'The Good Fight': del indulto de Trump a Frederick Douglass, 5 referencias del estreno de la temporada 5

Los amantes de las buenas series estamos de celebración con la vuelta de The Good Fight. La serie de abogados regresa en su quinta temporada a Movistar+, con un episodio en el que resuelve las tramas que quedaron abiertas después del cierre adelantado de la cuarta entrega, y nos deja varias curiosidades y referencias a la realidad política de Estados Unidos.

The Good Fight, como ya ocurría con The Good Wife, siempre nos ha sorprendido por su capacidad para hacer coincidir la emisión de sus episodios con los titulares más candentes de la actualidad. Para garantizar que eso continuara siendo marca de la casa en la quinta temporada, tendrían que haber retomado sus tramas un año después, lo que implicaría ignorar todo lo ocurrido en 2020, pero los King encontraron la solución perfecta: un episodio titulado Anteriormente en, que funciona como un completo repaso al año más convulso de sus vidas.

Del coronavirus a la elección de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, pasando por el asesinato de George Floyd o la muerte de Ruth Bader Ginsburg, The Good Fight no deja nada en el tintero en esta introducción a su nueva temporada. Estas son las referencias más curiosas de la vuelta de la serie.

Michael Bloomberg y la vuelta de un caso de 'The Good Wife'

Michael Bloomberg, ex alcalde de Nueva York, junto a Christine Baranski en 'The Good Fight' Movistar+

Michael Bloomberg, alcalde de Nueva York entre 2002 y 2013, y candidato a la nominación por el Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de 2020, contrata a Diane para un caso sobre la regulación de armas ante la Corte Suprema. El caso de 2016 al que hace referencia, lo vimos en el episodio 7x17 (Shoot) de The Good Wife, emitido ese mismo año.

Harry Dargis, el cliente que defendió Diane en aquella ocasión, estuvo interpretado por Blair Underwood, en el papel de un padre que perdió a su hija a manos de un disparo y pagó una valla en la que acusaba de asesino al dueño de la tienda de venta de armas de su barrio.

Frederick Douglass y la marca Afro Sheen

Frederick Douglass, líder abolicionista.

En los delirios que sufre Jay mientras está ingresado en el hospital por el COVID-19, mantiene unos interesantes debates sobre la problemática racial en Estados Unidos con Frederick Douglass, Karl Marx, Jesucristo (negro) y Malcom X. Douglass escapó de la esclavitud en Maryland y se convirtió en un líder abolicionista, escritor y estadista, reconocido por sus grandes dotes como orador.

Douglass aparece en la habitación de Jay y le reclama que no lleve su pelo afro natural como muestra de dignidad y orgullo. La marca de productos capilares que se muestra en esa escena es Afro Sheen, una marca real creada específicamente para las necesidades del cabello de la comunidad negra a mediados de los años 50. Tuvo su momento de máximo auge a finales de los 60 y en los 70, época en la que llevar el pelo afro se convirtió en un acto político. En los años siguientes la marca perdió relevancia hasta su desaparición en 1990. En 2020 Afro Sheen volvió al mercado con una nueva fórmula y su línea de productos renovada.

La escena del ascensor

📺NBC Primetime, March 21, 1991:

— On 'L.A. Law,' Rosalind Shays accidentally steps into an empty elevator shaft & falls to her death pic.twitter.com/uiQ4rdtpFB — RetroNewsNow (@RetroNewsNow) March 22, 2018

Entre 1986 y 1994, NBC emitió la serie legal L.A. Law, creada por Steven Bocho y ganadora de 15 premios Emmy. Hay una escena de su quinta temporada muy conocida por el público estadounidense, en ella, el personaje de Rosalind Shays (Diana Muldaur) muere al caer al vacío por el hueco de un ascensor que estaba en mantenimiento.

Michele y Robert King, los creadores de The Good Fight, explicaron en una entrevista en Variety que quisieron hacer un guiño a L.A. Law haciendo creer al espectador por un momento que así era como iban a justificar la salida de Adrian (Delroy Lindo) de la serie. En Friends, es precisamente así como muere Drake Ramoray, el personaje que interpretaba Joey en Days of Our Lives.

El indulto de Trump a Julius Cain es un guiño a la realidad

Michael Boatman interpreta a Julius Cain en 'The Good Fight'.

Al final del episodio se revela que Julius Cain, que había sido condenado a prisión, ha sido uno de los varios miembros del partido republicano convictos o acusados por corrupción que Donald Trump indultó en su última decisión como presidente de la Casa Blanca horas antes de la posesión de Joe Biden, indultos de última hora que se produjeron en la vida real. Un giro divertido con el que la serie pone fin a la etapa anti-Trump de sus primeras cuatro temporadas.

La cabecera de la serie aparece al final del episodio

Las largas introducciones de la serie, que posponen la aparición de los títulos de crédito de inicio hasta los 15 o 20 minutos de episodio, son una marca de la casa desde la época de The Good Wife. En el estreno de la quinta temporada, para seguir con la idea de que todo es un "Previously On", estos no aparecen hasta el final del episodio. Además, en esta ocasión, para celebrar el final de la era Trump, se reemplazan los característicos objetos en explosión con imágenes de animalitos.

