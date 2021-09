Premios Emmy 2021: Estos son los 7 récords que se pueden romper en la gala de este domingo

'The Crown', 'Ted Lasso' y 'Pose' pueden romper récord en esta gala de los premios.

Seguimos con nuestra cobertura especial de los premios Emmy en los días previos a la ceremonia del próximo domingo. En esta ocasión, nos detenemos a repasar cuáles son los récords que se pueden romper en esta gala que, sobre el papel, puede dejar varios momentos memorables.

Algunos de ellos están protagonizados por Ted Lasso, Gambito de Dama y The Crown, pero también hay algunos que pueden ser realmente históricos, como el posible Emmy de MJ Rodriguez.

1. Dos actrices ganadoras por el mismo papel: Isabel II

Olivia Colman y Claire Foy en la temporada 4 de 'The Crown'.

El Emmy como mejor actriz secundaria de drama que recibió el fin de semana Claire Foy por su cameo anecdótico en la cuarta temporada de The Crown ha sido motivo de burlas y desconcierto, pero abre a puerta a un récord histórico. Si Olivia Colman, nominada como actriz protagonista en esta edición, consigue la estatuilla el próximo domingo, será la primera vez que dos actrices ganen el Emmy por interpretar a un mismo personaje (Isabel II) en la misma serie en una edición.

2. 'The Crown' puede hacer pleno en las categorías de interpretación

Emma Corrin y Josh O'Connor son favoritos en sus categorías. Netflix

Emma Corrin y Josh O'Connor son desde el principio de esta carrera los favoritos en las categorías de mejor actriz y actor protagonistas de drama. Si ambos consiguen la estatuilla, y The Crown gana la de mejor drama, será la primera vez que se consigue este triplete desde que Homeland hizo lo propio con su primera temporada (2012).

Realmente, la serie tiene posibilidades con todos sus candidatos de interpretación, por lo que podría ser la primera serie dramática en conseguir hacer pleno en todas los premios de interpretación que se entregan en la gala en su categoría. Antes lo consiguieron Angels in America (miniserie) y el año pasado Schitt's Creek en comedia.

3. Jean Smart puede igualar un récord que solo ha conseguido Betty White

Jean Smart protagoniza 'Hacks', pendiente de estreno en España.

Ya tiene uno como actriz invitada por Frasier y otro como secundaria por Samantha Who. Además, este año también opta al premio como secundaria de miniserie, por Mare of Easttown, así que podría irse a casa con dos premios Emmy.

4. MJ Rodriguez puede ser la primera actriz trans en ganar un Emmy como protagonista



Después del hito conseguido por Laverne Cox (cuatro nominaciones como actriz invitada por Orange is The New Black), la sola nominación de Rodriguez por Pose ya ha sido un récord, porque es la primera actriz trans en competir en una de las categorías principales de interpretación.

También es la segunda actriz latina en ser nominada, y si gana, sería la primera en conseguir la estatuilla, porque Rita Moreno no ganó cuando compitió en 1970 por The Rockford Files. La industria aún tiene mucho camino por recorrer en cuanto a representación latina.

5. Sterling K. Brown o Billy Porter pueden igualar un récord

Billy Porter (Pose) y Sterling K. Brown (This is Us).

Ya es un hito que cuatro de los nominados en la categoría de mejor actor protagonista de drama sean actores negros, pero si Sterling K. Brown (This Is Us) o Billy Porter (Pose) se llevan la estatuilla, uno de ellos será el segundo actor negro en repetir victoria en la categoría principal por un mismo papel. Hasta ahora solo lo había conseguido Bill Cosby por I Spy, a finales de los años 60.

6. 'Gambito de dama' puede convertirse en la miniserie más premiada de la historia de los Emmy

Anna Taylor Joy puede ser una de las ganadoras de la noche.

El récord lo mantiene desde 2008 John Adams, miniserie de HBO que consiguió 13 estatuillas. En esta edición Gambito de dama tiene posibilidades de igualar o incluso superar esa cifra, pues llegará a la ceremonia con 8 premios en el recuento, los conseguidos en los Creative Awards.

7. 'Ted Lasso' tiene tres récords en juego en esta edición

Phil Dunster y Jason Sudeikis en la temporada 2 de 'Ted Lasso'.

La comedia más nominada de esta edición de los premios tiene tres récords en juego y llegará a la gala con tres estatuillas de los Creative Awards y con opciones en siete categorías que se entregarán en la ceremonia.

Por un lado, podría convertirse en la serie de drama o comedia más premiada en su primera temporada, récord que tiene por ahora El ala oeste de la Casa Blanca, que consiguió nueve en su estreno.

Si gana los cuatro Emmy de las categorías de interpretación, sería la segunda comedia en conseguir el pleno en la gala, justo después de Schitt's Creek el año pasado. Y justo a Schitt's Creek podría arrebatarle el récord como la comedia más premiada en una edición, la comedia vencedora en 2020 consiguió nueve estatuillas y, sobre el papel, Ted Lasso tiene oportunidad de conseguir 10.

Los premios Emmy se entregan el domingo 19 de septiembre y la ceremonia se podrá ver en Movistar+.

