Las 22 estrenos de películas en plataformas de streaming que más ganas tenemos de ver en lo que queda de 2021

Los últimos meses de 2021 prometen ser apasionantes para los amantes del cine que cuenten con una o varias suscripciones a plataformas de streaming en su casa. Este otoño viene cargado de propuestas de género, aspirantes a todo en los próximos Oscar, joyas que no pasaron por las salas de cine y mucho más. Si tienes Netflix, Amazon Prime Video, HBO Disney+ o Apple TV+, toma nota. Estas son 22 películas que deberías apuntar para ver antes de que acabe el año.

'La Verónica' (Filmin, 10 de septiembre)

Mariana Di Girolamo, la magnética protagonista del Ema de Pablo Larraín, es ahora La Verónica, una influencer de Instagram que aspira a ser una Victoria Beckham de nuestro tiempo en una película rodada únicamente a través de primeros planos que evocan a las interfaces digitales. La propuesta escrita y dirigida por el chileno Leonardo Medel presenta un salvaje juego de dobles realidades, falsedades y muchos puñales en la espalda que destapa la hipocresía de un mundo que vive de cara a una galería vacua y despiadada.



El castillo de naipes que Verónica se había montado gracias a su fama en redes y su matrimonio con una estrella internacional del fútbol se viene abajo cuando descubre que es la principal sospechosa en la investigación sobre el asesinato de su primera hija, ocurrido diez años atrás. Frente a la presión de la investigación, su matrimonio está al borde de la ruptura y comienza a sentir celos de Amanda, su hija recién nacida.

'Todos hablan de Jamie' (Amazon Prime Video, 17 de septiembre)

El debutante Max Harwood protagoniza Todos hablan de Jamie, la adaptación cinematográfica de un aclamado musical del West End londinense sobre un adolescente que sueña con ser drag queen. Richard E. Grant (nominado al Oscar por ¿Podrás perdonarme algún día?) aparecerá en un papel clave en el viaje de descubrimiento y aceptación del joven. Inspirada en hechos reales, el debut como director de Jonathan Butterell (responsable de la puesta en escena de la obra en los escenarios de Londres) es la historia de un adolescente de Sheffield que aspira a una vida sobre el escenario.

Mientras sus compañeros de clase planean cómo serán sus vidas al graduarse, Jamie contempla la posibilidad de revelar su sueño de convertirse en una feroz y orgullosa drag queen. Su mejor amiga y su cariñosa madre le brindan apoyo infinito, mientras que la leyenda drag local Miss Loco Chanelle le orienta de cara a su debut en el escenario. Sin embargo, Jamie tendrá que enfrentarse a un padre que no le apoya, a un orientador escolar poco inspirado y a unos ignorantes compañeros de clase que intentan arruinar su gran desfile.

'The Mad Women's Ball' (Amazon Prime Video, 17 de septiembre)

París. 1885. Eugénie, una mujer joven y apasionada descubre que tiene el poder especial de oír a los muertos. Cuando su familia descubre su secreto, la llevan al hospital Pitié Salpétrière, una clínica neurológica ubicada en París dirigida por el famoso profesor y pionero de la neurología Dr. Charcot, en la que se internan mujeres diagnosticadas de histeria, "locura", egomanía, epilepsia y otros tipos de enfermedades mentales. Su destino se entrelaza con el de Geneviève, una enfermera del hospital a quién la vida se le está pasando de largo. Su encuentro cambiará el futuro de ambas mientras se preparan para el "Bal des folles" que organiza anualmente el doctor Charcot en el hospital.

Quinta película como directora de la actriz de Principiantes, Malditos bastardos y Oxígeno, Mélanie Laurent. Después de pequeñas joyas como Respira, será interesante ver qué hace la francesa con esta adaptación para Amazon de la popular novela de Victoria Mas.

'Culpable' (Netflix, 1 de octubre)

En el transcurso de una mañana en un centro de llamadas del 911 el operador Joe Bayler intenta salvar de un grave peligro a la persona que llama, pero pronto descubre que nada es lo que parece y enfrentarse a la verdad es la única salida.

