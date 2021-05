Cómo funciona la sala de guionistas de 'Mythic Quest', la serie de comedia de Apple TV+ que promueve talentos

Aunque Apple TV+ no lo usa como reclamo promocional, y por lo tanto, no aparece en los titulares, solo tenemos que fijarnos en los títulos de crédito de Mythic Quest para darnos cuenta de que es una serie que le abre sus puertas a los nuevos talentos. En los de esta segunda temporada, hay una nueva directora y cinco episodios firmados por guionistas que registran así su primer crédito en una serie de televisión. Y si hay una tercera, habrá más, porque este es uno de los objetivos de Rob McElhenney, uno de sus creadores.

Colgados en Filadelfia fue el primer proyecto de McElhenney. En 2005, cuando rodó el piloto, parecía solo un sueño y hoy lleva 14 temporadas y ha sido renovada en FX por otras cuatro, así que sabe mejor que nadie lo importante que es que alguien te dé una primera oportunidad. Por eso, disfruta abriéndole las puertas a otros ahora que está en posición de hacerlo: "Sé que solo hace falta que alguien confíe en ti para poder entrar en la industria, y ahora estoy en una situación tan privilegiada que quiero y voy a hacer todo lo posible por crear esas oportunidades para otros".

Si viendo la serie alguna vez habéis tenido la impresión de que los actores se lo deben pasar bien detrás de cámaras, no os equivocáis. La química y el cariño entre el equipo son totalmente genuinos, y así lo transmitieron y lo verbalizaron cada vez que pudieron durante la entrevista que mantuvimos con ellos hace unas semanas: "Es superguay trabajar con Rob y Megan (Ganz)", nos dice Charlotte Nicdao, la actriz que interpreta a Poppy,. "Abrieron sus puertas y nos invitaron a entrar con ellos. Es algo que no es nada habitual en esta industria y me siento muy afortunada".

Actores y guionistas trabajan juntos en el "writers' room"

Charlotte Nicdao y Rob McElhenney. Apple TV+

En la sala de guionistas, además de profesionales que buscan su primera experiencia y entran como asistentes antes de escribir su primer guion, también participan los actores. En estas reuniones hablan sobre el desarrollo de sus personajes y aportan sus ideas. "Formar parte del "writers' room" ha sido muy importante y nos ha ayudado a crecer mucho", nos dice Jessie Ennis (Jo), "en otras producciones nunca tuve la oportunidad de verlas ni de lejos". "Es un trabajo muy colaborativo, tanto en la preproducción como en el rodaje. Es un lujo", añade Dani Pudi (Bran).

Lo mismo dice Imani Hakim (Dana en la serie): "a veces tengo que pellizcarme para comprobar que no estoy soñando. Sé que el ambiente que tenemos en Mythic, en donde sin pedirlo, nos ofrecen la oportunidad de aprender detrás de cámaras en cualquier área en la que estemos interesados, no es algo que voy a encontrar en otras series. Soy muy afortunada".

Rob McElhenney, creador, director y protagonista de 'Mythic Quest' en una sesión de rodaje. Apple TV+

Y esta es una oportunidad que está aprovechando al máximo Ennis. A la actriz que nos ha conquistado interpretando a Jo le gustaría dirigir en algún momento, y desde la primera temporada ha estado aprendiendo de Rob Rob McElhenney como "shadow director" (término con el que se describe a un aspirante que sigue a un director durante un rodaje para aprender in situ las dinámicas del trabajo).

En esta segunda temporada, Ennis ya ha podido dirigir algunas escenas con la segunda unidad y se siente muy agradecida de poder formarse cada día en el rodaje, "aún me cuesta creer que me estén pagando por mi trabajo como actriz y al mismo tiempo me estén dando una masterclass diaria para mi crecimiento personal. Creo que el objetivo final de Rob es crear un ejército de mujeres jóvenes cineastas", nos dice entre risas.

Y entre risas nos responde Rob McElhenney cuando le contamos lo que nos dijo Ennis sobre su ejército: "sí, bueno, estamos intentando eso hacer tanto en la pantalla, con Ian apoyando a algunos personajes esta temporada como ya hizo con Poppy en la primera, como detrás de cámaras. La verdad es que es una experiencia bonita y muy inspiradora trabajar rodeado de gente joven y talentosa con tantos deseos de aprender. Lo que hagan a partir de ahora depende de ellos, pero apuntan a llegar muy lejos".

Los nuevos episodios de Mythic Quest están disponibles los viernes en Apple TV+.

