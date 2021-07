Qué es 'The Premise', la peculiar primera serie como creador del actor y guionista B.J. Novak ('The Office')

Empezó en Dunder Mifflin con un trabajo temporal, pero Ryan se acabó quedando en The Office durante ocho temporadas. Lo que no sabrán muchos fans de la serie de NBC es que el actor B.J. Novak también era un miembro clave de la sala de guionistas del remake estadounidense del clásico creado por Ricky Gervais. El próximo 16 de septiembre llegará a FX on Hulu su primera serie como creador: The Premise, una antología en clave de humor que contará con numerosas estrellas de Hollywood en su reparto.

La serie, que todavía no tiene plataforma o cadena en España, busca explorar los problemas más importantes de la era moderna usando premisas cómicas interpretadas en clave dramática. El guionista y actor busca dar con un nuevo y personal tono para capturar las preocupaciones de una nueva generación.

The Premise seguirá los pasos de otras antologías episódicas como Modern Love (a punto de estrenar su segunda temporada en Amazon Prime Video), la española Gente hablando (una reivindicable comedia que se puede ver en Flooxer y Atresplayer Premium) o la británica Dates y su reivindicable versión de TV3, Cites.

Las premisas de los episodios

FX on Hulu ha publicado las peculiares sinopsis de los cinco primeros episodios de The Premise y los protagonistas de cada historia, además de las primeras fotos de la serie.

Tracee Ellis Ross, Ayo Edebiri y Ben Platt. FX

• Social Justice Sex Tape. Un veinteañero blanco concienciado con las causas de la justicia social (Ben Platt, Dear Evan Hansen) descubre en el segundo plano de un vídeo sexual las pruebas de un incidente policial. Una joven abogada (Ayo Edebiri, Dickinson) y su mentora (Tracee Ellis Ross, Blackish) elaboran una estrategia sobre cómo utilizar mejor la cinta y testificar para salvar a un hombre inocente (Jermaine Fowler, El rey de Zamunda) de la prisión. Escrito por B.J. Novak y Josie Duffy Rice. Dirigido por Kitao Sakurai.

• Moment of Silence. Después de perder a su hija en un incidente relacionado con las armas, un padre afligido (Jon Bernthal, The Walking Dead) busca un nuevo trabajo como director de relaciones públicas en el Grupo de presión Nacional de Armas. Ahí se hace amigo de un compañero de trabajo (Boyd Holbrook, Narcos) que comienza a sospechar que las motivaciones del hombre pueden ser mucho más peligrosas de lo que parecen. Escrito y dirigido por B.J. Novak.

Jon Bernthal. FX

• The Ballad of Jesse Wheeler. Una megaestrella del pop (Lucas Hedges, Manchester frente al mar) vuelve a su instituto para prometer una donación para construir una nueva biblioteca. Sin embargo, acaba prometiendo promete tener relaciones sexuales con el mejor estudiante de la escuela como premio al logro académico. La promesa inspira a la desilusionada Abbi (Kaitlyn Dever, Creedme) y al resto de sus compañeros, mientras que el mánager de la estrella (O’Shea Jackson Jr., Obi Wan Kenobi) y el director de la escuela (George Wallace, Bob’s Burgers) intentan desesperadamente arreglar la situación. Escrito y dirigido por B.J. Novak.

Soko y Lola Kirke. FX

• The Commenter. Una mujer joven (Lola Kirke, Mozart in the jungle) lleva una vida feliz junto a su cariñosa pareja (Soko, Her). Un día se obsesiona con un comentario crítico anónimo en internet y empieza a cambiar su vida en busca de la aprobación del comentarista. Escrito por Jia Tolentino y B.J. Novak. Dirigida por Darya Zhuk.

Daniel Dae Kim. FX

• Butt Plug. Un hijo de inmigrantes pobres (Daniel Dae Kim, Perdidos) y que ahora se ha convertido en uno de los hombres más ricos del mundo tiene una oportunidad de redimirse con el abusón de su escuela (Eric Lange, Fuga en Dannemora) durante una importante reunión en la que se aborda un producto muy específico: un tapón anal. Escrito por B.J. Novak. Dirigido por Jake Schreier.

Después de firmar 15 episodios de la serie protagonizada por Steve Carell, Novak siguió colaborando con series como The Mindy Project o la versión india de The Office. En 2021 se estrenará su primera película como director, un thriller llamado Vengeance en el que estarán Issa Rae (Insecure), Ashton Kutcher (El efecto mariposa), Dove Cameron (Schmigadoon!) y el propio Novak como actor, entre otros.

'The Premise' llega a Hulu el 16 de septiembre con el estreno de sus dos primeros episodios.