No había necesidad alguna de hacer un remake de la danesa The Guilty, un ejemplar thriller danés que no necesitaba salir de una central de emergencias para poner la piel de gallina al espectador. Al menos, Culpable ofrecerá a Jake Gyllenhaal una nueva oportunidad de lucimiento y a Antoine Fuqua (Training Day) de recordarnos que es uno de los directores que mejor se mueve en el suspense en el Hollywood reciente.

'The Velvet Underground' (Apple TV+, 15 de octubre)

El documental de Todd Haynes (Carol) fue uno de los eventos más destacados del pasado Festival de Cannes. The Velvet Underground muestra cómo el grupo se convirtió en una piedra de toque cultural con una serie de contradicciones: son de su tiempo y atemporales; literarios y anclados en la realidad; tienen raíces en la alta cultura y en el arte urbano.

Entre 1964 y 1973, la banda estadounidense fue la artífice de un nuevo sonido que cambió el mundo de la música, cimentando así su fama como una de las bandas de rock & roll más veneradas de la historia. La película de Apple TV+ contiene entrevistas en profundidad con figuras clave de la época, combinadas con una plétora de actuaciones nunca antes vistas e imágenes alucinantes, incluyendo grabaciones de Andy Warhol. Todo ello crea un viaje inmersivo a lo que el miembro fundador de la banda John Cale describe como la ética del grupo: “cómo ser elegante y brutal al mismo tiempo”.

'No Sudden Move' (HBO Max, 26 de octubre)

El día que HBO Max aterrice en nuestro país lo hará acompañado de una película inédita del ecléctico Steven Soderbergh, un director que ya probó suerte con la plataforma de streaming de Warnermedia con la estupenda y poco vista Déjales hablar. Su nueva película nos lleva hasta el Detroit de 1954, cuando unos delincuentes de poca monta son contratados para robar lo que creen que es un simple documento. Cuando su plan no sale como ellos esperaban, emprenden la búsqueda de quien los contrató y del propósito final. Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour, Jon Hamm, Matt Damon, Brendan Fraser, Ray Liotta, Kieran Culkin y Noah Jupe aparecen en el espectacular reparto del thriller escrito por Ed Solomon (Men in Black).

'Distancia de rescate' (Netflix, octubre)

'Distancia de rescate'.

Una mujer joven llamada Amanda yace en dolor, mientras un joven adolescente llamado David la cuestiona con urgencia, obligándola a desentrañar la verdad de lo que le sucedió. Ella no es su madre ni él su hijo. Juntos revelarán una perturbadora y evocadora historia sobre almas rotas, un terror invisible al acecho y los frágiles hilos que unen a padres e hijos.

Claudia Llosa, ganadora del Oso de Oro de Berlín y finalista al Oscar con La teta asustada, competirá por la Concha de Oro del Festival de San Sebastián con la adaptación de la aclamada novela de Samanta Schweblin. La española María Valverde y la argentina Dolores Fonzi protagonizarán el sugerente thriller que llegará a Netflix en octubre, sin una fecha concreta por el momento.

'Passing' (Netflix, 10 de noviembre)

Tessa Thompson es la protagonista de 'Passing'.

Rebecca Hall (la Vicky de Vicky Cristina Barcelona) se estrena en la dirección la adaptacion de la novela de Nella Larsen sobre dos mujeres afroamericanas que pueden pasar por blancas y optar por vivir en lados opuestos de la línea de color en la Nueva York de 1929. Tessa Thompson (Thor Ragnarok) y Ruth Negga (nominada al Oscar por Loving) protagonizan este drama histórico rodado en blanco y negro, y que Netflix adquirió después de su aplaudida presentación mundial en el Festival de Sundance.

'Alerta Roja' (Netflix, 12 de noviembre)

'Alerta Roja' Netflix

Cuando la Interpol envía una Alerta Roja, significa que los departamentos de Policía de todo el mundo deben estar atentos para capturar a los criminales más buscados. En este largometraje, John Hartley (Dwayne Johnson) es un agente benévolo del FBI y su trabajo consiste en localizar quiénes andan detrás de las peores fechorías del mundo. Sin embargo, mientras lleva a cabo su cometido, se topa de bruces con Nolan Booth (Ryan Reynolds) y The Bishop (Gal Gadot), dos ladrones rivales que se encuentran en mitad de un atraco. Esta coincidencia será capaz de dar pie a que suceda prácticamente cualquier cosa.

