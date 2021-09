'Gambito de dama' y Netflix triunfan en los Creative Awards y llegarán con más premios Emmys a la gala

El 19 de septiembre será la ceremonia de entrega de los Premios Emmy 2021, pero antes de que llegue la gran noche del prime time de Estados Unidos, ya se ha hecho entrega de los Creative Arts, los premios correspondientes a las categorías más técnicas, en los que salieron ganadoras Gambito de dama, The Mandalorian y Ted Lasso (miniserie, drama y comedia), que llegarán a la ceremonia del próximo domingo con nueve, siete y tres estatuillas, respectivamente. Netflix parte como la plataforma más premiada, con 34 galardones, seguida por Disney+ con 13 y HBO/HBO Max con 10.

No es este un barómetro fiable de lo que puede ocurrir en la gala del próximo domingo, porque la mayoría de los premios que se han otorgado corresponden a categorías de no ficción, animación y variedades, que son los que conforman el grueso de nominaciones de las plataformas, pero sí se pueden hacer algunos apuntes en las categorías de series.

The Mandalorian repite el honor del año pasado y vuelve a ser el drama más premiado en los apartados técnicos, seguido por The Crown, que es la serie que se espera arrase en la ceremonia principal, probablemente haciendo pleno en las categorías de interpretación, más aún después de que Claire Foy haya recibido el Emmy a mejor actriz invitada de drama por haber hecho un cameo de dos minutos en la cuarta temporada de la serie.

'Gambito de Dama' y 'The Crown' son las grandes apuestas de Netflix en los Emmy 2021.

De cumplirse estos pronósticos, Netflix conseguiría por fin su primer premio importante en los Emmy: el de mejor drama. Y puede que no sea el único, porque también está abierta la competición entre Gambito de dama (Netflix) y Mare of Easttown (HBO).

Se ha barajado que la serie protagonizada por Kate Winslet pueda arrebatarle el premio a la que fue la serie más popular de 2020, pero por ahora no hay nada escrito. Sobre todo, después de que esta la miniserie de Netflix haya sido la más premiada este fin de semana (mejor reparto, fotografía, vestuario, edición, maquillaje, diseño de producción, banda sonora, edición y mezcla de sonido).

Entre las curiosidades que dejaron estos premios, está el premio para Bruja Escarlata y Visión para la mejor canción, por Agatha All Along, el de mejor cabecera para El pájaro carpintero, o el muy merecido Emmy a la mejor serie de animación para Primal, de Genndy Tartakovsky en Adult Swim.

Así queda el recuento de galardones antes de la ceremonia de entrega de los Premios Emmy 2021, el 19 de septiembre.

Creative Awards por serie

• Gambito de dama (9)

• The Mandalorian (7)

• Love, Death & Robots (6)

• The Crown (4)

• Pose (3)

• Ted Lasso (3)

• Bruja Escarlata y Visión (3)

• Lovecraft Country (2)

• Big Mouth (1)

• Los Bridgerton (1)

• Calls (1)

• Los Conner (1)

• Country Comfort (1)

• The Flight Attendant (1)

• Para toda la humanidad: Time Capsule (1)

• El pájaro carpintero (1)

• Podría destruirte (1)

• Mare of Easttown (1)

• Los Simpson (1)

• Star Trek: Discovery (1)

• Primal (Adult Swim) (1)

Creative Awards por canal/plataforma

Netflix (34)

Disney+ (13)

HBO/HBO Max (10)

Apple TV+ (7)

ABC (3)

FX (3)

Adult Swim (2)

Fox (2)

Paramount+ (1)

Los premios Emmy se entregan el domingo 19 de septiembre y se podrán ver en Movistar+.

