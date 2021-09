Qué es 'American Rust', el thriller policiaco con Jeff Daniels y Maura Tierney que estrena Movistar+

Movistar+ estrena el lunes 13 de septiembre el primer episodio de American Rust, una miniserie de Showtime creada por Dan Futterman y protagonizada por Jeff Daniels y Maura Tierney, que promete trasladar al espectador al cinturón de óxido estadounidense para reflexionar sobre el sueño americano.

La historia, basada en la novela homónima de Phillip Meyer editada en España como El valle del óxido, nos zambulle a lo largo de nueve episodios en la historia de Del Harris, el jefe de policía de la localidad de Rust Belt, en Pensilvania. Un pueblo lleno de gente con buenas intenciones, pero víctimas de malas decisiones.

Una comunidad envenenada por un crimen

Fotograma de 'American Rust'. Movistar+

La historia tiene lugar en el aparentemente apacible y amable lugar de Rust Belt, una localidad situada al suroeste de Pensilvania. Este lugar conforma uno de los muchos puntos que unen el cinturón de óxido estadounidense, la región más industrializada del país que además, fue castigada por la crisis a principios de los 2000. Se trata de un pueblo lleno de gente con buenas intenciones, pero que al mismo tiempo son víctimas de sus propias malas decisiones.

Allí, Del Harris (Jeff Daniels), el comprometido y complejo jefe de policía, mantiene una relación clandestina con Grace Poe (Maura Tierney), una mujer afectada por la crisis que se involucra en organizar un sindicato en su fábrica de textiles para salir adelante. Sin embargo, el hijo de esta, Billy, será acusado de asesinato, obligando a Del a decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para protegerlo.

Una novela de éxito

En la novela original de la que parte la serie, la narrativa adquiere la forma de un drama, en el que las problemáticas familiares se abordan con honestidad y de una forma atemporal, dando tiempo a la reconciliación y al aprendizaje individual de cada persona.

La historia pone de manifiesto la contradicción que surge entre los deseos y la sujeción al pasado mientras se tratan otros temas como la inevitable decadencia de la clase media en ese país y la desolación que existe ante la fragilidad y la inminente caída de la economía.

American Rust es un thriller policiaco que lleva la firma de Showtime, algo especialmente destacable, ya que se trata de un canal que nos ha regalado títulos tan exitosos como Homeland, Dexter, Shameless o Billions, entre otros. La serie ha vuelto a reunir a Jeff Daniels y Dan Futterman, que ya habían trabajado juntos en el rodaje de The Looming Tower.

Transformar las páginas escritas en una historia tangible

Jeff Daniels y Maura Tierney protagonizan 'American Rust'. Movistar+

American Rust es una producción de Showtime que está protagonizada por Jeff Daniels, ganador del Emmy por The Newsroom y Godless; y Maura Tierney, a la que conocemos por aparecer en The Affair y Your Honor. El reparto lo completan Bill Camp (Gambito de dama, Joker), en el papel de Henry English; Alex Neustaedter (Colony, La apariencia de las cosas), como el joven Billy Poe; David Álvarez (West Side Story), que interpreta al mejor amigo de Billy, Isaac Eglish; Mark Pellegrino (Perdidos, Sobrenatural) y Julia Mayorga (It Is Decidedly So).

El creador de la serie es el nominado al Oscar Dan Futterman (The Looming Tower), que también se convierte en el productor ejecutivo junto a Jeff Daniels, Michael De Luca, Adam Rapp, Paul Martino, Katie O'Connell Marsh (de Boat Rocker Studios) y Elisa Ellis. Además, la dirección de los episodios corre a cargo de John Dahl (que dirige el 1, 2, 7, 8 y 9), Darnell Martin (encargado de los episodios 5 y 6) y Craig Zisk (episodios 3 y 4).

'American Rust' se estrena el lunes 13 de septiembre en Movistar+.