Tres de las mayores estrellas del cine de acción reciente trabajan juntos por primera vez en esta producción escrita y dirigida por Rawson Marshall Thurber (Somos los Millers). Dwayne Johnson se convirtió con Alerta Roja en uno de los actores mejores pagados del último año: 50 millones de dólares.

'Home Sweet Home Alone' (Disney+, 12 de noviembre)

Los protagonistas del regreso de la marca 'Solo en casa'.

Home Sweet Home Alone recuperará para Disney+ la popular saga que hizo de Macaulay Culkin una de las mayores estrellas infantiles en la historia del cine. La película está protagonizada por Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt), Rob Delaney (Deadpool 2), Aisling Bea (Cómo vivir contigo mismo) y Archie Yates (Jojo Rabbit) en el papel protagonista. Dan Mazer (Dirty Grandpa) ha puesto en imágenes el guion de Mikey Day y Streeter Seidell (Saturday Night Live).

Max Mercer es un chico travieso e ingenioso al que su familia ha olvidado en casa al irse de vacaciones a Japón. Desde ese momento, Max tendrá que proteger su hogar de unos nuevos intrusos, ya que una pareja decide fijarse en la casa de la familia Mercer para intentar recuperar una reliquia de valor incalculable. Max hará todo lo que esté en sus manos para impedir que entren. Se producirán situaciones divertidísimas, pero, a pesar del caos total que desencadenen, Max comprenderá por fin que no hay nada como el hogar, dulce hogar.

'Tick, tick...Boom!' (Netflix, 19 de noviembre)

Andrew Garfield es Jon, un joven compositor de teatro que trabaja como camarero en el Nueva York de 1990 mientras escribe lo que espera que sea el próximo gran musical estadounidense. Jon siente la presión por todas partes: de su novia Susan, que sueña con una vida artística más allá de la ciudad de Nueva York; de su amigo Michael, que ha pasado de su sueño a una vida de seguridad financiera; en medio de una comunidad artística devastada por la epidemia del SIDA. Jon se enfrentará a una gran pregunta: ¿Qué se supone que debemos hacer con el tiempo que tenemos?

Lin-Manuel Miranda, el principal artífice del fenómeno Hamilton, se estrena como director el cine con Tick, tick… BOOM!, una adaptación del musical autobiográfico de Jonathan Larson (el aclamado dramaturgo detrás de RENT). Steven Levenson, guionista de la miniserie Fosse/Verdon y el inminente musical Dear Evan Hansen, se ha encargado de adaptar el material del teatro al formato cinematográfico.

'El poder del perro' (Netflix, 1 de diciembre)

Todos los festivales han querido tener en su programación la primera película de Jane Campion en doce años. Palabras mayores para una cineasta que hizo historia con El piano, la primera Palma de Oro para una mujer de toda la historia. Netflix ha posicionado la adaptación de la novela de Thomas Savage como una de sus películas estrella para esta temporada de premios. Después de su paso por la Biennale de Venecia, ha quedado claro por qué: será una de las películas del año.

El ranchero Phil Burbank (Benedict Cumberbatch) no sabe hacer otra cosa que transmitir miedo y asombro a quienes lo rodean. Cuando su hermano (Jesse Plemons) trae a casa a su nueva esposa (Kirsten Dunst) y su hijo (Kodi Smit-McPhee), Phil los atormentará hasta que verse irremediablemente expuesto a la posibilidad de poder amar como nunca antes.

'The Unforgivable' (Netflix, 10 de diciembre)

Sandra Bullo en 'The Unforgivable' Netflix

Tras salir de prisión después de cumplir una condena por un crimen violento, Ruth Slater (Sandra Bullock, colaborando de nuevo con Netflix después del éxito global de A ciegas) vuelve a pertenecer a una sociedad que se niega a perdonar su pasado. Su única esperanza de redención es encontrar a su hermana menor, a la que no ha vuelto a ver desde que se vio obligada a dejarla atrás. Viola Davis está también en el reparto de este drama de Nora Fingscheidt, la directora alemana que impactó al Festival de Berlín en 2019 con la película System Crasher.

