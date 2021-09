Qué es 'Vigil: conspiración nuclear', la nueva serie de BBC más vista del 2021 que estrena Movistar+

Movistar+ estrena hoy en España Vigil: conspiración nuclear, una miniserie británica de BBC protagonizada por Suranne Jones y Rose Leslie, ambientada en un submarino equipado con disuasión nuclear en el que se comete un asesinato y tiene lugar una investigación policial donde todos son sospechosos. La inspectora jefe Amy Silva tendrá pocas horas para resolver el crimen sin apenas contacto con el exterior.

La serie, de los productores de Line of Duty, superó los 10 millones de espectadores en el estreno, convirtiéndose en el nuevo drama más visto en lo que va de año de la cadena británica.

La amenaza se encuentra enlatada bajo el mar

Fotograma de 'Vigil: conspiración nuclear' Movistar+

Amy Silva (Suranne Jones) es una brillante y frágil detective de policía que es enviada al submarino HMS Vigil para investigar la misteriosa muerte de uno de sus tripulantes. Amy desciende por la escalera y la escotilla se cierra por encima de su cabeza, obligándola a enfrentarse cara a cara con una realidad muy diferente a lo que esperaba. Dentro del agobiante submarino, los secretos, las jerarquías y el hecho de estar encerrada complicará su investigación. Además, los miembros de la tripulación y principales sospechosos se muestran reacios a colaborar.

Sin embargo, Amy no está sola y cuenta con la ayuda de su compañera y confidente Kirsten Longacre (Rose Leslie), que colabora con la investigación desde tierra firme. Pronto, el caso termina traspasando las paredes del submarino y desvela lo que terminará siendo una amenazante conspiración que implica de forma directa a la seguridad nacional británica. Las agujas del reloj giran más rápido de lo previsto, y Amy Silva tendrá apenas unas horas de margen para resolver el crimen sin tener apenas contacto con el exterior.

La tripulación de lujo delante y detrás de las cámaras

Los miembros de la tripulación en la serie. Movistar+

Vigil: conspiración nuclear está protagonizada por Suranne Jones (Doctora Foster, Gentleman Jack) y Rose Leslie (The Good Fight, Juego de Tronos). La propia Jones expresó el entusiasmo que siente al poder participar en "una historia tan emocionante como la que ha creado Tom Edge", dejando caer que "Amy Silva es un personaje brillantemente complejo, arrojado a una situación muy compleja en la que su autoridad se debilita" y que observaremos "cómo se encuentra no sólo ante una pérdida personal, sino también en un momento en el que deberá cuestionar cuáles son sus relaciones y elecciones en la vida".

El elenco principal también incluye a Shaun Evans (Endeavour), Anjli Mohindra (Bodyguard), Martin Compston (Line Of Duty), Paterson Joseph (The Leftovers), Connor Swindells (Sex Education), Adam James (Belgravia) y Gary Lewis (Outlander).

La miniserie ambientada y rodada en Escocia es una creación del guionista nominado al BAFTA Tom Edge (Judy, The Crown, Strike). Además, los episodios también han sido coescritos junto a Ed Macdonald (The End Of The F *** ing World') y Chandni Lakhani (Dublin Murders), y la dirección corre a cargo de James Strong (Broadchurch, Vanity Fair, Liar) e Isabelle Sieb (Shetland, The Athena).

Esta producción ya ha sido recibida de una forma muy positiva por la crítica y su creador Tom Edge, declaró cómo "la llamada 'disuasión continua en el mar', más conocida como 'Trident', ha sido una parte polémica de la vida nacional británica durante medio siglo", explicando que se trata de "una reserva de misiles nucleares mantenida a cientos de pies por debajo de la superficie del mar y cómo este mundo rara vez se ha explorado en la pantalla".

La miniserie 'Vigil: conspiración nuclear' se estrenará el próximo 13 de septiembre en Movistar+.

