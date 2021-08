Felipe Vara del Rey, el español que pone luz al Nueva York de Spike Lee en su documental de HBO

Cualquier persona que llega a Nueva York se queda enamorado de su luz. La del sol que refleja en los rascacielos, la que llega a Central Park, la que rebota en el río mientras paseas por Williamsbourgh. Una luz que también ha cambiado con su historia. Tras el 11 de Septiembre, la ciudad no volvió a ser la misma, y tampoco la luz que llegaba a Manhattan. Se ensombreció, se volvió gris y tardó en recuperar su brillo.

Captar la luz de un lugar como Nueva York tiene que ser difícil. Porque no existe un sólo Nueva York, sino que realmente hay tantos como personas la experimentan. Imaginen, además, cómo es Nueva York para Spike Lee. Su ciudad. La que le ha visto nacer y crecer. La que mira como nadie más… Esa mirada es la que ha intentado plasmar en el documental de HBO Nueva York, epicentro del 11-S y de una pandemia, un trabajo que nació con motivo del 20 aniversario del atentado de las Torres Gemelas, y que con la pandemia evolucionó para convertirse en un recorrido por estas dos décadas ocurridas entre dos acontecimientos tan traumáticos.

Para plasmar la luz de este Nueva York, el de los pasados 20 años y el que quiere Spike Lee, el director ha elegido a un español como director de fotografía. Se trata de Felipe Vara del Rey, el joven madrileño que ha fichado Lee y que, además, fue a la ciudad a estudiar cine “por él”. “Él no lo sabe, pero yo vine a Nueva York por él. Vine aquí con una beca en la que tenía que elegir universidad, y elegí la de Nueva York porque él era el director artístico. Desde hace muchos años soy muy fan de su cine y de su compromiso político y me hacía ilusión estar en un programa supervisado por él”, cuenta a EL ESPAÑOL.

Claqueta del documental de HBO. Felipe Vara del Rey.

Spike Lee se convirtió en su profesor, y rápidamente le apadrinó. “Como profesor de la Universidad de Nueva York, una de las cosas que le gusta hacer es impulsar las carreras de estudiantes latinos y negros, algo que tiene mucho sentido teniendo en cuenta su trayectoria política y artística. Él era mentor de un compañero mío con el que yo había hecho la foto de un corto y le gustó y empecé a trabajar en proyectos que él tenía. Luego hicimos el vídeo de The Killers en Tijuana sobre la política migratoria americana. En realidad este documental es el proyecto más grande que he hecho con él. Me llamó en octubre del año pasado y para mí es como un proyecto soñado en muchos sentidos”, explica sobre este trabajo.

El Nueva York de Spike Lee, según las palabras de Felipe Vara, es “único y peculiar y es difícil negociar con él un punto intermedio”. “Lo más inteligente es dejarse llevar. Este ha sido un viaje y todo el equipo nos hemos dejado arrastrar y hemos participado en su Nueva York y de todas sus pasiones, de su sentido del humor. He aprendido mucho y ha sido liberador. Yo llevaba una década aquí, conozco bien la ciudad, pero nunca como él”.

Felipe Vara del Rey. Felipe Vara del Rey.

Para el director de fotografía, Nueva York ya es casi su ciudad, y tiene claro que “el 11 de septiembre en términos globales cambia la relación de fuerzas, de eje, de poder, cambia nuestra relación con la seguridad”. “Tiene un impacto fundamental en nuestras vidas en todo el mundo. En Nueva York lo que pasa es que provocó una unidad ante el terror y la amenaza que no estamos viendo con la pandemia. Estamos viendo una politización de todo lo que ocurre, las vacunas, el confinamiento… y no hay esa unidad. Explica muy bien lo que ha pasado en estos veinte años en término de polarización y de abismo ideológico que se ha ido generando entre republicanos y demócratas, entre ciudades y estados rurales… Es bastante terrible ver esa evolución del país y de la ciudad”, dice con pesimismo.

A pesar de ello, también cree que Nueva York resurgirá de sus cenizas: “Tengo la sensación de que Nueva York se va a reponer de la pandemia. Los que dicen que la ciudad está muerta sin restaurantes y sin Broadway ni museos, no tienen razón y que se repondrá cuando la población se vacune. Aquí las tasas de vacunación sí son altas. Lo que sí le está pasando es otra cosa que no tiene tanto que ver con la pandemia y es que se está convirtiendo en un lugar donde no se puede vivir. Los precios del alquiler están haciendo que la gente se marche y eso es culpa de la especulación inmobiliaria. Ese cambio demográfico está expulsando a las comunidades latinas y negras que son los que han marcado mucho el espíritu vibrante e integrador de la ciudad”.

Una ciudad que siempre tiene algo con lo que sorprenderte, y que se enfrenta a un punto de inflexión para seguir siendo ese centro de multiculturalidad que hipnotiza a todos sus visitantes. Un momento que Felipe Vara del Rey ha captado para Spike Lee y que quedará inmortalizado para siempre, como testigo de un momento único.