'Fue la mano de Dios' (Netflix, 15 de diciembre)

Paolo Sorrentino (ganador del Oscar La gran belleza) se estrena en el género de la autoficción con Fue la mano de Dios, una película inspirada en su propia adolescencia marcada por la impactante muerte de sus padres. El italiano regresa a su ciudad natal para contar su historia más personal, una historia sobre el destino y la familia, el deporte y el cine, el amor y la pérdida.

La primera película del director de Il Divo y La juventud para Netflix ha transformado sus recuerdos en la historia de Fabietto Schisa, un niño que vive en la ciudad de Nápoles durante los años ochenta. Es una historia llena de alegrías inesperadas, como la llegada de la leyenda del fútbol Diego Maradona al país, y una tragedia igualmente inesperada. El destino juega su papel, la alegría y la tragedia se entrelazan, y el futuro de Fabietto se pone en marcha, prometiendo sorprender gratamente al público.

'No mires arriba' (Netflix, 24 de diciembre)

No mires arriba | Avance oficial | Netflix

Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), estudiante de posgrado de Astronomía, y su profesor, el doctor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) hacen un descubrimiento asombroso: hay un cometa en órbita en el sistema solar. ¿El problema? Que lleva un rumbo de colisión directa con la Tierra. ¿El otro problema? Que a nadie le importa. Al parecer, advertir a la humanidad sobre un mata planetas del tamaño del Everest resulta incómodo. Con la ayuda del doctor Oglethorpe (Rob Morgan), Kate y Randall emprenden una gira mediática que los lleva desde el despacho de la indiferente presidenta Orlean (Meryl Streep) y su servil hijo y jefe de gabinete, Jason (Jonah Hill), a la emisión de ‘The Daily Rip’, un animado programa matinal presentado por Brie (Cate Blanchett) y Jack (Tyler Perry). Solo quedan seis meses para el impacto del cometa

Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi (alias Kid Cudi), Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis y Tomer Sisley completan el elenco de la nueva película de Adam McKay (La gran apuesta, El vicio del poder), una apuesta casi segura para la próxima temporada de premios.

'The Beta Test' (Filmin, sin fecha)

El último Festival de Berlín fue la casilla de salir de la sugerente The Beta Test, una atípica película de terror que mezcla la comedia más ácida con el análisis político con resultados sorprendentes. Jim Cumings y PJ McCabe dirigen, escriben y protagonizan la historia de un agente de Hollywood casado que recibe una misteriosa carta para un encuentro sexual anónimo. Sin pretenderlo, se ve envuelto en un mundo siniestro de mentiras, infidelidad y datos digitales.

'Cryptozoo' (Filmin, sin fecha)

Antes de su estreno en Filmin, el Festival de Sitges acogerá la puesta de largo en España de una sugerente cinta de animación en clave dramática de Dash Shaw, un artista con experiencia previa como ilustrador, guionista de comics y animador.

Los críptidos son criaturas cuya existencia genera cierta controversia. Un día, Amber y Matt se pierden en el bosque mientras buscan un lugar para hacer el amor y descubren una valla de alta seguridad. Al otro lado divisan un críptido con forma de unicornio, una experiencia que cambiará para siempre sus vidas. Lauren es una joven que pasó sus noches sumida en pesadillas hasta que un baku acudió a su rescate. Por ello decide convertirse en criptozoóloga y dedicar su vida a rescatar a estas criaturas de aquellos que las explotan. Cuando su camino se cruza con el de Amber, Lauren comienza a dudar del uso que la civilización daría a estas míticas criaturas, por lo que se plantea protegerlas y dejarlas siempre en el anonimato.

'The Nest' (Amazon Prime Video, sin fecha)

Años 80. Rory es un ambicioso empresario que lleva a su esposa e hijos estadounidenses a su país natal, Reino Unido, para explorar nuevas oportunidades de negocios. La familia se encontrará con una nueva y difícil vida en una casa de campo inglesa, bajo la presión social y económica que amenaza con destruir a la familia.

