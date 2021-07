¿En qué plataformas se podrán ver las películas que han arrasado en Cannes?

Al Festival de Cannes se va a ver películas, pero muchos también van a hacer negocio. Los títulos que se ven allí muchas veces ya tienen una distribuidora asegurada, pero en otras ocasiones su gran recepción es lo que les asegura que alguien apueste por ellas. Ha ocurrido con títulos como Drive my car, que se verán en España gracias a la nueva distribuidora Elástica. También las plataformas están presentes en el gran festival del mundo. Algunas, incluso presentando filmes en sección oficial, como Amazon. Suya, de hecho, es A hero, del iraní Asghar Farhadi, aunque de momento sólo en EEUU -en España llegará a cines-.

Esto significa que las obras de Amazon primero pasarán por cines antes de llegar a la plataforma en Francia, norma imprescindible para competir por la Palma de Oro. Apple, por ejemplo ha decidido este año presentar una de sus obras fuera de concurso, ya que ya tiene fecha de estreno en su plataforma. De momento, y tras acabar el festival con la victoria de Titane, estos son los títulos que ya tienen casa fija, ya sea para estrenarse después de pasar por salas, o para llegar directamente.

'Annette' (Filmin)

'Annette'.

El caso de Annette en España es muy peculiar. Mientras que Amazon sacaba un tráiler antes del festival anunciando que se quedaba una de las películas más esperadas después de llegar a salas, en España ha sido el bombazo con el que se ha presentado en sociedad la nueva distribuidora Elástica. Lo ha hecho de la mano de Filmin, que será la casa de la película de Leos Carax después de su paso por cines españoles el 20 de agosto.

'The velvet underground' (Apple TV+)

'The Velvet Underground'. Festival de Cannes

Este documental se presentó fuera de concurso en Cannes y encandiló a todos. Dirigido por Todd Haynes -Carol o Lejos del cielo-, es un trabajo exquisito sobre la banda The velvet underground desde sus inicios hasta su desintegración. Un repaso a sus miembros con un ritmo bestial, un material de archivo excelente y una música inolvidable. Llegó con el sello de Apple y ya ha anunciado que llegará a su plataforma el próximo 16 de octubre. Fue la única presencia de Apple en Cannes.

'Val' (Amazon Prime Video)

'Val'.

El actor Val Kilmer fue una estrella en los noventa con títulos como Batman o El Santo. Durante cuatro décadas ha grabado en cintas caseras miles y miles de horas que recogen su faceta profesional y personal. Los cineastas Ting Poo y Leo Scott han dado forma a todo en un emotivo documental que pasó por Cannes, donde se pudo ver a Kilmer, que en 2015 fue diagnosticado con un cáncer de garganta. Amazon Prime Video la estrenará el próximo 6 de agosto.

'Bac Nord' (Netflix)

'Bac Nord'.

Aunque Netflix no esté en la Sección Oficial de Cannes, eso no significa que no estén allí atentos a todos los títulos que creen que pueden funcionar en su plataforma. Hace dos años se quedaron con el Gran Premio del Jurado, Atlantiques, de Mati Diop. Ahora se han quedado los derechos del thriller Bac Nord, dirigida por Cédric Jiménez y protagonizado por Gilles Lellouche. Un thriller policial que cuenta la historia de una brigada policial que actúa en la zona con la tasa de criminalidad más alta de toda Francia: los barrios del norte de Marsella.

'The french dispatch' (Disney+)

Fotograma de The french dispatch.

Wes Anderson es uno de los autores que siempre ha estado al lado de Fox Searchlight. La compra de la empresa por parte de Disney ha hecho que su nuevo estreno sea ahora uno de los más esperados del cine ‘adulto’ de Disney. En Cannes ha fascinado esta nueva obra de Anderson, una mirada idealista al periodismo rodada con su habitual gusto estético. No hay fecha ni siquiera para su estreno en cines, pero como las películas del estudio irán a su plataforma.

'Drive my car' (Filmin)

'Drive my car'.

La película que más gustó a la crítica y que se llevó el premio al Mejor guion es esta adaptación de una obra de Murakami que ha dirigido la nueva sensación del cine asiático, Ryūsuke Hamaguchi. Una joya delicada que ha adquirido Elástica junto a Filmin, por lo que será la plataforma española la que la tenga tras su paso por salas.

También te puede interesar...

• Todos los estrenos de series y películas de esta semana en Netflix, Apple TV+, Movistar+, Atresplayer y más

• Emmy 2021: los 5 grandes interrogantes que definirán las nominaciones a los premios de series este año

• 'Ted Lasso' domina las categorías televisivas de los premios del sindicato de guionistas (WGA)

Sigue los temas que te interesan