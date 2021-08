El vacío legal que permite a Ryan Murphy hacer sus mejores series sin Netflix pese a su acuerdo millonario

300 millones de dólares no han sido suficientes para que Netflix se garantizara la exclusividad real del hombre más prolífico de la televisión: Ryan Murphy. Una cláusula en un histórico acuerdo para la industria televisiva (solo superado por Shonda Rhimes) permite al creador de Glee que siga creando contenido fuera de la plataforma que anunció a bombo y platillo su fichaje en 2018.

El inminente estreno de American Crime Story: Impeachment y la continuidad de American Horror Story ya habían manifestado el vacío legal de la negociación entre la plataforma de streaming y Murphy. Éste podía seguir creando contenido fuera de Netflix si, y solo si, eran nuevas temporadas de marcas ya creadas anteriormente y nuevos spin-off de propiedades intelectuales de su trayectoria antes de llegar a la plataforma de streaming.

El anuncio de que FX ha encargado tres nuevos spin-off de la marca American Story (American Horror Stories, American Love Story y American Sport Story) ha puesto en evidencia las debilidades del trato. Si así lo desean, Murphy y su séquito de colaboradores pueden seguir explorando la idiosincrasia estadounidense a través de su obra: solo tienen que añadir las palabras American Story y pueden hacer para FX prácticamente cualquier serie que también podrían estar haciendo para Netflix.

'American Crime Story: Impeachment' se estrena en septiembre en FX.

Murphy podría explotando el concepto detrás de Feud, una marca que no finalmente no tiene planes de ir más allá del episodio de Bette Davis y Joan Crawford. Sin embargo, la única concesión que parece haber hecho aquel a Netflix es renunciar a hacer la anunciada temporada de Feud que iba a explicar la historia de desamor de Diana Spencer y el príncipe de Gales, un episodio clave de uno de los grandes reclamos de la plataforma: The Crown.

Desde que el creador y la plataforma llegaron a un acuerdo, Murphy ha estrenado las películas Los chicos de la banda y The Prom y ficciones episódicas como The Politician, Hollywood, Ratched y Halston. Ninguna de ellas ha conquistado a la crítica, el gran público o los premios de la industria audiovisual. Casualmente o no, los puntos más bajos de una carrera llena de altibajos y éxitos han coincidido con su salto a Netflix.

Quedan 18 meses del primer acuerdo que firmaron la plataforma y Ryan Murphy. Se desconoce cuáles son las intenciones o el grado de satisfacción en la relación por parte de ambas partes. En el horizonte más inmediato de esta colaboración destacan Monster: The Jeffrey Dahmer Story, la segunda temporada de Ratched, la serie de terror The Watcher, y nuevas series limitadas inspiradas en el musical A Chorus Line o la actriz Marlene Dietrich, entre otros.

La empresa codirigida por Ted Sarandos y Reed Hastings no se ha manifestado sobre los nuevos proyectos de su asalariado para su rival. John Landgraf, presidente de FX, contó a la prensa durante los eventos del TCA que no había hablado con el guionista de un posible regreso a su empresa, dejando claro que él estaría muy abierto a volver a tener en plantilla a Murphy.

