De 'Veneno' a 'Patria': Cómo encontrar a los actores de los mejores personajes de las series españolas

No se entiende la televisión española de los últimos 15 años sin la labor de Eva Leira y Yolanda Serrano, las directoras de casting que han encontrado al quién es quién de nuestra ficción más reciente. Después de forjarse en el cine con Montxo Armendáriz, Alberto Rodríguez, Manuel Martín Cuenca y Daniel Sánchez Arévalo, estas amigas y socias en Leira y Serrano Casting se estrenaron en la televisión con Tirando a dar, una serie de Telecinco sobre los trabajadores de una oficina de seguros ficticia. Desde entonces, han participado en una treintena de series españolas, incluyendo Patria, Veneno, La casa de papel y El tiempo entre costuras. Casi nada.

Desde la oficina madrileña en la que sucede la magia, hablamos en una mañana de abril con unas incansables directoras de casting. Solo en el mes anterior han estrenado Sky Rojo para Netflix, La templanza para Amazon Prime Video y Alba en ATRESplayer PREMIUM. Hasta su llegada, el único colega conocido en nuestra industria por encontrar actores había sido el veterano Luis San Narciso, un histórico de las series de Globomedia que había dado al salto con nombres como Almodóvar y Amenábar, a quién sugirió sabiamente que Belén Rueda podría dar el salto al cine y ser la pareja romántica de Javier Bardem que buscaba en Mar adentro. Años más tarde, sus sucesoras repetirían con esos directores también.

En la última década, Serrano y Leira se han convertido en un referente absoluto en el audiovisual en español, tanto en cine como en televisión. Junto a ellas repasamos los orígenes de algunos de sus hallazgos para la pequeña pantalla. A continuación, reconstruimos las confesiones de un equipo que, tras 15 años trabajando juntas, a menudo se terminan las frases de la otra.

'Veneno': Veneno por Isabel Torres, Daniel Santiago, Jedet

Las tres 'Veneno' de los Javis. ATRESplayer PREMIUM

Eva Leira: Veneno fue una maravilla de proyecto. Como te puedes imaginar, "actrices trans" implica salir a la calle a encontrar mujeres trans. Actrices había muy pocas. Fue todo un proceso.

Yolanda Serrano: Fue uno de esos trabajos que personalmente te cambian. Es la suerte de esta profesión: tienes acceso a historias y personas que no conocerías si no nos dedicáramos a esto. Fue igual que cuando hicimos Celda 211 y fuimos a la cárcel para hacer pruebas con presos. En Veneno conocimos a mujeres maravillosas. El proceso es muy largo, tienes que ganarte mucho su confianza y escuchar cómo cuentan sus historias. Tienes que hacer muchas pruebas para estar seguras.

Leira: Fue un proceso de entrevistas increíble. No sé la cantidad de mujeres trans que nos contaron sus historias. Había gente fantástica que no pudo estar en la serie y a la que nos gustaría hacerle otra. Eran increíbles, divertidas y excepcionales a pesar de contar historias tristes. Esta experiencia nos dejó claro que vamos a mejor.

Serrano: Cuando bajábamos la edad del perfil, nos encontrábamos más candidatas. Las mujeres mayores han vivido verdaderos dramas y muchas de ellas no han podido salir del mundo de la prostitución, pero con las más jóvenes veías que había más luz y esperanza. Hay mucho camino por hacer, pero nosotras tenemos mucha esperanza en las jóvenes trans. Mira Daniela Santiago.

Leira: Daniela es increíble. La encontramos en Málaga antes de hacerle las pruebas aquí en Madrid. Yolanda le dejó dinero para irse a comprar ropa. Se vino de Holanda en chándal y no se trajo nada. Tuvimos que llevarla de compras para la prueba y todo. Isabel Torres fue excepcional. Hizo una prueba conmovedora. A Lola Rodríguez la conocíamos desde hace tiempo por proyecto que al final no salió. Con Veneno, la llamamos y estaba haciendo un Erasmus en Lisboa.

Serrano: Cambió su vida de un día para otro. Te da mucha responsabilidad porque estaba estudiando en Lisboa en la universidad y le cambiamos la vida. Le dijimos: ‘esto va para adelante’. Ella lo tuvo claro.

