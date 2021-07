Las mejores cabeceras de series de la temporada: todos los títulos de crédito nominados a los Emmy 2021

Un día antes de la gala de los Emmy, el 18 de septiembre, se entregarán en una ceremonia previa los Creative Awards, los galardones de las categorías técnicas. Uno de esos premios reconoce los mejores títulos de crédito de 2021, y en este artículo recopilamos todas las cabeceras nominadas esta temporada, cuál fue la inspiración detrás de su diseño y el estudio responsable de su ejecución.

Ahora, las plataformas de streaming nos ofrecen la opción de saltar los títulos de crédito iniciales de las series, porque asumen que estamos viendo un episodio tras otro, y preferimos ahorrarnos esos segundos para ir directamente al episodio, pero todos sabemos el valor que tiene una buena cabecera. The Americans, The Good Fight, Unbreakable Kimmy Schmidt, Orange is The New Black, True Detective, Juego de tronos, Dexter, Los Soprano o Succession, son ejemplos de algunas de las más memorables, y verlas forma parte de la experiencia. Es casi un delito seriéfilo saltarse esas pequeñas obras de arte.

Estas son todas las cabeceras nominadas a los mejores títulos de crédito en los Emmy 2021.

'Bruja Escarlata y Visión' (Disney+)

Siguiendo la premisa de la serie, el equipo de WandaVision creó cabeceras inspiradas en las comedias más emblemáticas de cada década, desde los años 50 hasta principios de este siglo. Entre todas sirven como repaso y homenaje a la historia de la televisión de Estados Unidos. De todas las cabeceras que compiten este año, es la única que también consiguió nominación a la música de sus títulos de crédito.

El diseño estuvo a cargo del estudio Perception, colaboradores habituales de las producciones de Marvel, y responsables del diseño de los títulos de crédito de las películas de Los Vengadores, Black Panther, Thor: Ragnarok, Doctor Extraño, Spiderman: Lejos de casa y el característico logo cinematográfico de Marvel Studios, entre otros trabajos para la marca.

'Bruja Escarlata y Visión' está disponible en Disney+.

'El pájaro carpintero' (Showtime)

El diseño de las ilustraciones de la cabecera de The Good Lord Bird está inspirado en la obra de Bill Traylor, un artista afroamericano autodidacta que nació como esclavo en una plantación. Las viñetas, cargadas de simbolismo, representan algunas de las escenas claves de la historia que narra la serie y van adquiriendo significado conforme avanza la trama en cada episodio.

El estudio responsable de esta cabecera es King and Country, LLC, que tiene entre sus créditos los de otras series de Showtime, como La voz más alta.

'El pájaro carpintero' está disponible en Movistar+.

'Entre el mundo y yo' (HBO)

Mezclando imágenes de archivo, acuarelas de la artista Molly Crabapple, fragmentos de las obras de Calida García Rawles y portadas de libros que han influido a Ta-Nehisi Coates, así como extractos de la obra que da nombre a la serie, se creó esta colorida y alegre cabecera. La idea central era mantener distancia de las imágenes relacionadas con la violencia contra los cuerpos negros que se ven constantemente en los medios y redes sociales, y convertir la propuesta en una celebración de la cultura negra.

El estudio creativo detrás de este diseño es Elastic, responsable de los títulos de crédito de series como Juego de tronos, Hunters, Hollywood, The Morning Show, Watchmen o la ganadora del Emmy en 2020, The Black Godfather.

'Entre el mundo y yo' disponible en HBO.

'Gambito de dama' (Netflix)

En el caso de Gambito de dama, la serie no tiene una cabecera como tal, más allá del título de la serie en una cartela. Su secuencia principal de títulos de crédito está reservada para el final del último episodio de la miniserie, y pensada así para que funcione como una celebración del placer de jugar ajedrez. El diseño es conceptual y muestra imágenes abstractas de un tablero de juego, patrones hipnóticos y asociaciones matemáticas.

La responsable del diseño es Saskia Marka, responsable también de las cabeceras de series como Babylon Berlin, Deutschland 83, Deutschland 86 y Deutschland 89.

'Gambito de dama' está disponible en Netflix.

'Raised by Wolves' (HBO Max)

Para esta cabecera se animaron dibujos hechos a mano que representaban la destrucción de nuestro planeta y la búsqueda de refugio en otros lugares del sistema solar. Para ello, se usó una combinación de técnicas como el diseño en 3D y la rotoscopia, dando como resultado la idea de caos y destrucción.

El diseño es de Studio AKA, que tiene entre sus créditos las cabeceras de Black Earth Rising o Giri/Haji, y programas de animación para niños como Hey Duggee, trabajo con el que han ganado un Emmy y un Bafta.

'Raised by Wolves' está disponible en HBO.

'Territorio Lovecraft' (HBO)

Como Bruja Escarlata y Visión, Territorio Lovecraft también tiene una cabecera distinta para cada uno de sus episodios. Cada una de ellas, una animación de 11 segundos, está basada en una ilustración de la artista australiana Ken Taylor, que representa los horrores del racismo en Estados Unidos.

El diseño de estos títulos de crédito lo realizó Antibody, estudio que reúne 19 nominaciones a los premios Emmy en esta categoría, y responsable de cabeceras de series como Westworld, True Detective, The Crown, Halt and Catch Fire, American Gods o The Man in The High Castle.

'Territorio Lovecraft' está disponible en HBO.

