'Come From Away', la terapia musical de Broadway para sanar las heridas del 11-S

Qué es 'Come From Away: Bienvenidos a Gamber', el musical de Broadway sobre el 11-S que estrenará Apple

Manaña 11 de septiembre de 2021 se cumplen 20 años de un momento histórico que marcó un antes y un después en todo el planeta: los atentados del 11-S. Un día antes, Apple TV+ estrenará en todo el mundo la grabación de Come From Away: Bienvenidos a Gamber, el celebrado musical de Broadway creado por Irene Sankoff y David Hein que se inspiró en la congelación del tráfico aéreo que sufrió Estados Unidos en los días posteriores al brutal ataque.

Come From Away cuenta la historia de 7.000 personas varadas en la pequeña ciudad de Gander, Terranova, después de que todos los vuelos hacia Estados Unidos se quedaran en tierra el 11 de septiembre de 2001. A medida que la gente de Terranova da la bienvenida a los "venidos de lejos" en su comunidad, los pasajeros y los lugareños van procesando lo que ha sucedido mientras encuentran amor, risas y nuevas esperanzas en los improbables y duraderos lazos que van forjando.

La versión que verán los espectadores en sus casas fue grabada en el Teatro Gerald Schoenfeld de Nueva York el pasado mes de mayo para una audiencia que incluía supervivientes del 11-S y trabajadores de primera línea. La producción empleó a más de 200 personas, incluidos los miembros del equipo de Broadway, el personal y los equipos creativos. La mayoría de actores del reparto original han recuperado sus personajes para inmortalizar el musical.

Un éxito probado

'Come From Away: Bienvenidos a Gamber', el musical de Broadway sobre el 11-S, se verá en Apple TV+.

La historia original ya fue llevada a los escenarios neoyorquinos en 2017 por el ganador del Tony Christopher Ashley, responsable a su vez de esta versión filmada que ha contado por actores del reparto original de la obra teatral. El 12 de marzo de 2020, después de casi tres años y un mes en Broadway, se suspendieron hasta nueva orden las representaciones por culpa del coronavirus. El próximo 21 de septiembre el musical regresará finalmente a los escenarios.

La obra recibió 7 nominaciones a los Emmy, ganando el correspondiente a la mejor dirección. En su salto al West End londinense los resultados fueron aún mejores, siendo nombrado el mejor musical de estreno de 2019 en los premios Laurence Olivier por delante del aclamado Fun Home y el biopic musical sobre Tina Turner que empezará a representarse en Madrid el 1 de octubre de este mismo año.



Una nueva tendencia en las plataformas de streaming

El exitoso paso de Hamilton por Disney+ ha provocado que sus competidores buscaran sus propias grabaciones de musicales con las que diversificar sus catálogos. Come From Away: Bienvenidos a Gamber será el primer musical de Apple TV+. El 1 de octubre Netflix estrenará Diana: The Musical en un movimiento revolucionario para la industria.

A diferencia de los anteriores experimentos, la versión teatral de la historia de Diana Spencer no ha pasado anteriormente por los escenarios de Broadway. El musical iba a estrenarse el 30 de marzo de 2020, hasta que el cierre de todos los teatros hizo saltar por los aires su puesta de largo. Finalmente, la obra de David Bryan y Joe DiPietro verá la luz el 17 de noviembre. Será interesante ver si los habituales de Broadway están dispuestos a abonar las caras entradas del musical por una obra que pueden ver en sus casas a través de Netflix. La industria está expectante.

También te puede interesar...

• Crítica: 'Schmigadoon!', el mejor estreno de comedia del verano es un regalo para los fans de los musicales

• Las verdades no tan ocultas de Octavia Spencer y Kate Hudson: confianza, vida pública, pasado y narcisismo

• Joseph-Gordon Levitt: "Ojalá la sociedad celebrara a los maestros mucho más que a la gente que nos entretiene"

Sigue los temas que te interesan