóvenes nacidos durante el apocalipsis.

En los diez nuevos episodios continuaremos acompañando a los cuatro adolescentes protagonistas en su lucha por sobrevivir a los no muertos y, además, volveremos a ver a Pollyanna McIntosh interpretar a Jadis, a la que recordábamos de la temporada 9 de The Walking Dead.

Cuatro adolescentes luchan por la supervivencia en un mundo todavía más complicado

'The Walking Dead: World Beyond' | Temporada 2 | AMC

The Walking Dead: World Beyond se desarrolla como un derivado de The Walking Dead, y sitúa su línea temporal diez años después de que tenga lugar el apocalipsis zombi. En la serie spin-off, los protagonistas son cuatro jóvenes que atraviesan la crisis de la plena adolescencia mientras se abren paso en medio del caos e intentan sobrevivir al apocalipsis zombi.

La segunda temporada de la serie traerá de vuelta a los adolescentes protagonistas Iris (Aliyah Royale), Hope (Alexa Mansour), Elton (Nicolas Cantu) y Silas (Hal Cumpston), que continuarán su viaje para terminar descubriendo cuál es el devastador destino del Campus Colony. Además de eso, también deberán enfrentarse al misterioso grupo Civic Republic Military, que busca una cura para el virus zombi a toda costa.

Además, los nuevos capítulos contarán con el regreso del personaje de Jadis (Pollyanna McIntosh), a la que vimos por última vez en The Walking Dead, rescatando a Rick Grimes de Andrew Lincoln en la temporada 9 de la serie base. Su aparición en la serie predice la respuesta a una gran incógnita: qué sucedió realmente cuando Rick desapareció del mapa al subirse al helicóptero.

Un regreso con sabor a despedida

'The Walking Dead: World Beyond' (Temporada 2): primeras imágenes del spin-off, que finaliza con sus últimos episodios en AMC.

El productor ejecutivo de la serie, Scott M. Gimple expresó entusiasmado que todo el equipo "está encantados de traer de vuelta a la fantástica Pollyanna McIntosh como Jadis", y esperan con ganas que los espectadores vean "cómo choca con los personajes en esta parte del universo".

"En nuestra historia, han pasado años", añadió, "tendremos indicios de lo que sucedió con ese fatídico viaje en helicóptero y aprenderemos que Jadis tiene nuevos aliados y que ha formado alianzas". Gimple explicó también que "Jadis es una gran parte de la conexión entre Civic Republic Military y la mitología de los Tres Círculos que se ve a lo largo de las tres series".

Para los creadores, traerla de vuelta para despedir la serie spin-off será un acierto, tratándose de una manera de ayudar a crecer a los personajes y la historia en sí. "Este es un programa de dos temporadas", dijo Gimple, "los chicos han pasado por una experiencia muy intensa en la que han tenido que crecer muy rápido, y veremos que estos personajes cambian bastante en el transcurso de estos diez episodios".

El crossover de Jadis y el paso del tiempo como ejes principales

Rick y Jadis en 'The Walking Dead'. FOX

La presencia de Jadis no solo traerá un crossover a la serie, sino que además, servirá para dar respuestas sobre el paradero de Rick (Andrew Lincoln), que como ya se ha mencionado, desapareció sin dejar rastro después de ser recogido por un helicóptero del Civic Republic Military.

Jadis es la líder del extraño grupo de supervivientes que vivía entre la chatarra y junto a ellos, trató de acabar con los Salvadores en The Walking Dead. Ahora aparece en esta otra producción para depositar sus esperanzas en el Civic Republic Military, percibiendo a la unidad como la "última luz en el mundo", tal y como dice en el tráiler de la nueva temporada.

Otro de los factores que afectarán a la historia será el paso del tiempo. La última vez que habíamos visto a Jadis el contexto era muy diferente, y aunque queremos saber qué le pasó al personaje interpretado por Andrew Lincoln, la respuesta no llegará por el momento, haciéndonos esperar hasta el estreno de las películas centradas en su personaje. En su lugar, obtendremos información sobre la propia Jadis y descubriremos qué ha sido de ella durante todo este tiempo.

Matthew Negrete, showrunner de la serie, está especialmente emocionado con la idea y admite tenerle un cariño especial al personaje, a la que describe como "alguien muy interesante, ambicioso y, en definitiva, una verdadera superviviente que hará lo que sea que tenga que hacer para sobrevivir". El creador explicó que "ya lo habíamos visto en The Walking Dead, cuando se convirtió en la líder de este grupo que vivía entre montañas de chatarra. Ahora vamos a ver a una Jadis muy diferente, con nuevos objetivos y nuevas metas".

El equipo tras las cámaras

La temporada final de The Walking Dead: World Beyond está compuesta por un total de diez episodios de cincuenta minutos de duración aproximadamente. Producido y distribuido por AMC Studios, la serie cuenta con los productores ejecutivos y cocreadores Scott M.Gimple y el showrunner Matt Negrete, junto a Robert Kirkman,Gale Anne Hurd, David Alpert y Brian Bockrath.

El reparto lo protagonizan Aliyah Royale, Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella, Joe Holt, Jelani Alladin, Natalie Gold y Ted Sutherland, a los que se incorporan Pollyanna McIntosh, Julia Ormond y Annet Mahendru.

El primer episodio de 'The Walking Dead: World Beyond' ya está disponible en AMC. El resto de capítulos se estrenarán cada lunes.

