Qué es 'Hermanos de sangre: Malcolm X y Muhammad Ali', la película documental de Netflix

Netflix estrena el 9 de septiembre Hermanos de sangre: Malcolm X y Muhammad Ali, una película documental de 95 minutos sobre los legendarios Malcom X y Muhammad Ali basado en el libro Blood Brothers: The Fatal Friendship Between Muhammad Ali and Malcolm X, escrito por Randy Roberts y Johnny Smith.

La cinta ahondará en la compleja relación que ambas figuras compartieron en vida, a través de las entrevistas realizadas con las personas que tuvieron la oportunidad de conocerles e incluyendo imágenes de archivo nunca antes vistas.

El siglo XX y la lucha por los derechos civiles

Malcolm X y Muhammad Ali en una entrevista. Netflix

Son pocas las personas que llegan a entender el vínculo que surgió entre ambos y lo que este supuso, y por eso mismo, el documental dirigido por Marcus A. Clarke (Misterios sin resolver, Rapture) nos sitúa años atrás, para juntar las piezas de un convulso contexto social que fue capaz de reunirles.

Hermanos de sangre: Malcolm X y Muhammad Ali ahondará en la historia del carismático y emblema olímpico púgil que conquistó EE. UU. junto a la vida del exconvicto convertido en un revolucionario intelectual que acabó luchando contra la opresión blanca plantándole cara. Netflix ha prometido que nos hará reflexionar sobre el potente mensaje que ambos lanzaron al mundo, utilizando su intenso vínculo y auténtica amistad para lograr que sus legados queden unidos para siempre.

El documental basado en la novela homónima de Randy Roberts y Johnny Smith, comienza con una descripción general, en la que se cuenta cómo fueron los años de formación de los dos protagonistas. A través de las entrevistas con algunos de sus familiares, se contextualizan las raíces de ambos, proporcionando los detalles biográficos necesarios y analizando las causas que les llevaron a seguir las enseñanzas de Elijah Muhammad.

Diecisiete años de diferencia, una amistad atemporal

Malcolm X y Cassius Clay con las hijas de Malcolm en Miami. Netflix

Malcolm X nació en 1925, en Omaha, Nebraska. El documental utiliza este lugar como punto de partida, refrescando la memoria de su legado, que comenzó con el apoyo incondicional que recibió de sus padres Earl and Louise Helen Little. Pertenecientes a la comunidad afroamericana liderada por Marcus Garvey, la familia de Malcolm ya percibía la opresión general recibida por las personas negras, excluidas de la sociedad por completo.

Sin embargo, la trayectoria de Malcolm se truncó con la trágica muerte de su padre, obligándole en cierta medida a renunciar a su futuro, abandonando los estudios y mudándose a Harlem, donde terminó encarcelado por traficar con drogas. Será en prisión donde conocerá las enseñanzas de Elijah Muhammad y la Nación del Islam, algo que en un futuro le llevará a estrechar lazos con Muhammad Ali.

Por su parte, Muhammad Ali tuvo una juventud bastante diferente a la de Malcolm en muchos aspectos. Nacido en 1942 como Cassius Clay en Louisville, Kentucky, el futuro campeón de boxeo se crió entre historias sobre linchamientos y opresión racista, pero su crecimiento resultó algo más sencillo.

El documental se centra en su viaje a Roma para participar en los Juegos Olímpicos de 1960, un lugar que cambiaría su visión política radicalmente. Allí recibió un trato y respeto al que no estaba acostumbrado en su país natal y tras esa experiencia, el joven Ali, que recién había cumplido 18 años, se implicó mucho más en la política.

A partir de entonces se narra cómo fue la breve amistad entre Malcolm X y Muhammad Ali, compartiendo detalles como su primer encuentro en Miami. El documental desemboca en la desintegración de la amistad entre Malcolm X y Ali, profundizando en el dolor que supuso su separación y en el arrepentimiento ante la reconciliación que nunca llegó a producirse entre ambos.

Quiénes son los creadores del documental

El documental de Netflix ha sido dirigido por Marcus A. Clarke, al que ya conocíamos por ser responsable de otras producciones como Misterios sin resolver o Rapture. El propio Marcus expresó su admiración por ambos protagonistas, reclamando que "a pesar de ser dos de los afroamericanos más admirados y legendarios del siglo XX, la intensidad de su relación y la influencia que ejercieron el uno en el otro son poco conocidas". El propio director explicó cómo el documental "ofrece un análisis exhaustivo sobre lo que motivaba a estos hombres, sobre el papel crucial que la fe desempeñó en su vínculo y sobre cómo al final su incipiente amistad se truncó de forma abrupta".

Además, el proyecto cuenta con Kenya Barris (Khalabo Ink Society) y Jason Perez en la producción; y con Erynn Sampson (Khalabo Ink Society), Jonathan Chinn y Simon Chinn (Lightbox), y Simon George en las labores ejecutivas.

'Hermanos de sangre: Malcolm X y Muhammad Ali' es un largometraje documental que ya está disponible en el catálogo de Netflix.

