Las claves de ‘La Fortuna’ de Alejandro Amenábar en Movistar+, la serie española más esperada del año

La Fortuna es una de las series más esperadas de lo que queda de año. Quizás es la serie española que más esperada. No es para menos. Detrás hay un nombre de peso, el de Alejando Amenábar.El ganador del Oscar por Mar Adentro y director de filmes que han marcado la historia de nuestro cine como Los Otros o Tesis, realiza su primera serie de la mano de Movistar+. Este viernes se emitirán los dos primeros episodios, y cada semana uno más hasta llegar a los seis que la componen.

Una serie ambiciosa, de gran presupuesto y que recupera el espíritu de aventuras del cine de los 80 y 90 que marcó a Amenábar. Un Tintín que defenderá el patrimonio español de las manos de unos piratas del siglo XXI y que se basa en el caso del Odyssey, la empresa que quiso quedarse con las monedas encontradas en el fondo del mar y que pertenecían a la Fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Un caso que acabó en los tribunales y en los medios de todo el mundo.

Una adaptación soñada

'El tesoro del cisne negro'.

La fortuna adapta un cómic de Paco Roca y Guillermo Corral llamado El tesoro del cisne negro, que a través de una historia que bebe del escándalo del Odyssey, crea un Tintín español. Amenábar se vio enamorado del cómic desde que lo leyó, y además entroncaba con varias de sus obsesiones y con un momento vital, como explicaba a este medio hace unos días.

“Sobre todo había algo lúdico, algo que hablaba de aventuras, de tesoros, de piratas... Había una historia de amor, había un personaje principal que me caía bien y con el que me he sentido identificado. Todo eso me apetecía después de haber hecho un proyecto como Mientras dure la guerra, que era una película más de reflexión y concienciación. Según pasaba la pandemia, sentía más la necesidad de hacer un proyecto así, porque es una forma de divertirme y de hacer pasar un buen rato a la gente, que buena falta nos hace”, contaba.

Además, con esta adaptación podía hacer un homenaje al cine que le emociona gracias a este homenaje al personaje de Hergé que creó Roca: “Eso estaba explicitado en el cómic, ese homenaje a Tintín, y aunque yo soy lector tardío de Tintín, que lo he conocido hace diez años porque yo era de niño más lector de Marvel, sí que tiene esa cosa ‘tintinesca’. Es un Tintín que se enamora, y lo que también quería era recuperar la aventura de las películas que había visto y disfrutado como adolescente, y eso tiene que ver con el cine de Spielberg o el de James Cameron”.

Los héroes, los funcionarios

Karra Elejalde como Ministeo de Cultura en 'La fortuna'. Movistar+

Los héroes de los cómics suelen tener profesiones atractivas y trepidantes. Hasta Tintín entroncaba con esa visión idealizada del periodismo que cree que los profesionales de la información están envueltos en tramas llenas de acción. Pero en La fortuna los auténticos héroes son de una profesión que normalmente está siempre en el ojo del huracán: la de funcionario. Los funcionarios del ministerio de Cultura (y su ministro) son los que se ponen el mundo por montera y deciden que hay que proteger lo que es nuestro.

Para muchas de estas escenas Amenábar reconocía a SERIES & MÁS que en vez de pensar, como suele hacer, en Spielberg, pensó en un maestro del humor costumbrista, Berlanga: “había alguna secuencia en la que en vez de Spielberg pensaba ‘esto cómo lo haría berlanga’, por ejemplo en esas reuniones de los políticos quería que recordara a Berlanga más que a otra cosa, porque es lo que yo siento en la actualidad”.

Un reparto internacional

Stanley Tucci es una de las estrellas internacionales de 'La fortuna'. Movistar+

La trama de La fortuna ocurre en dos continentes e involucra a dos países. Por un lado, los funcionarios españoles, por otro el pirata moderno con su empresa con la que expolia el patrimonio submarino y el abogado obsesionado con detenerle, ambos en EEUU. Había que encontrar el equilibrio entre todos. Para la parte española, Amenábar ha recurrido al desconocido Álvaro Mel, influencer y con un rostro perfecto para su protagonista. Le acompaña Ana Polvorosa y un reparto de secundarios brillantes donde destacan Manolo Solo, una misteriosa Blanca Portillo y un Karra Elejalde soberbio como Ministro de Cultura.

Para la parte internacional unas cuantas estrellas que todos conocemos. Por un lado, Stanley Tucci da vida al embaucador Frank Wild, mientras que uno de los actores fetiche de David Simon, Clarke Peters, se pone en la piel de su némesis. Junto a los dos estará T’Nia Miller, poderosa presencia en Years and Years que aquí interpreta a la abogada de Frank Wild.

Una recreación histórica de lujo

Escena de la batalla naval de 'La fortuna'.

Amenábar ya ha demostrado en varias ocasiones que sabe manejar un gran presupuesto y regalar escenas llenas de espectacularidad. Se atrevió a destruir la biblioteca de Alejandría en una escena de Ágora y ahora se ha metido de lleno en otro reto: una batalla naval entre varios barcos ambientada en el siglo XIX. Una apuesta en la que se nota que todos han puesto toda la carne en el asador y que Amenábar rodó al final de todo y asegura que llegó tranquilo, ya que él planea cada escena como un examen final donde hay que llegar siempre con la lección bien aprendida. Él llegó con los deberes hechos y en una piscina enorme de Bilbao rodó uno de los momentos más importantes de la serie y que se podrá ver en el segundo episodio de La fortuna.

Un director pendiente de todo

Amenábar durante el rodaje. Movistar+

La fortuna se compone de seis episodios. Todos y cada uno de ellos ha sido dirigido por Amenábar, que también ha coescrito el guion junto a Alejandro Fernández. Es uno de esos realizadores que les gusta estar pendiente de todo y controlar cada decisión. Valora el cine y su primera serie “de una forma muy artesanal”, uno de los motivos que le han hecho decantarse por un formato miniserie, el único que puede afrontar desde su forma de trabajar.

“He rodado La fortuna con el mismo detenimiento y paciencia que si fuera una película, por lo que se me hace difícil asumir esa responsabilidad de showrunner delegando en varios directores. Algunos de mis mejores amigos son showrunners, y es un modo de trabajar factible, pero en mi caso lo veo como algo artesanal y me gusta estar implicado desde la gestación hasta la última indicación que se le da a un técnico”.