Es imperdonable que hayan tenido que pasar casi diez años hasta que Sean Durkin volviera a dirigir una película. Su debut, Martha Macy May Marlene, descubrió al mundo los talentos de Elizabeth Olsen y reveló el dominio del director creando atmósferas opresivas y personajes complejos. Algo de eso hay en su nueva película, un drama doméstico con una espectacular pareja protagonista: Jude Law y la siempre brillante Carrie Coon, Nora en The Leftovers.

'No Man of God' (Movistar+, sin fecha)

No Man of God es una nueva aproximación a la figura del tétrico asesino en serie Ted Bundy. La película de Amber Sealy transcurre en una sala de interrogatorios basados en las transcripciones de las conversaciones entre el analista del FBI Bill Hagmaier y el criminal que tuvieron lugar entre 1984 y 1989. La cinta narra la complicada relación que ambos desarrollaron durante los últimos años del asesino en serie en el corredor de la muerte. Después de más de una década negándolo, Bundy confesó treinta y seis homicidios a mujeres estadounidenses que cometió en siete estados entre 1973 y 1978.

Elijah Wood será el agente federal, mientras que Luke Kirby (ganador del Emmy por La maravillosa Sra. Maisel) será un personaje interpretado recientemente por Zac Efron en la película de Netflix Extremadamente cruel, malvado y perverso. Precisamente está última fue criticada por Amber Sealy, que considera que el enfoque al asesino no era el correcto. Habrá que esperar para ver su propia versión.

'Percy' (Filmin, sin fecha)

Percy Schmeiser es un pequeño granjero que lucha por la supervivencia de su negocio. Tras una serie de desconcertantes eventos, descubre que sus cultivos de canola proceden de semillas genéticamente modificadas, sin haber sido informado de ello por el gran conglomerado que las distribuye. Cuando protesta contra ello, descubre que su caso no es único, y que en realidad está representando a miles de granjeros que han sufrido el mismo problema. De repente, se convierte en un inesperado héroe rural en una lucha sin cuartel para proteger a los granjeros del despiadado y codicioso mundo corporativo.

El ganador del Oscar Christopher Walken, Christina Ricci y Zach Braff protagonizan un drama ecológico basado en un caso real que hizo saltar las alarmas sobre los cultivos genéticamente modificados. Dirige Clark Johnson, un habitual de la televisión gracias a series como Your Honor, City on a Hill, Homeland y The Shield (al margen de la ley).

'Rose Plays Julie' (Movistar+, sin fecha)

Los irlandeses Joe Lawlor y Christine Molloy han conquistado a la critica con este drama que ha pasado por festivales como Londres, Gijón, Melbourne, Dublín o Los Hamptons. Rose (Ann Skelly, protagonista de The Nevers) estudia veterinaria en la universidad. Siendo hija única, ha disfrutado del amor de sus padres adoptivos. Sin embargo, desde que Rose tiene memoria, ha querido averiguar quiénes son sus padres biológicos y los hechos de su verdadera identidad. Después de años intentando rastrear a su madre biológica, Rose ahora tiene un nombre y un número. Todo lo que tiene que hacer es coger el teléfono y llamar.

'Voyagers' (Amazon Prime Video, sin fecha)

Crónica de la odisea de 30 hombres y mujeres jóvenes que son enviados al espacio remoto en una misión multigeneracional con el propósito de hallar un nuevo hogar para la especie humana. Poco a poco la tripulación comienza recuperar el estado más primitivo del ser humano, lo que les convierte en la auténtica amenaza de la misión. Colin Farrell, Lily-Rose Depp, Tye Sheridan y Fionn Whitehead son los protagonistas de la nueva incursión en la ciencia ficción de Neil Burger (El ilusionista, Sin límites).

También te puede interesar...

• Amazon rescata 'Mi vida con John F. Donovan', la película inédita en España de Xavier Dolan y Kit Harington

• Netflix anuncia la fecha y tráiler de su gran blockbuster 'Alerta Roja'

• Amazon estrenará 'Justin Bieber: Our World', un documental sobre su vida y regreso

Sigue los temas que te interesan