Leira: A Javier Calvo lo conocíamos del casting de Física o Química cuando tenía 15 años. Ellos son unas máquinas. Tienen un talento y una visión... Era un proyecto muy difícil, pero es imposible no subirse al tren con ellos. Fue un regalo.

'Física o Química': la primera generación

La primera generación de 'Física o Química'. Atresmedia

Leira: Nosotras veníamos de hacer una película de adolescentes: 7 vírgenes, de Alberto Rodríguez. Habíamos hecho un casting de adolescentes brutal. Más de tres mil adolescentes en Sevilla. Como veníamos de esa experiencia dijimos: "ya sabemos cómo se hace". Meses después, los chicos nos vinieron a ver. Faltaban tres días antes del estreno. Habíamos hecho muchísimas pruebas con ellos. A la semana siguiente no podían andar por la calle. Eso es lo que pasó.

Serrano: Les cambió la vida. La siguiente vez que viajamos en el AVE y vimos todas las revistas, nos les encontramos en todas partes. Habían conectado.

Leira: Nunca sabes lo que va a pasar, pero Física o Química era un proyecto muy especial. El guion de Carlos Montero era muy distinto a lo que se estaba haciendo.

Serrano: Nosotras planteamos que los actores tuvieran la edad real y eso era complicado. Era mucho riesgo trabajar con chavales de 15 y 16 años. Angy, la única conocida del grupo, era también una novata. Solo había cantado en Factor X, que fue donde la vimos. No había hecho nunca nada de interpretación. La descubrimos en la final del programa y flipamos.

Leira: Física o Química es un recuerdo absolutamente maravilloso. Era una serie donde éramos todos jovencísimos. La fuerza del guion, de esos chicos que empezaban... fuimos unas inconscientes. No lo pensamos y salió bien.

Serrano: Ahora no podría hacerse una serie así de la forma que lo hicimos. Con Élite íbamos a un perfil de más edad. Nos pidieron que fueran más mayores que en Física o Química.

'Patria': Bittori, Elena Irureta

Elena Irureta en 'Patria'. HBO

Leira: Uff, es que Patria... Patria no sería Patria sin el entusiasmo de Aitor Gabilondo. Él era el alma de la serie. Desde el minuto 1 fue claro en lo que buscaba.

Serrano: En todos los grandes proyectos tiene que haber un capitán de barco. Si no lo hay, es muy difícil que sea un gran proyecto.

Leira: Aitor tomó una decisión muy valiente: que todo el reparto fuera vascos. Nos sentamos en una mesa, nos lo dijo y estábamos dentro: allá que vamos. Nos sonó a música celestial, porque ya veías por dónde iba a ir el proyecto. Él siempre había soñado con que Bittori fuera Elena Irureta. Elena hizo una prueba en esta habitación.

Serrano: Se trajo ropa de su madre y todo. Elena se dejó la vida. Vino con un nivel de generosidad brutal. Ella quería hacer esto.

Leira: Uno de los tesoros que tenemos guardados es esa prueba de Elena.

'La casa de papel': El profesor, Álvaro Morte

Álvaro Morte en 'La casa de papel'. Netflix

Serrano: Álex Pina es otro capitán. Nosotras no le conocíamos cuando nos llamó para hacer La casa de papel.

Leira: Álex tuvo la visión clara de que no le importaba si eran conocidos o no. Nos pidió los mejores. Álvaro Morte hizo las pruebas para otro personaje y empezamos a experimentar con él. Le atormentamos una barbaridad porque hizo unas 4500 pruebas. No he visto otra cosa igual.

Serrano: Álvaro era una idea muy distinta al personaje que teníamos cuando empezamos. Se lo tuvo que currar mucho. Luego yo creo que hubo mucha generosidad por todas partes.

Leira: También fue importante en el proceso Sonia Martínez, entonces jefa de ficción en Antena 3. Quitando a Úrsula Corberó, Alba Flores y Paco Tous, había mucha gente nueva. Fue un trabajo precioso con mucha libertad creativa. Álex es un capitán de barco brutal, muy entusiasta. Le brillan los ojos cuando ve algo que le gusta. Fue uno de esos casos donde todo funciona.

