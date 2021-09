4 de 8

En 2009, Criminal Justice ganó el BAFTA a la mejor serie del año. HBO estrenó siete años más tarde The Night Of, una estupenda adaptación de la creación de Peter Moffat (Doctor Who) que estuvo a punto de protagonizar James Gandolfini sobre un estudiante (Riz Ahmed) que es condenado a prisión por un asesinato que no cometió y el excéntrico abogado (John Turturro) que ayuda a liberarlo. Williams es Freddy Knight, un preso de Rikers Island con un control clave del día a día de la prisión que tendrá una complicada relación con el joven acusado. En la versión original su personaje estuvo interpretado por David Harewood (Homeland). Michael K. Williams recibió su segunda nominación al Emmy.

The Night Of está disponible en HBO.