'La Unidad': Marcos, Michel Noher

Michel Noher en el rodaje de 'La Unidad'. Movistar+

Leira: Las cosas de la vida… Michel Noher venía a hacer la promoción de una película. Una amiga mía que le representaba me dijo que iba a estar en España. El mismo día que vino a la première, le colocamos la prueba. Él no entendía nada. Flipó en colores. Tuvimos que llamar a la policía para comprobar si el personaje de Marcos podía ser argentino. Queríamos estar seguras antes de ir a Movistar+ a defender la propuesta.

Serrano: Nos dieron el OK, pero tuvimos que justificarlo. Si él tenía padres españoles que se habían ido a Argentina y él tenía doble pasaporte, no había ningún problema porque no hubiera nacido aquí. Sabíamos que nos iban a poner ese pero, nosotras también lo pensamos al principio. La prueba era maravillosa y no hubo dudas.

'Toy Boy': Hugo, Jesús Mosquera

Jesús Mosquera en 'Toy Boy'. Antena 3

Leira: Desde que nos contaron el proyecto pensamos que Toy Boy tenía muchísimo potencial y que podía viajar mucho.

Serrano: El problema es que no había actores para un proyecto así. La serie tenía un perfil muy claro y exigía un nivel de exposición física, de baile... Hicimos un casting, muy, muy de calle.

Leire: Yo no he visto algo igual que la disciplina a la que fueron sometidos los cuatro chavales [Jesús Mosquera, Carlo Costanza Flores, Raudel Raúl Martiato y José de la Torre, cuatro actores no profesionales que fueron escogidos por Atresmedia para liderar el proyecto]. Fue alucinante. Trabajaron como leones. Ensayaron, bailaron... Jesús no sabía dar un paso de baile antes de hacer la serie. Era un palo de escoba que se quedaba en la barra bebiendo un gintonic. Era un futbolista. Fueron todos muy valientes y currantes.

'Mar de plástico': Fernando Rueda, Patrick Criado

Patrick Criado en 'Mar de plástico'. Antena 3

Serrano: A Patrick Criado le queremos muchísimo. Sabíamos desde el principio que ese personaje iba a ser un buen tomate en la segunda temporada, así que tenía que tener un rango muy grande.

Leira: Con Patrick ya habíamos trabajado antes y teníamos una relación fantástica con él. Fue muy bonito ver cómo abrazaba la oscuridad que tenía dentro y aplicaba el giro de su personaje. Como es un actorazo, fue con todo. Ese acento que usa en la serie no es el suyo. Mira la carrera que está teniendo. Obviamente es un grande. Mar de plástico fue un casting muy divertido.

'Allí abajo': Iñaki, Jon Plazaola

Jon Plazaola y María León en 'Allí abajo'. Antena 3

Leira: Probamos a todos los actores habidos y por haber. Nos lo pasamos fenomenal cuando de repente nos mandan a Jon Plazaola, un tipo que es medio monologuista, medio presentador...

Serrano: Fue un proceso muy divertido. Son esos casos que tienes que probar a la gente. Aunque sea alguien desconocido y no haya hecho nada antes... Jon ni siquiera era conocido en su propia tierra. Cuando le probamos con María León y vimos cómo funcionaban, lo supimos. Generalmente no solemos tener que pelear. Cuando lo ves, lo ves.

Leira: Aprovechamos una visita al Festival de San Sebastián para hacer la búsqueda de los actores de la cuadrilla. Hicimos una prueba con Óscar Terol, Gorka Aguinagalde e Iker Galartza y metimos a Jon con ellos. No podíamos grabar de la risa que nos daba. Las pruebas de los cuatro eran increíbles. Estuvimos con ellos en un bar antes de hacer la prueba y antes de grabar teníamos la certeza de que eran las personas adecuadas. Ya lo estábamos viendo.

Leira: Fue una de esas pruebas memorables. Y encima Jon es un tío majísimo.

'La templanza': Mauro, Rafael Nova

Rafael Novoa en 'La templanza'. Amazon Prime Video

Leira: La templanza nos permitió ir a México. Fue lo más divertido del mundo. Cuando las órdenes que te dan son: vete y busca un chulazo latinoamericano donde sea. Estuvimos en Miami, Colombia, México... Rafael Novoa apareció en Colombia. Fue un reto muy bonito. Las novelas tienen un imaginario muy concreto. Cuando la gente lee un libro visualiza su propia adaptación. Nuestro trabajo es que eso se acerque en la medida de lo posible a lo que tanta gente ha soñado. Recuerdo leer en Twitter reacciones de La templanza. Había gente que decía: "Sol y Mauro son justo como los imaginé”. Para nosotras no existe mayor regalo.

Serrano: Eso nos pasó también en El tiempo entre costuras cuando María Dueñas nos dio las gracias. Se encontró en la serie los personajes que había creado. El verano que estábamos buscando los actores de esa serie te encontrabas a todo el mundo leyendo el libro cuando ibas a la piscina. Tienes mucha responsabilidad y te debes a mucha gente.

Leira: Es un reto. No puedes cargarte ese imaginario. La gente ha vivido esa historia durante ese tiempo. Rafael nos mandó unas pruebas muy curiosas. Tenía una cosa muy varonil. Tenía algo también muy pícaro y lúdico que tenía en el personaje que encajaba muy bien con la parte más trepidante que tiene esa historia.

'Sky Rojo': Wendy (Lali Expósito) y Gina (Yany Prado)

Yany Prado y Lalo Expósito en 'Sky Rojo'. Netflix

Leira: Colombia, Madrid, Argentina... Hicimos muchísimas pruebas. Encontrar gente al otro lado del mundo es algo muy emocionante. En el caso de Yany Prado, era una chica cubana que vivía en México. Nos costó muchísimo traerla por culpa de los visados.

Serrano: Estuvimos hasta el último momento peleando, tanto nosotras como Álex Pina. Fue un lío de papeles brutal.

Leira: Lali Expósito pasó por España en mitad de una gira y la pillamos con el lazo. Es muy bonito ese momento de buscar. Las actrices como Yany te recuerdan que hay muchísima gente ahí fuera esperando a ser descubiertas. A lo mejor no nos llegan sus productos porque son muy locales, pero son estupendos.

Serrano: Nosotras ya tenemos clarísimo que las ficciones viajan al mundo, por lo que los castings tienen que ser más ambiciosos en ese sentido. Trabajas para que conecten con todo el mundo. En eso ha cambiado mucho la industria. Tienes que abrirte mucho.

'Alba': Bruno, Eric Masip

Eric Masip en 'Alba'. ATRESplayer PREMIUM

Leira: Alba era una responsabilidad. Nos daba mucha angustia el proyecto y lo importante que es. Elena Rivero tenía el dolor del personaje en los ojos. Es una actriz excepcional. Con Eric Masip ya habíamos trabajado en Veneno. Tiene una cosa muy confortable, como de buen tío, de buen novio... de alguien noble que también lo tenía en Veneno. Representaba ese ideal de alguien que te podía haber hecho feliz. En ese contexto tan espantoso del que habla Alba era importante que él tuviera un buen asidero, que fuera alguien sin dobleces y que no hubiera que explicar nada para entender que es un buen tío. Eric tenía exactamente eso.

'La fortuna': Álex, Álvaro Mel

Álvaro Mel, junto a su director (Alejandro Amenábar) y su compañera de reparto (Ana Polvorosa) en 'La fortuna'. Movistar+

Leira: La fortuna va a ser una locura. Conocimos a Álvaro Mel cuando hicimos el casting de la primera temporada de Élite. Lo intentamos mucho entonces, pero no llegó a entrar. No encajaba del todo en ninguno de los personajes. Después le cogimos para hacer un papel de reparto en La otra mirada.

Serrano: Es una parte muy importante del trabajo. A lo mejor no te llevas un personaje pero, si has hecho un buen trabajo, vamos a seguir llamándote porque sabes que es una cuestión de tiempo y de ganar seguridad.

Leira: Álvaro hizo unas pruebas maravillosas y Alejandro Amenábar estaba muy a favor de obra. La fortuna va a ser una cosa muy importante.

